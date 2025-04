The Thursday Murder Club: prime foto del giallo Netflix con Pierce Brosnan, Helen Mirren e Ben Kingsley

Sono state rilasciate le prime immagini di The Thursday Murder Club, che mostrano Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan alle prese con un’indagine nel prossimo thriller Netflix. Il film uscirà il 28 agosto. Con un cast stellare composto da alcuni dei migliori attori britannici, il film è il primo adattamento cinematografico della serie di romanzi The Thursday Murder Club di Richard Osman e sarà diretto da Chris Columbus, regista di Harry Potter e la pietra filosofale. A pochi mesi dall’uscita del film, Netflix ha rivelato alcuni dettagli sul progetto, tra cui alcune immagini.

Secondo Netflix Tudum, sono state pubblicate le prime immagini del film, con l’immagine principale che mostra Elizabeth Best interpretata da Mirren, Ron Ritchie interpretato da Brosnan e Ibrahim Arif interpretato da Kingsley in posa pensierosa, insieme a Joyce Meadowcroft interpretata da Celia Imrie. Le altre immagini mostrano diverse scene del film, tra cui una con Elizabeth, Ron e Ibrahim in piedi accanto a una lavagna con degli indizi. Un’altra immagine è una ripresa notturna di Elizabeth che guarda qualcosa con una torcia in mano, mentre l’ultima immagine mostra Ibrahim e Joyce in piedi ai lati di Naomi Ackie nei panni dell’agente Donna De Freitas. Guarda le immagini qui sotto:

Cosa significa questo per The Thursday Murder Club

Un cast forte e una trama avvincente dovrebbero rendere questo film un classico di Netflix

Con un cast stellare costellato da grandi attori che include anche David Tennant, Richard E. Grant, Paul Freeman e Jonathan Pryce, The Thursday Murder Club ha sicuramente un talento forte. Il cast del film, combinato con la trama avvincente e intelligente del giallo, potrebbe renderlo un classico Netflix istantaneo. Le immagini mostrano un’ambientazione colorata e realistica, piena di personaggi chiaramente unici e diversi, e ci sono buone possibilità che il film rimanga il più fedele possibile al materiale originale.

I film gialli sono tornati di moda, con il successo degli adattamenti di Poirot di Kenneth Brannagh e il sequel Knives Out 3, previsto per il prossimo anno, che si preannuncia un successo. Netflix ripone grandi speranze in The Thursday Murder Club e, considerando che Osman ha già scritto quattro romanzi della serie, c’è sicuramente spazio per adattare tutti i libri e creare un forte franchise di gialli per la piattaforma. La forza del materiale ha contribuito in modo determinante ad attirare i migliori talenti nel film, il che fa ben sperare per il futuro del franchise.