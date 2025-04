Ender’s Game: la spiegazione del finale del film

Il film Ender’s Game (qui la recensione) è uscito all’apice della moda della fantascienza distopica per giovani adulti, in mezzo a titoli come Hunger Games e Maze Runner, ma ha un finale molto più cupo di altri film di fantascienza. Ambientato in un futuro in cui gli esseri umani si stanno preparando per un attacco da parte della razza aliena nota come Formic, il film del 2013 è incentrato sul talentuoso studente dell’accademia militare Andrew “Ender” Wiggins (Asa Butterfield) che diventa parte di una più ampia guerra intergalattica. Basato sull’omonimo romanzo di culto di Orson Scott Card, è anche una storia di crescita, in quanto analizza l’evoluzione di Ender da bambino dotato a potenziale salvatore del pianeta.

Come il romanzo, anche Ender’s Game si conclude con uno scioccante colpo di scena. Ma per entrare nello specifico del finale, gli spettatori devono rivedere la storia fantascientifica che il film stabilisce all’inizio. I Formic sono diventati il principale nemico della Terra dopo averla invasa, uccidendo milioni di persone. Tuttavia, quando il capitano Mazer Rackham (Ben Kingsley) si sacrificò facendo schiantare la sua nave contro il mondo dei Formic, la pace fu ristabilita sulla Terra. Tuttavia, anche allora gli umani si prepararono a un contrattacco, reclutando giovani cadetti spaziali come Ender.

Come fa Ender a distruggere accidentalmente i Formic?

Nel corso di Ender’s Game, Ender non viene quasi mai coinvolto in un vero e proprio combattimento. Invece, lui e i suoi giovani compagni vengono addestrati a combattere i Formic attraverso elaborati programmi di simulazione ultra-realistici. Anche se è sottoposto agli stessi esercizi di addestramento degli altri studenti dell’accademia, i superiori in Ender vedono un potenziale speciale fin dall’inizio, come si evince dal trattamento riservatogli dal colonnello Hyrum Graff (Harrison Ford). Graff e altri comandanti della flotta supervisionano quella che Enders ritiene essere la sua prova finale. Questo gli impone di conquistare il mondo dei Formic, anche se i Formic sono più numerosi.

Sempre attento alla strategia piuttosto che alle emozioni, Ender esorta allora i membri della sua flotta a sacrificarsi, purché il dispositivo MD (Molecular Detachment) possa esplodere sul pianeta Formic. Alla fine di Ender’s Game, Ender riesce a portare a termine la sua missione e a spazzare via la razza dei Formic, ma scopre che i comandanti lo hanno manipolato facendogli credere che tutto questo fosse una simulazione. Lo sterminio dei Formic è invece avvenuto davvero in tempo reale. Il tradimento che Ender, stordito, si trova ad affrontare è il segnale della perdita dell’innocenza nella sua vita di adolescente. Per quanto Ender fosse idealista, non ha mai avuto l’intenzione di diventare un assassino di pianeti.

Può Ender salvare la società dei Formic?

Pieno di sensi di colpa, Ender rende evidente il suo disappunto nei confronti dei suoi superiori. Quando alla fine viene abbattuto con dei tranquillanti, riesce a comunicare con la Regina Formica attraverso un sistema di mente alveare. In realtà, come suggerisce il romanzo originale, i Formic hanno invaso la Terra solo perché ritenevano che un pianeta senza una mentalità alveare non avrebbe avuto specie senzienti. Anche se le azioni di Ender uccidono i Formics, la loro regina riesce a comunicare mentalmente con Ender nei suoi ultimi momenti. Sebbene inizialmente voglia ucciderlo, il senso di colpa di Ender le fa cambiare idea.

Invece, la regina guida Ender verso una struttura formica abbandonata dove si trova un uovo che lei stava proteggendo. È da questo momento che Ender scopre le sue nuove responsabilità. Ora che la guerra tra i Formic e gli umani è terminata, Ender viene promosso ad ammiraglio, gli viene concessa una nuova nave e gli viene data piena libertà di fare ciò che vuole. Ender sfrutta perfettamente la sua libertà per avventurarsi nello spazio profondo con l’intenzione di fondare una nuova colonia che darà essenzialmente il via alla rinascita della specie. In questo senso, il finale di Ender’s Game si rivela ironico e allo stesso tempo offre al suo protagonista una certa redenzione.

Il finale avrebbe potuto essere ancora più cupo

Ender è un personaggio più cupo nel romanzo, almeno fino al suo finale. Le prepotenze che subisce da parte di Peter e di altri, insieme al suo atteggiamento generale volto a conquistare le persone, mettono a dura prova il suo carattere. Quando compie 11 anni, Ender ha già ucciso i bulli Bonzo e Stilson. Questa sconvolgente perdita di innocenza lo trasforma quasi in un antieroe, prima che la battaglia finale gli faccia cambiare idea. Ritraendo Ender come un personaggio compassionevole fin dall’inizio, invece, il film minimizza l’impatto del finale. Ender prova rimorso, ma non è in contrasto con la sua personalità come nel libro.

LEGGI ANCHE: Ender’s Game: libro, cast e sequel del film con Asa Butterfield

Il vero significato del finale di Ender’s Game

Per coloro che hanno letto il romanzo del 1985, il finale del film di Ender’s Game potrebbe quindi risultare attenuato e asettico. Tuttavia, la conclusione è più carica di emozioni e più cupa di altri film di fantascienza per ragazzi dell’epoca. Il fatto che l’ultima missione di Ender non fosse una simulazione potrebbe addirittura scioccare gli spettatori che non conoscono il materiale di partenza. È interessante notare che questo colpo di scena finale è anticipato dalla locandina di Ender’s Game, che riporta il testo “Questo non è un gioco”. Questo slogan riassume perfettamente l’arco narrativo di Ender nel film, che si era dilettato in giochi simulati per poi affrontare la realtà in modo inaspettato.

Da questo punto di vista, il film attraverso il genere della fantascienza distopica si pone quindi anche come monito nei confronti di quella che è una vera e propria anestetizzazione nei confronti della guerra e dei suoi orrori. L’addestramento a cui Ender si sottopone ricorda infatti quello dei piloti di droni, i quali uccidono senza essere sul luogo e avvertono quindi una certa sconnessione nei confronti di quello che stanno facendo, quasi con l’idea di giocare ad un videogioco che però ha effetti nella realtà. Da questo punto di vista, Ender’s Game richiama dunque alla responsabilità nei confronti delle proprie azioni e a distinguere tra ciò che è un gioco e ciò che non lo è affatto.