Legacy of Lies – Gioco d’inganni: la spiegazione del finale del film

Lo sceneggiatore e regista Adrian Bol intreccia un thriller d’azione teso, avvincente ed emotivamente vibrante in Legacy of Lies – Gioco d’inganni Il film bilingue inglese-russo segue l’agente dell’MI6 in pensione Martin Baxter, che viene coinvolto in una sinistra cospirazione con l’apparente riapparizione di un vecchio file sensibile. Insieme alla figlia di una sua vecchia conoscenza, deve recuperare i file per i servizi segreti russi e salvare sua figlia.

Scott Adkins interpreta con disinvoltura il ruolo principale e l’atmosfera rimane cupa e tetra per la maggior parte del film, conferendo alla storia un aspetto distopico. Dopo il colpo di scena finale, rimaniamo a grattarci la testa. L’eroe rompe una tastiera in una scena particolarmente memorabile e, allo stesso modo, rompiamo anche noi la tastiera e decodifichiamo per voi i momenti finali.

La trama di Legacy of Lies – Gioco d’inganni

Nel prologo, ambientato 12 anni prima della storia, Martin Baxter esegue la missione Red Star in un losco deposito di autobus a Kiev. Deve recuperare una serie di file, ma il “Red Star” del titolo viene abbattuto da un cecchino che sabota la missione. Martin si lancia per salvare la sua partner Olga, ma l’assassino ha la meglio su di lui. Martin perde i file, mentre Olga muore presumibilmente per un colpo mancato. Tornando al presente, la prodigiosa figlia di Martin, Lisa, sta seguendo una dieta detox a base di insalate, ma lui è distratto.

Ora fuori dall’MI6, lavora come scagnozzo in un club e partecipa a eventi di wrestling clandestini con il nome di Bully Boy. Ha un incontro in programma con Richie Thai. Lisa pensa che Martin dovrebbe usare lo spazio e lasciare che sia l’avversario ad attaccarlo, ma Martin adotta un approccio diretto, perdendo l’incontro. Più tardi, durante la notte, Martin ha una relazione con una donna e, ancora più tardi, ha una rissa con un piantagrane al club.

Una donna nel club di nome Sasha Stepanenko è impressionata dalle abilità di Martin. Afferma di essere la figlia di Egor, un giornalista che Martin conosceva a Kiev. Chiede l’aiuto di Martin per ritrovare i file scomparsi 12 anni fa, ma un gruppo di uomini armati coglie di sorpresa la coppia. Sasha riesce a scappare mentre Martin torna a casa per cercare il suo vecchio collega dell’MI6 Trevor e il suo nuovo assistente, Edwards. Vogliono che Martin torni, ma lui decide invece di fuggire dal Paese con sua figlia. Tuttavia, non è facile, poiché i servizi segreti russi rapiscono Lisa e costringono Martin a una corsa contro il tempo alla ricerca dei leggendari file.

La spiegazione del finale di Legacy of Lies – Gioco d’inganni: Martin è vivo o morto?

I servizi segreti russi rapiscono Lisa e Martin ha circa 24 ore per recuperare i file e salvare sua figlia. Lisa va d’accordo con la sua responsabile Tatyana, scommettendo sui match di boxe e godendosi le sedute di pedicure. Tatyana rivela a Lisa della sparatoria che ha ucciso sua madre, e diventa evidente che Olga è la madre di Lisa. D’altra parte, Martin fa squadra con la giovane e agguerrita giornalista Sasha per mettere le mani sui file. Dopo un cambio di piani, i russi vogliono Sasha insieme ai file.

Il duo compie un’audace rapina: Sasha entra nel caveau, Martin prende la porta sul retro e Trevor va a caccia dei due. Trevor è felicissimo di aver catturato la coppia in azione, ma in realtà Sasha e Martin hanno condotto Trevor sul posto poiché lui ha il codice dell’armadietto che Red Star ha dato a Olga poco prima della sua morte. Trevor inserisce il codice con una certa coercizione, permettendo a Martin e Sasha di scappare con la valigetta.

Sasha cerca di pubblicare i file sui media e di rivelare al pubblico il lato oscuro del governo. Tuttavia, con sua figlia sotto la custodia dei russi, Martin ha interessi personali. Sentendo puzza di imbroglio, Sasha spara a Martin prima di fuggire dalla scena. Entra in uno stato di sogno e quando si sveglia è probabilmente troppo tardi. Tatyana lo chiama, ma lui non sa cosa dire. Sia i file che la giornalista sono andati persi, ma Martin trova l’annuncio di un’agenzia di noleggio auto e segue la pista fino alla stazione ferroviaria di Kyiv-Pasazhyrskyi. Individua Sasha e la rapisce, mentre il fantasma di Olga esorta Martin a ucciderla.

Registra un feed falso per ingannare Tatyana e le spie russe nei concitati momenti finali. Mentre si appresta a consegnare il materiale, sembra che Martin abbia tenuto Sasha e i file in un appartamento segreto. Ma dopo aver messo al sicuro Lisa, Martin fa squadra con Sasha (che è con lui e non nell’appartamento) per scatenare l’inferno. Le loro azioni non hanno molto effetto e Tatyana prende Sasha in ostaggio in un batter d’occhio. Mentre esorta Sasha a prendere la valigetta, Martin sembra avere un flashback di Kiev 12 anni fa. Prima che lui prema il grilletto, Tatyana gli spara e Lisa risponde al fuoco.

L’MI6 arriva sulla scena, ma Sasha si tuffa in acqua, scappando con i file. Ci chiediamo se Martin sia vivo o meno. Ma la scena successiva ci assicura che è ancora vivo. Anche se Tatyana sembra morire nell’incontro, Martin si riprende dalle ferite. Inoltre, Lisa ha accumulato una notevole somma di denaro grazie alla sua partnership con Tatyana nel gioco d’azzardo, e loro non dovranno più guardarsi indietro. Dopo un periodo in ospedale, Martin si stabilisce in campagna, dove apre un ristorante chiamato Lisa’s Vegan Snacks. Lisa si iscrive a una scuola locale.

Chi è la talpa dell’MI6? Che fine fanno i file?

Dopo la sua spettacolare fuga, Sasha si fa un nome nei media globali. Diventa una whistleblower che difende la libertà di stampa e di parola, portando alla luce i nastri perduti. Grazie a lei, la ricomparsa dei file provoca un grande scalpore nell’opinione pubblica. Anche se il Cremlino si affretta a liquidare i file come fake news, l’incidente provoca una delle più grandi rivolte pubbliche in Russia. Inoltre, secondo la teoria di Trevor, c’è una talpa nella rete CIA-MI6 che potrebbe avere legami con i servizi segreti russi.

All’inizio della storia, Trevor esorta Martin a indagare sull’identità del doppio agente. Tuttavia, il viaggio di Martin non fa luce sul doppio agente che ha sabotato la missione passata a Kiev. Ma Sasha scrive a Lisa il nome del doppio agente alla fine della storia. Sebbene non ci venga rivelato il nome, sia Sasha che Lisa probabilmente conoscono il nome del traditore alla fine. Potrebbe essere Trevor, se il regista decidesse di optare per un colpo di scena così drastico. Potrebbe anche essere Olga, il che costringerebbe Martin ad affrontare un altro vicolo cieco. In ogni caso, possiamo aspettarci un sequel imminente.

Sasha è una spia russa?

Nei momenti penultimi della storia, il regista sembra prepararci a un sequel. A tarda notte, Sasha si presenta a casa di Martin e Lisa. Martin afferma cortesemente che il ristorante è chiuso, ma è sorpreso di vedere Sasha quando apre la porta. Dopo aver portato a termine la missione impossibile con il suo aiuto, Martin probabilmente prova qualcosa per Sasha. Anche se è piuttosto restio ad ammetterlo, la ripetizione della scena degli ostaggi traccia un chiaro parallelo tra Olga e Sasha. Inoltre, lei sembra essere in contatto con lo stesso colonnello che tira le fila dalla parte russa. È una spia che lavora per i servizi segreti russi? La scena finale lo suggerisce, lasciandoci con il fiato sospeso.

