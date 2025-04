Lone Survivor: la spiegazione del finale del film

Il finale di Lone Survivor racconta il salvataggio di Marcus Luttrell dopo un’imboscata dei talebani dietro le linee nemiche in Afghanistan, ma quanto è accurato il film e cosa è successo a Luttrell dopo il servizio militare? Diretto da Peter Berg, Lone Survivor è basato sull’omonimo libro di Luttrell e vede la partecipazione di Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana e altri ancora. Nel film si raccontano le vicende dell’Operazione Red Wings, una missione del 2005 in Afghanistan per eliminare il leader talebano Ahmad Shah.

Guidata dal tenente Michael P. Murphy (Kitsch), la squadra SEAL era composta anche dal sottufficiale di seconda classe Danny Dietz (Hirsch), dal paramedico di seconda classe Marcus Luttrell (Wahlberg) e dal sottufficiale di seconda classe Matthew G. Axelson (Foster). La squadra viene rapidamente scoperta e attaccata dai Talebani. Murphy, Dietz e Axelson muoiono, ma Luttrell riporta gravi ferite prima di essere salvato.

La vera storia di Lone Survivor e l’accuratezza del film

Sebbene il film sia per lo più coerente con il libro, si discosta in alcuni punti e anche il libro stesso è stato messo sotto esame per alcune affermazioni, quindi l’accuratezza del film di Lone Survivor è una questione complicata. Una delle maggiori divergenze rispetto al libro e alla storia reale è il numero di forze talebane che tendono un’imboscata a Marcus Luttrell e alla squadra SEAL. Il film descrive circa 50 soldati talebani che li attaccano nei boschi, mentre nel libro si parla di 80-200 talebani, ma questo numero è stato messo in dubbio.

Lo stesso Marcus Luttrell avrebbe detto che in realtà c’erano solo 20-35 talebani. Indipendentemente dalle dimensioni reali delle forze nemiche, non ci sono prove di vittime talebane. La scena del film in cui la squadra SEAL cattura i caprai è stata criticata per il fatto che i Seal hanno votato se ucciderli o meno. Nel libro di Lone Survivor, c’è una votazione, ma nel film le cose vanno diversamente: c’è un acceso dibattito, ma alla fine Mike dice esplicitamente “questa non è una votazione” e prende una decisione esecutiva in qualità di ufficiale superiore.

La natura stessa del dibattito è scomoda, indipendentemente dal fatto che si sia verificata o meno una votazione, ma il film vuole rappresentare alcune delle scelte difficili che gli uomini hanno dovuto prendere in decisioni difficili. Con un aumento del numero di nemici (sia nel libro che nel film) e una mancanza di chiarezza sul fatto che ci siano stati effettivamente dei morti tra i combattenti nemici, l’azione del film è probabilmente molto più intensa e drammatizzata di quanto sia accaduto nella vita reale.

In un’intervista a Newsweek, Gulab afferma che Luttrell aveva ancora tutte le munizioni con sé quando l’ha scoperto, il che indicherebbe che ha sparato molto meno di quanto si vede nel film, anche se il film sembra spiegarlo mostrando Mike Murphy che dà a Luttrell tutte le sue munizioni di riserva prima che si sacrifichi per fare un’ultima chiamata dal telefono satellitare. Anche la presentazione di Gulab e del suo villaggio è drammatizzata rispetto alla realtà in alcuni modi.

Luttrell è rimasto nel villaggio per quattro giorni e Gulab e gli abitanti del villaggio hanno dovuto spostarlo da un luogo all’altro per evitare le occasionali ricerche dei Talebani. Quando finalmente arrivarono gli elicotteri di salvataggio di Luttrell, non ci fu una battaglia drammatica o un’evacuazione affrettata. Nel libro di Lone Survivor, la squadra di soccorso statunitense rimase a parlare con alcuni abitanti del villaggio per un po’ prima di evacuare Luttrell, che era gravemente ferito, ma non in condizioni critiche.

Lone Survivor ha esagerato le ferite riportate dalla squadra SEAL?

Nonostante una serie di imprecisioni nella portata e nell’entità del conflitto, il regista Peter Berg ha prestato particolare attenzione alle ferite ricevute dalla squadra SEAL, assicurandosi che corrispondessero a quelle indicate nei referti autoptici. Nonostante l’accuratezza della collocazione delle ferite, le morti effettive di Mike, Danny e Axe sono state tutte modificate rispetto al racconto di Luttrell nel libro. Per Luttrell, mentre l’entità delle ferite riportate nel film era grave, nella vita reale era in realtà peggiore.

Una delle ferite più estreme descritte nel film sono i salti multipli da un dirupo per sfuggire ai talebani. Dopo essere caduti dalle ripide scogliere di 20-30 piedi e aver apparentemente colpito ogni roccia, ramo e radice durante la discesa, i quattro SEAL si rialzano e continuano a muoversi, per poi farlo di nuovo. I salti dalla scogliera sembrano ancora meno credibili delle ferite multiple da proiettile subite da ciascuno dei SEAL, anche se i salti dalla scogliera non sono un abbellimento fatto dal film e Marcus Luttrell dice che sono effettivamente saltati dalla scogliera per evitare il fuoco dei Talebani.

Cosa accade nel finale del film

La mancanza di ricezione radio diventa presto un problema per i SEAL, che non riescono a chiedere supporto dopo aver capito di dover evacuare l’area, ma anche quando riescono a mettersi in contatto con la base aerea di Bagram, il tenente comandante Erik Kristensen (Bana) non può inviare immediatamente i rinforzi, dal momento che non possono volare gli elicotteri Black Hawk senza inviare gli elicotteri Apache per il supporto, e gli Apache sono stati richiamati per un’altra missione a causa delle risorse limitate.

Invece di inviare gli elicotteri Black Hawk, i rinforzi arrivano con elicotteri Chinhook, molto più grandi, ma la mancanza di supporto Apache e gli elicotteri più grandi li mettono in grave svantaggio tattico. Uno dei talebani colpisce il Chinhook con un RPG, distruggendo l’elicottero e uccidendo l’intera squadra a bordo. Dopo l’Operazione Red Wings, Marcus fu trasferito a Ramadi, in Iraq, dove riportò ancora una volta gravi ferite e si ritirò dall’esercito. Grazie al successo del libro e del film Lone Survivor, Luttrell è diventato un imprenditore, ha fondato un’organizzazione no-profit e ha girato il Paese tenendo conferenze.

Che fine ha fatto Mohammad Gulab?

La fine di Lone Survivor rivela poi che Mohammad Gulab e i suoi compagni del villaggio Pashtun salvarono Marcus Luttrell per rispettare un codice d’onore noto come “Pashtunwali”. Gulab ha dichiarato al Daily Beast: “Salvandolo e tenendolo al sicuro per cinque notti nella nostra casa, stavamo solo adempiendo al nostro obbligo culturale”. Il Pashtunwali non fa distinzione tra amici e nemici e gli abitanti del villaggio ritengono di aver dovuto aiutare Marcus a qualunque costo. Gulab ha anche dovuto spostarsi più volte e alcuni dei suoi familiari sono stati addirittura uccisi.

Ironia della sorte, nonostante la volontà di Gulab di mettere a repentaglio la propria vita per salvare Marcus Luttrell, il suo tentativo di fuggire dall’Afghanistan per mettersi al sicuro in America è stato segnato da lungaggini burocratiche e, secondo Newsweek, ha avuto un diverbio con Luttrell per questioni di denaro legate al libro e al film, in particolare dopo aver contestato la versione dei fatti di Luttrell. Gulab ha dichiarato: “Non mi pentirò mai di aver salvato Marcus… Ma mi pento di quello che ho fatto per aiutare il film. E prego che un giorno Marcus dica la verità all’America“.