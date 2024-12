Le streghe: tutte le curiosità sul film con Anne Hathaway

Le opere dello scrittore Roald Dahl sono state più volte adattate per il grande schermo, dal film La fabbrica di cioccolato al lungometraggio d’animazione Fantastic Mr. Fox, dal recente Il GGG – Il grande gigante gentile fino a Le streghe (qui la recensione), nuovo adattamento dell’omonimo romanzo del 1983. Di dirigere quest’ultima trasposizione se ne è occupato il regista premio Oscar Robert Zemeckis, autore di film come Ritorno al futuro, Forrest Gump e Cast Away. Egli è inoltre l’autore della sceneggiatura insieme a Kenya Barris e Guillermo del Toro, il quale figura a sua volta come produttore insieme ad un altro messicano premio Oscar: Alfonso Cuaron.

Un team d’eccezione dunque per un film che riporta sullo schermo le vicende delle spaventose streghe concepite da Dahl. Il romanzo, in realtà, era già stato adattato per il cinema nel 1990 con il film Chi ha paura delle streghe?, dove protagonista assoluta era la premio Oscar Anjelica Huston e tra gli altri attori si ritrovava anche Rowan Atkinson. Rispetto a quell’adattamento, Zemeckis ha deciso di rimanere più fedele al cuore del romanzo, pur apportando una serie di modifiche necessarie a rendere Le streghe un racconto più vicino alla contemporaneità e ad aggiungervi nuove tematiche sociali e culturali.

Powered by

Inizialmente previsto per il cinema, Le streghe è stato uno degli sfortunati titoli a trovare distribuzione direttamente in streaming a causa della pandemia di Covid-19. Accolto poi in modo contrastante dalla critica e dal pubblico, il film ha attirato in ogni caso l’attenzione su di sé, anche per merito degli attori coinvolti. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Le streghe

Il film narra la storia di un giovane orfano afroamericano di nome Bruno che, alla fine degli anni Sessanta, va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. La vita sembra tornare a sorridere a Bruno, almeno finché egli non si imbatte in una vera e propria strega. La nonna saggiamente decide di sfuggiere alla fattucchiera trasferendosi in una sfarzosa località balneare, soggiornando presso un lussuoso hotel. Qu, purtroppo per loro, sta per tenersi una congrega di streghe, organizzata dalla Strega Suprema. Per Bruno sarà l’inizio di un’avventura ricca di pericoli, durante la quale dovrà imparare a sconfiggere le pericolose fattucchiere.

Il cast di attori del film

Ad assumere il ruolo della Strega Suprema, ereditandolo dalla Huston, vi è l’attrice premio Oscar Anne Hathaway. Per tale ruolo erano state prese in considerazione anche altre note interpreti come Kate Winslet, Charlize Theron, Cate Blanchett, Angelina Jolie, Natalie Portman, Jennifer Lopez ed Helena Bonham Carter. Una volta ottenuta la parte, la Hathaway ha raccontato di essersi preparata al ruolo studiando il personaggio del giudice Morton nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit, diretto dallo stesso Zemeckis. Similmente alla Strega Suprema, infatti, anche quel personaggio svela una natura diversa da quella con cui si mostra.

Per tale ruolo, inoltre, la Hathaway si è dovuta sottoporre a numerose ore di trucco, necessarie a farle assumere l’aspetto che la Strega Suprema svela in determinate scene. Accanto a lei, nei panni di Bruno vi è il giovane Codie-Lei Eastick, mentre Kristin Chenoweth è la voce di Daisy, il topolino che viene regalato a Bruno da sua nonna. Quest’ultima è interpretata dalla premio Oscar Octavia Spencer, l’altro grande nome di richiamo del film. Fanno poi parte del cast anche Stanley Tucci, nei panni di mr. R. J. Stringer III, il manager dell’hotel, Jahzir Bruno in quelli di Charlie Hansen, un giovane trasformato in topolino dalla Strega Suprema, e Chris Rock in quelli di Charlie Hansen, narratore del film.

Altre curiosità sul film

Il film era inizialmente stato pensato per essere molto diverso rispetto a come è poi stato effettivamente realizzato. Tutto parte dal desiderio di Guillermo del Toro di dar vita a Le streghe come film in animazione stop motion. Il progetto non riuscì però a trovare i finanziamenti necessari e venne dunque accantanto per essere poi ripreso e trasformato in live action da Zemeckis. Il regista messicano ha poi tuttavia potuto realizzare un proprio film in stop motion, ovvero Pinocchio, distribuito nel dicembre del 2022 al cinema e su Netflix.

Qual è l’età consigliata per il film Le streghe?

La Direzione Cinema e Audiovisivo, organizzazione che applica i visti censura per la distribuzione delle opere cinematografiche nel nostro paese, ha stabilito che Le Streghe è un’opera adatta a bambini di tutte le età. Ci sono però alcuni elementi che potrebbero risultare potenzialmente spaventosi per i più piccoli, come ad esempio il reale aspetto della Strega Suprema, svelato ad un certo punto del film.



Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Le streghe grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 13 dicembre alle ore 21:20 su Italia 1.



Fonte: IMDb