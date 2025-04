Mad Max: Fury Road, la spiegazione del finale del film

Perché e dove Max Rockatansky se ne va alla fine di Mad Max: Fury Road? È questa la domanda che ci poniamo arrivati alla fine del film diretto da George Miller e interpretato da Tom Hardy. Il film (qui la recensione) inizia con il protagonista che rivela al pubblico che fugge sia dai vivi che dai morti. Nel momento culminante, però, ha legato con un gruppo di rivoluzionari guidati dalla volitiva Imperatrice Furiosa (Charlize Theron). Max svolge con lei un ruolo importante nel rovesciare il leader della Cittadella Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) e in teoria potrebbe vivere come un re, se lo desiderasse. Invece, intraprende rapidamente un nuovo viaggio. In questo articolo, esploriamo proprio il significato di questo finale.

Perché Max non rimane alla Cittadella alla fine di Fury Road

Alla fine del film, la speranza è stata ripristinata per la gente del posto e sia Max che Furiosa sono stati redenti grazie alle loro azioni eroiche. Anche Max sente un senso di responsabilità dopo aver usato il suo sangue per salvare Furiosa. Tuttavia, Max non può sfuggire al suo passato, che è allo stesso tempo una maledizione e un rimedio, e quindi se ne va. Il personaggio di Hardy ha bisogno di vagare in questo mondo da solo, perché non conosce altro modo per sopravvivere. Ci sono due ragioni fondamentali per cui Max si allontana dalla Cittadella alla fine di Mad Max: Fury Road. Uno è tematico e l’altro è che non rimane nella cittadella semplicemente per permettere potenziali storie future.

Ai fini della narrazione, Max se ne va perché così continua la leggenda del personaggio. Inizialmente Miller aveva pensato a una storia di redenzione per lui, almeno se Mel Gibson avesse accettato di riprendere il suo ruolo. Dopo gli eventi dei primi tre film, Mad Mad: Fury Road era strutturalmente progettato per iniziare con il caos e finire con il ritrovamento del protagonista. Ma poiché il film del 2015 è essenzialmente una nuova storia di Mad Max con un nuovo protagonista, quindi ha senso che Hardy si allontani e che si prepari così per nuove avventure. Dal punto di vista narrativo, il fatto che Max non trovi una soluzione si adatta al trauma del suo passato e al fatto che non troverà mai la felicità a causa di esso.

Mad Mad: Fury Road include anche una scena eloquente verso la fine che implica che Max non ha effettivamente perso la testa, un concetto di cui il personaggio di Hardy parla nei minuti iniziali. Dopo aver salvato Furiosa, Max ricorda che in precedenza si era rifiutato di dire il suo nome (forse perché non riusciva a ricordarlo), ma poi dice con calma: “Mi chiamo Max… questo è il mio nome”. Il momento si presenta come un gesto gentile – un “grazie” – ma in realtà è un’epifania personale per il personaggio che abbraccia la sua identità, anche se per poco. Tragicamente, Max sa che Furiosa avrà pace una volta guarita, mentre lui è destinato a vagare per la Terra Desolata come un Uomo senza Nome a causa del suo passato.

Cosa ha detto George Miller sul finale di Fury Road

Il finale del film è dunque stato sorprendentemente profondo, considerando che si tratta di una pellicola d’azione post-apocalittica è che è stata commercializzata in gran parte come un’esperienza di visione ad alto tasso di spettacolarità. Parte del motivo per cui la rivitalizzazione del franchise ha avuto così tanto successo, tuttavia, è dovuto al fatto che la storia aveva un messaggio centrale e una complessità emotiva da abbinare alle immagini sbalorditive. Sebbene il finale di Mad Max: Fury Road possa aver lasciato alcuni spettatori con delle domande, il regista George Miller è stato chiaro sulle sue intenzioni e sul messaggio centrale che voleva trasmettere durante i momenti finali.

Durante un’intervista del 2020, Miller ha riflettuto sul finale di Mad Max: Fury Road. Ha spiegato che l’elemento tematicamente importante non era la partenza di Max dalla Cittadella, ma la permanenza di Furiosa. Il regista ha rivelato che, per lui, il finale è l’inizio di un nuovo capitolo sia per Furiosa che per la Cittadella stessa, e che il tema centrale è quello dell’incertezza e della natura ciclica degli eroi che prima o poi diventano i cattivi della storia di qualcun altro: “Una parte di me vorrebbe che lei [Furiosa] spingesse il mondo verso un futuro più equo. Non dico verso un’utopia, perché il mondo è già stato distrutto. Il luogo a cui aspirava era più utopico.

“Ma nella Cittadella poteva anche girarsi dall’altra parte… Credo che sia troppo intelligente per cadere in questa trappola. L’ha già visto con l’Immortan Joe. Credo che abbia subito lo stesso processo. Probabilmente era un personaggio eroico ai suoi tempi“. Ha poi aggiunto: “[Joseph] Campbell diceva che la solita storia è che l’eroe di oggi diventa il tiranno di domani. L’eroe è l’agente del cambiamento, e fondamentalmente rinuncia all’interesse personale per ottenere un bene comune… Succede quindi che si ama troppo ciò che si è costruito o salvato, e si diventa saldi. Si diventa ortodossi. Sviluppi il dogma e poi, fondamentalmente, devi proteggerlo“.

Quindi, anche se Max che lascia la Cittadella alla fine di Mad Max: Fury Road ha un’importanza tematica per il suo personaggio, non è il momento più importante per quanto riguarda la storia in generale, almeno per come la vede il regista George Miller. L’importanza tematica del fatto che Furiosa sia diventata il nuovo sovrano della Cittadella è poi stata rafforzata, ovviamente, anche dall’uscita del prequel Furiosa: A Mad Max Saga nel 2024. Film nel quale si raccontano le origini di questo personaggio, il suo arrivo alla Cittadella, il suo rapporto con Immortan Joe e il principio della rivoluzione che si vedrà poi nel film del 2015.

Il vero significato del finale di Mad Max: Fury Road

Sebbene ci siano dunque molte sfumature tematiche in molti aspetti del finale di Mad Max: Fury Road quando si tratta di elementi come Max che lascia la Cittadella e Furiosa che affronta scelte difficili per il suo futuro di leader, c’è anche un significato più semplice. Il finale del film è in definitiva una storia di liberazione. Lavorando insieme, Max e Furiosa liberano la popolazione della Cittadella dal dominio tirannico di Immortan Joe. Liberano gli assetati occupanti dalla dottrina sconsiderata di Joe e dalla sua visione dogmatica secondo cui la dipendenza dall’acqua sarà la rovina di coloro che egli governa.

In contrapposizione ai temi complessi degli archi dei personaggi di Furiosa e Max, la storia stessa ha quindi un messaggio relativamente semplice. Immortan Joe rappresenta lo stesso tipo di ortodossia e di mentalità egoistica che ha portato il mondo a diventare la landa apocalittica in cui si trova la Cittadella. Sconfiggendo Joe, Max e Furiosa dimostrano che il primo dei due si sbagliava e che la speranza esisterà sempre, nonostante il pugno di ferro di figure come Immortan Joe faccia sembrare il mondo senza speranza.