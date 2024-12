L.A. Confidential: la spiegazione del finale del film

L.A. Confidential, diretto da Curtis Hanson, ha riportato sul grande schermo il noir della Hollywood classica quando è uscito nel 1997. Ambientato all’inizio degli anni Cinquanta, il film fa rivivere il decennio con un’accuratezza sbalorditiva e vanta un cast all-star che ricorda a punto i classici del cinema noir degli anni Trenta e Quaranta. Con le interpretazioni di Russel Crowe, Danny DeVito, Guy Pierce, Kevin Spacey, Kim Basinger e altri ancora, L.A. Confidential è stato un successo al botteghino, incassando oltre 126 milioni di dollari, ed è stato candidato a nove premi Oscar, tra cui quello per il Miglior film. Il film è anche ricordato per il suo finale con colpo di scena, di cui forniamo qui una spiegazione dettagliata.

La trama di L.A. Confidential

Nella Los Angeles del 1953, il boss del crimine Mickey Cohen (Paul Guilfoyle) viene finalmente eliminato e, poco dopo, i poliziotti sul suo libro paga vengono assassinati. La corrotta polizia di Los Angeles è coinvolta in una serie di accuse di corruzione, che danno al cavaliere bianco Ed Exely (Guy Pierce) l’opportunità di scalare i ranghi come uno degli unici poliziotti puliti della città. Ed viene rapidamente promosso dopo aver apparentemente risolto l’omicidio della caffetteria Nite Owl, ma non crede di aver fatto centro. Insieme al sergente Jack Vincennes (Kevin Spacey) e all’agente Bud White (Russel Crowe) scopre una cospirazione che arriva fino ai vertici, coinvolgendo il capitano Dudley Smith (James Cromwell).

La spiegazione del finale del film: perché Exley accetta di partecipare alla cospirazione?

Per tutta la durata del film, il giovane e brillante agente di polizia Ed Exley è stato mostrato come un poliziotto che non accettava alcuna forma di corruzione o concussione. Tuttavia, dopo la sparatoria culminante con Smith e i suoi uomini, cambia completamente la sua posizione e asseconda la loro cospirazione per incastrare l’intera sparatoria come l’eroica ultima resistenza di Smith contro il crimine organizzato. Oltre a essere uno scioccante colpo di scena da film noir, questo episodio offre anche uno sguardo su quali fossero le reali motivazioni di Exley nella sua ricerca di essere l’unico benefattore della polizia di Los Angeles. In un certo senso era eroico, ma alla fine era anche per se stesso.

Uno degli aspetti più forti di L.A. Confidential era che nessun personaggio era veramente innocente e che la corruzione della politica di Los Angeles aveva macchiato ognuno di loro. Exley sembrava il più lontano dal male, ma si scopre che il suo personaggio di cavaliere bianco era solo il suo modo di fare politica per arrivare ai vertici del dipartimento fin dall’inizio. Ha usato il suo potere di testimone per ottenere una promozione quando ha testimoniato contro Stensland e, accettando l’insabbiamento di Smith da parte del dipartimento, ha anche negoziato un posto migliore per sé. Exley non voleva davvero aiutare nessuno, voleva solo consolidare una posizione migliore per sé.

Il rapporto di Exley con Lynn Bracken

Spesso ricordato come uno dei migliori film di Kim Basinger, L.A. Confidential le ha permesso di calarsi nel ruolo di una classica regina del glamour hollywoodiano e Lynn Bracken è stata molto più complicata della solita “femme fatale” (in un singolare stravolgimento di vecchie formule, si è dimostrata innocente). Tuttavia, c’è stato un momento che l’ha coinvolta che ha sollevato alcune domande. Nella scena in cui l’agente Exley affronta Bracken a casa sua per ottenere informazioni, viene rivelato che lei lo ha sedotto, probabilmente su richiesta di Patchett, in modo che le fotografie del loro incontro possano essere scattate da Sid Hudgens (Danny DeVito) e utilizzate per mettere Bud White contro Exley.

Sebbene il finale riveli la vera natura di Exley, le sue azioni nella scena con Bracken sembrano fuori dal personaggio. La seduzione era un tropo comune nei film gialli e nei noir, ed Exley si è ripetutamente dimostrato al di sopra della corruzione, ma è stato facilmente sedotto da Bracken in un piano di ricatto nel momento peggiore. Le vere motivazioni di Exley sono da ricercare nel suo desiderio di infastidire Bud White, un agente con cui si scontra ripetutamente prima di fare squadra. Exley ha fatto fuori il partner di White, Stensland, e il loro precedente scontro ha dimostrato che pensava poco di White e del suo marchio di “giustizia” violenta.

Il mistero di Rollo Tomasi

Ogni personaggio del film aveva le proprie motivazioni per le sue azioni, e il sergente Exley ha rivelato le sue a Jack Vincennes quando ha raccontato la storia dell’omicidio di suo padre. Sebbene il nome di Rollo Tomasi fosse un’invenzione per dare forma all’ignoto assassino di suo padre, lo spettro di questa persona fittizia aleggiava sul film e costituiva un mistero a sé stante. Il brillante colpo di scena di Rollo Tomasi, che rivela la corruzione di Smith nei confronti di Exley, è stato un’opera cinematografica straordinaria, ma potrebbe anche aver puntato il dito contro Dudley Smith come vero assassino dell’anziano Exley.

Il film non ha mai dichiarato esplicitamente che Smith fosse il cosiddetto Tomasi, ma il suo confronto finale con Exley nel motel abbandonato ha certamente creato un parallelismo tra i due. Smith ricorreva spesso all’omicidio dei suoi stessi compatrioti per coprire le sue trame, ed era del tutto possibile che il padre di Exley fosse un poliziotto che ostacolava Smith nella sua ascesa al potere. Anche se Smith non era il Rollo Tomasi, rappresentava l’idea dell’assassino senza volto che faceva tutto il necessario per andare avanti, lasciando dietro di sé una serie di case distrutte. Exley ha così potuto uccidere il suo Tomasi personale quando ha ucciso Smith.

Il ruolo di Patchett e Sid Hudgens nella cospirazione

Interpretato dall’impareggiabile David Strathairn in uno dei suoi ruoli migliori, Pierce Morehouse Patchett era una componente chiave del complotto del capitano Dudley Smith per sostituire Mickey Cohen. Patchett gestiva il servizio di escort Fleur-de-lis, che veniva usato per fare leva su politici importanti, come il procuratore distrettuale Ellis Loew (Ron Rifkin), ed è stato coinvolto nel complotto quando Susan Lefferts (Amber Smith) è stata uccisa nella caffetteria Night Owl. Anche la sua guardia del corpo, Leland Meeks, è stata uccisa a causa del legame con la banda della Smith, ma il ruolo di Patchett non era così chiaro come quello di tutti gli altri.

Il servizio di escort di Patchett veniva usato come fonte di ricatto nei confronti dei politici, e lui ovviamente prendeva una parte dei profitti per aumentare il proprio potere e il proprio status. Come il film Chinatown era parzialmente basato sulla realtà, una scena di L.A. Confidential rivela il coinvolgimento di Patchett nello sviluppo corrotto della Santa Monica Freeway. Patchett, Smith e Sid Hudgens hanno lavorato insieme per riempire il vuoto lasciato da Mickey Cohen, finché Patchett e Hudgens non sono diventati un peso eccessivo per il capitano Smith, che li ha uccisi per coprire le sue tracce.

Il vero significato del finale di L.A. Confidential

Ridurre il significato del finale di L.A. Confidential a una semplice storia sulla corruzione della polizia sarebbe un disservizio alla complessità della storia e alle sfumature dei personaggi. Pur trattandosi di un film sulla legge e sulla giustizia, si tratta piuttosto della natura ineluttabile della corruzione e di come fosse impossibile per Exley partecipare al sistema e uscirne pulito. Exley era senza dubbio il poliziotto più onesto della polizia, ma alla fine la sua facciata di principi incorruttibili era solo uno strumento per elevare il proprio status.

Il film è pieno di cenni nostalgici agli anni Cinquanta, ma ricorda anche costantemente allo spettatore quanto fosse difficile quell’epoca per molti, soprattutto per le persone di colore e le donne. La maggior parte dei film polizieschi cade da una parte o dall’altra quando si tratta della questione dell’integrità della polizia, ma il finale di L.A. Confidential si colloca intenzionalmente in una zona grigia, più fedele alla realtà. Exley, Vincennes e White rappresentavano tutti un lato della giustizia imperfetta e della corruzione, ed erano tutti avidi a modo loro. Il finale implica che la corruzione non è finita con la morte di Smith, ma è solo diventata più intelligente e adattabile, avvalendosi della politica invece che della forza bruta.