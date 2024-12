Midway: la vera storia dietro il film di Roland Emmerich

Da sempre impegnato a portare al cinema storie di carattere fantascientifico e catastrofico come Independence Day, The Day After Tomorrow, 2012 o il recente Moonfall, il regista tedesco Roland Emmerich è oggi sinonimo per il grande schermo di distruzione, invasione aliena o attacchi terroristici. Nel corso della sua carriera si è però distinto anche per altre tipologie di opere, tra cui spicca il bellico Midway (qui la recensione), ispirato ad aventi realmente avvenuti. Certo, anche in esso sono contenute esplosioni e sequenze d’azione di grande impatto, ma si tratta di elementi ben diversi da quelli a cui il regista ha abituato il suo pubblico nel corso degli anni.

Il film era un progetto che Emmerich desiderava realizzare da tempo, ma per via di problemi nell’ottenere un sostegno finanziario ci vollero anni prima che questo si concretizzasse. Nel dargli vita, Emmerich dovettenaturalmente prendersi alcune licenze artistiche, ma si assicurò di rimanere quanto più fedele possibile alla realtà degli eventi. Gli storici e alcuni veterani di guerra si sono poi detti stupiti dal risultato, indicando Midway come un’opera estremamente realistica per quanto riguarda le battaglie navali e su ciò che accadde in quel preciso conflitto bellico della Seconda guerra mondiale.

La trama e il cast di Midway

In Midway si racconta la storia degli accadimenti militari che si sono svolti nell’arco temporale dal 1941 al 1942 durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l’improvviso bombardamento della base americana a Pearl Harbor, avvenuto nel ’41 da parte della Marina Imperiale Giapponese, l’esercito degli Stati Uniti accusa sensibili perdite in termini di mezzi e uomini, evento che alimenta la fierezza dell’Impero Giapponese. La flotta americana organizza però una controffensiva concretizzata per gradi ed episodi distinti – che determineranno la cosiddetta Guerra del Pacifico – sotto il comando dell’ammiraglio Chester Nimitz a cui era stato affidato l’incarico proprio in conseguenza del disastro di Pearl Harbor.

A recitare nel film si ritrovano numero celebri attori, a partire da Woody Harrelson nei panni dell’ammiraglio Chester Nimitz. Vi sono poi Ed Skrein nel ruolo dell’aviatore Richard “Dick” Best, Patrick Wilson nei panni di Edwin T. Layton e Luke Evans in quelli dell’aviatore Wade McClusky. L’attore Aaron Eckhart interpreta il generale Jimmy Doolittle, mentre Nick Jonas è Bruno Gaido e Mandy Moore Anne Best. Dennis Quaid ricopre invece il ruolo di William Halsey, ammiraglio statunitense. Completano poi il cast gli attori Mark Rolston nel ruolo dell’ammiraglio Ernest King, Jake Weber in quello dell’ammiraglio Raymond Spruance ed Etsushi Toyokawa nei panni dell’ammiraglio Isoroku Yamamoto.

La vera storia su cui si basa il film

La Battaglia di Midway ha avuto inizio il 4 giugno del 1942, esattamente sette mesi dopo l’inizio delle ostilità tra Stati Uniti e Giappone a seguito dell’attacco a Pearl Harbor. In quell’attacco, l’esercito giapponese riuscì ad arrecare fortissimi danni alle navi statunitensi, ma le portaerei furono poste in salvo. Proprio questo dettagli si rivelò cruciale al momento della Battaglia di Midway. Oltre a questo evento, il Giappone mise a segno nel breve periodo una lunga sequenza di attacchi agli avversari, dimostrandosi pressocché infallibile. In realtà, i generali giapponesi sapevano che nel lungo periodo le scarse risorse economiche del paese non avrebbero più potuto sostenere il loro ruolo in guerra e pertanto dovevano ottenere quanto prima quanti più risultati possibile.

Nel tentativo di schiacciare del tutto gli Stati Uniti, il Giappone inviò la propria flotta ad attaccare l’atollo di Midway, una sperduta isola nel mezzo del Pacifico che rappresentava l’ultima difesa prima delle Hawaii. L’obiettivo, con questo attacco, era quello di attirare le portaerei fuori da Pearl Harbor così da poterle distruggere definitivamente. Ciò avrebbe reso del tutto indifesa la costa occidentale degli Stati Uniti, i quali avrebbero dovuto a quel punto arrendersi. L’attacco, tuttavia, in quanto frettoloso si rivelò mal pianificato e potendo gli Stati Uniti leggere molte delle comunicazioni cifrate dei giapponesi, riuscirono ad attirare il Giappone in una trappola anziché finire nella loro.

All’alba del 4 giugno, la flotta giapponese lanciò la prima ondata di aerei contro la base di Midway, riuscendo a danneggiare pesantemente la base, con la pista di decollo che rimase però operativa. Al momento del secondo attacco, che sarebbe dovuto essere decisivo, la flotta statunitense aveva però individuato le posizioni delle portaerei giapponesi e lanciando un centinaio di aerei ebbero modo di colpire i ponti di volo dei nemici, su cui si trovavano velivoli, carburante, bombe e altri armamenti. In breve, tre delle quattro portaerei furono abbattute, con la quarta, chiamata Hiryu, affondata poi nel pomeriggio.

Si concluse così la Battaglia delle Midway, che vide distruggersi la parte migliore e più pericolosa della flotta aeronavale giapponese. Il numero di velivoli e di piloti persi in quell’attacco rese le loro due portaerei più grandi, che non avevano partecipato alla battaglia, inutilizzabili. Da quel momento, l’esercito giapponese subì una dura botta di arresto, con gli Stati Uniti che invece iniziarono a riconquistare quanto vinto dall’esercito giapponese nel corso dei mesi. Per il resto della guerra, la flotta giapponese avrebbe subito solo sconfitte, superata da quella statunitense non solo in numero ma anche in tecnologie utilizzate.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming o in TV

È possibile fruire di Midway grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Now, Tim Vision e Paramount+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un'ottima qualità video.

