La signora delle rose: tutto quello che c’è da sapere sul film

In molte occasioni i fiori sono stati protagonisti o oggetti primari di film, spesso utilizzati come metafore per raccontare la bellezza che ci circonda. Da un’opera insolita come Il ladro di orchidee fino al recente Il maestro giardiniere, i fiori hanno dunque spesso trovato il proprio spazio ideale sul grande schermo. Un altro film che recentemente li ha resi protagonisti è il francese La signora delle rose, diretto nel 2021 dal regista Pierre Pinaud, qui al suo secondo lungometraggio a 9 anni di distanza dal precendete Parlez-moi de vous (2012).

Anche in questo caso, come si accennava, i fiori e in particolare le rose sono portatori di una specifica metafora. Pinaud ha infatti raccontato che l’idea per il film è nata dopo aver scoperto come nascono gli innesti floreali, creati prendendo i migliori esemplari tra stami e pistilli per dar vita a un nuovo fiore in grado di partecipare ai concorsi esistenti a riguardo. Il regista ha raccontato di aver visto in ciò una metafora dell’ipercompetitività della società moderna, sviluppando dunque il desiderio di costruire un racconto incentrato su tale tema.

Oltre a ciò, il film è anche una deliziosa commedia ricca di buoni sentimenti e quel gradito grado di leggerezza, attraverso cui si racconta quella necessità di non arrendersi davanti alle difficoltà ma di imparare a trovare la soluzione anche nei luoghi più inaspettati. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a La signora delle rose. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La signora delle rose

Protagonista del film è Eve Vernet, una delle più grandi e famose creatrici di rose. Nonostante la fama mondiale, la sua società sta però per fallire ed essere acquistata dalla concorrenza. Tutti i sogni di Eve sembrano dunque destinati a finire, ma la sua segretaria Vera crede di aver trovato la soluzione ai loro problemi e assume tre dipendenti molto particolari e senza alcuna conoscenza di giardinaggio. Saranno proprio loro a risollevare le sorti dell’azienda, ma dovranno essere guidati dalle conoscenze di Eve, che dovrà a sua volta fidarsi di loro.

Il cast di attori del film

Protagonista del film, nel ruolo di Eve Vernet, vi è l’attrice Catherine Frot, celebre per la sua partecipazione a commedie come La cena dei cretini (1998), Una relazione al femminile – La Nouvelle Ève (1999) e, più recentemente, in film come La cuoca del presidente (2012), Quello che so di lei (2017) e Sotto le stelle di Parigi (2020). Nel ruolo della sua assistente Véra vi è invece l’attrice Olivia Côte, vista invece in Pupille – In mani sicure (2018). Gli attori Manuel Foulgoc, Fatsah Bouyahmed e Marie Petiot recitano invece nei ruoli di Fred, Samir e Nadège. Vincent Dedienne, infine, interpreta Lamarzelle, l’acquirente dell’azienda di Eve.

Il finale di La signora delle rose

Per cercare di risolvere la propria situazione, Eve vuole creare un nuovo ibrido da una rosa eccezionale, di cui Lamarzelle possiede uno dei pochissimi esemplari. Poiché quest’ultimo si rifiuta di collaborare, contrariamente alle abitudini della professione, decide di sfruttare l’esperienza delinquenziale di Fred, uno dei suoi tre nuovi dipendenti, andando a rubare la rosa tanto agognata. Il furto va a buon fine ed Eve si rende conto in quell’occasione che Fred ha un olfatto eccezionale che avrebbe potuto aprirle le porte di una carriera in profumeria. Eve può a quel punto realizzare l’ibridazione su cui si basano tutte le sue speranze di salvare l’attività.

Per poter avere dei ritorni economici per tirare avanti fino alla fioritura degli ibridi, manda Samir e Nadège a vendere rose porta a porta. Una terribile grandinata, però, causa molti danni alle sue coltivazioni e quando anche l’ibridazione non dà i risultati sperati, Eve si rassegna a dover vendere la sua attività a Lamarzelle. Proprio mentre si appresta a firmare il contratto di vendita, però, Nadège si accorge che uno degli ibridi che lei, Samir e Fred, hanno realizzato ha dato un risultato pratico, una rosa eccezionale che può essere premiata. Eve quindi la mette in vendita e la nuova rosa vince la medaglia d’oro al concorso Bagatelle. Eve può così salvare la sua attività e Fred inizia la sua formazione per lavorare in profumeria.

Il trailer di La signora delle rose e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di La signora delle rose grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 9 aprile alle ore 21:30 sul canale Rai 1.