Rachel Brosnahan sulla differenza di questo Superman con gli altri film: “Questa non è una storia di origine”

In una nuova intervista, Rachel Brosnahan, nuova Lois Lane per il Superman di James Gunn, ha spiegato come il reboot DCU sia diverso dalle versioni precedenti della storia dell’Uomo d’Acciaio. Negli anni abbiamo visto molte diverse interpretazioni di Superman, sul grande e piccolo schermo, e la maggior parte delle interpretazioni del leggendario eroe della DC Comics raccontano almeno alcuni aspetti della storia delle origini dell’Ultimo figlio di Krypton.

Il regista James Gunn ha già confermato che il suo imminente reboot DCU salterà la prima parte della vita di Kal-El sulla Terra e inizierà quando avrà già abbracciato il suo destino di Superman, e Rachel Brosnahan ha ora rivelato che questo è ciò che non vede l’ora che il pubblico sperimenti quando vedrà il film.

“Adoro anche il fatto che questa non sia una storia di origine”, dice a Collider. “Abbiamo visto la storia delle origini realizzata così bene un certo numero di volte, ma entriamo in un mondo che esiste già: Lois e Clark lavorano al Daily Planet, i mostri esistono a Metropolis, Lex Luthor ha la LuthorCorp. Arriviamo a questo punto della loro relazione che non avevo mai visto prima”.

Come precedentemente riportato, Superman inizia con Lois e Clark Kent che hanno già in una relazione. “Stanno insieme da circa tre mesi. E si stanno ponendo alcune domande sul futuro della loro relazione. Non sono sicuri se questa sia solo una grande avventura o qualcosa che potrebbe durare per sempre, e hanno visioni del mondo davvero opposte, e si scontrano in questo modo. Quindi, è stato un modo davvero divertente per entrare in una storia familiare”.

I lettori di fumetti e gli appassionati di serie come Superman e Lois della CW saranno abituati a questa dinamica, ma non è qualcosa che è stato esplorato così spesso in un formato cinematografico e, si spera, costituirà un’interessante introduzione a questi personaggi iconici del DCU.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.