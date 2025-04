Mindcage – Mente Criminale, spiegazione del finale: chi è il vero assassino?

Seguono Spoiler su Mindcage – Mente Criminale

Qual è la trama di Mindcage – Mente Criminale?

Il serial killer ha commesso tre omicidi in tre giorni. Il primo corpo è stato scoperto in una chiesa, decorato per renderlo presentabile. I detective Jake e Kelly si avvicinano alla scena del crimine, ed entrambi sono in cattivi rapporti. Nessuno dei due comunica apertamente, ma vengono assegnati a questo caso. Lo sceriffo Owings ha spiegato l’intero caso e il modo in cui questi corpi sono stati conservati. Arnaud avvelenava e conservava le sue vittime usando la ricina estratta dai semi di ricino. Poi sistemava e decorava i cadaveri in pose realistiche usando cornici di metallo, prima di lasciarli in giro per la città. L’artista li chiamava i suoi “capolavori”.

Dopo un’attenta ricerca e pianificazione, Arnaud fu arrestato da alcuni dei migliori detective, tra cui Jake. Per garantire maggiore chiarezza sul caso, lo sceriffo Owings propone di valutare e interrogare Arnaud per ottenere informazioni. Mentre Jake è completamente contrario, Kelly vuole provare a presentarsi come principale. Kelly è laureata in psicologia e crede che la sua formazione potesse aiutarla a dare una svolta al caso. L’idea alla base di questo interrogatorio è quella di accendere l’ego di Arnaud, poiché è chiaro che qualcun altro sta rubando il suo lavoro e si sta prendendo tutto il merito.

Arnaud, il maestro dell’inganno

Arnaud era un maestro dell’inganno. Non si turbava affatto per il fatto che il suo lavoro venisse rubato. Chiedeva sempre qualcosa in cambio delle sue informazioni. A due settimane dalla sua esecuzione, Arnaud desiderava che la sua pena venisse commutata in ergastolo. Kelly gli presentava diverse offerte, ma lui le rifiutava tutte. Alla fine, Kelly promise di approvare la bozza. Jake chiedeva gentilmente a Kelly di lasciare i documenti, così da poterli studiare in dettaglio.

Era chiaro che Arnaud e il misterioso assassino seguissero teorie sull’aldilà, sugli arcangeli e su altri temi biblici. Arnaud recuperava i suoi materiali artistici e Kelly lo aiutava. Passava l’intera giornata a osservare foto e, a un certo punto, decideva di chiamare Kelly per chiederle di controllare le ali dell’ultima vittima: voleva sapere se il medico legale le avesse tarpate.

Kelly correva immediatamente a controllare e trovava, incollato alle ali, un pennellino da smalto. Jake si sorprendeva della familiarità di Kelly con quel pennellino: risultava essere una tonalità fuori produzione che Kelly usava ai tempi del liceo. Non ci pensavano troppo finché non veniva trovato un altro corpo: questa volta, il serial killer lasciava la vittima su una barca, insieme all’ago di una bussola antica.

La situazione diventava ancora più inquietante quando Kelly si accorgeva che Zeke, l’ex compagno di Jake, possedeva una bussola identica. Dopo la morte di Zeke, sua moglie ritirava i suoi effetti personali, ma della bussola non c’era più traccia.

Un caso segnato dalla follia

La gente ricordava Arnaud per aver ucciso sei donne, anche se in realtà causava sette morti. La notte del suo arresto, Jake e Zeke lo inseguivano con un’auto della polizia, ma Jake perdeva il controllo del veicolo e si verificava un terribile incidente. Jake non capiva esattamente quando Zeke fosse sceso dall’auto. Tutto ciò che vedeva era Zeke in piedi accanto ad Arnaud, mentre rideva follemente, prima di cospargersi di benzina e darsi fuoco.

Kelly esaminava i fascicoli di Jake e si rendeva conto che il caso di Arnaud aveva avuto effetti devastanti sulla sua salute mentale. Nonostante non venisse ufficialmente registrato, Jake seguiva una terapia intensiva dopo la morte di Zeke. Durante gli interrogatori, Jake perdeva il controllo e puntava una pistola contro Arnaud. Quest’ultimo sosteneva che Zeke avesse trovato una via per l’aldilà, ma Jake era convinto che Arnaud lo avesse manipolato inducendolo al suicidio.

Mentre l’intera squadra pensava che Zeke fosse morto nell’incendio dell’auto, Kelly sospettava che ci fosse qualcosa di strano anche in Jake. Tuttavia, la priorità restava risolvere il caso. Intanto, Arnaud raccontava a Kelly dei suoi ammiratori che, secondo lui, potevano essere coinvolti negli omicidi.

L’aggressione e la scoperta della verità

Arnaud interrogava spesso Kelly sull’aldilà, generandole molti dubbi. La situazione degenerava quando Kelly veniva aggredita da uno sconosciuto, già incontrato nei giorni precedenti. Inizialmente ignorava il pericolo, finché l’uomo non si introduceva in casa sua. Quella stessa notte, veniva rinvenuta un’altra vittima in un museo; cinque ore di filmati di sicurezza risultavano mancanti.

Kelly trovava la bussola di Zeke, e Jake inseriva un ago all’interno: la bussola indicava un dipinto. Spostandolo, trovavano un’iscrizione olandese: “Het hele landscape” (“il paesaggio dell’inferno”). Jake ne rimaneva scioccato, poiché Zeke gli aveva inviato un libro con lo stesso titolo prima di morire.

Nel frattempo, Jake cominciava a lasciarsi influenzare da pratiche superstiziose, infastidendo Kelly e rallentando le indagini. Gli agenti scoprivano tracce di cloroformio, piume di colomba e foto della vittima presso il camion del vicegovernatore Diaz, destinate ad Arnaud tramite corriere.

Sebbene i registri di Diaz non combaciassero con i profili delle vittime, Kelly e lo sceriffo Owings erano convinti che il serial killer stesse cercando di superare Arnaud.

I segreti di Arnaud

Kelly era sconvolta dalla perquisizione della cella di Arnaud e si scusava con lui. Arnaud distruggeva tutte le lettere ricevute dai suoi ammiratori, ma ricordava ogni dettaglio. Sebbene si rifiutasse di rivelare i nomi, raccontava la sua infanzia traumatica: cresciuto con una madre prostituta, veniva scaraventato a terra a causa delle sue convinzioni religiose, subendo un grave trauma cranico che lo costringeva sulla sedia a rotelle.

Arnaud rivelava che il serial killer era un falsario di opere rinascimentali a tema religioso. Kelly e Jake si precipitavano nel negozio “Langdon & Sons”, dove trovavano un dipinto di Gesù, collegato ad Arnaud. Tuttavia, il direttore del negozio si rifiutava di rivelare l’identità del pittore.

Poco dopo, Kelly e Jake venivano aggrediti dallo stesso uomo che aveva fatto irruzione in casa di Kelly. L’inseguitore, Javier Salazar, si suicidava prima di poter essere catturato. Salazar, infermiere dell’istituto psichiatrico, aveva avuto contatti con Arnaud, ma non era ritenuto capace di omicidi.

Analizzando il DNA trovato su una busta, si scopriva che apparteneva a una donna coinvolta in un giro di prostituzione: la madre di Arnaud. Il suo cadavere veniva ritrovato in un appartamento adibito a laboratorio.

Il dono maledetto di Arnaud

Quando Kelly affrontava nuovamente Arnaud, lui rivelava di sentire la voce dell’Arcangelo Samael e di attendere il momento giusto per rivelare l’identità dell’assassino. Arnaud insisteva per conoscere i traumi di Kelly: la sua infanzia difficile, le punizioni inferte dal padre, e il suo odio nei confronti di Dio.

Dopo un lungo interrogatorio, Arnaud consegnava a Kelly una scultura contenente un biglietto con l’indirizzo del nascondiglio del killer. Sul posto, Kelly scopriva una parete piena di sue foto e dati personali. In quel momento, incontrava Diaz, ma con sorpresa si rendeva conto che il vero assassino era Jake, posseduto dallo spirito di Arnaud.

Jake, sotto l’influsso di Arnaud, raccontava la storia dell’artista maledetto: Arnaud aveva scoperto il potere di “possedere” chiunque disegnasse. Considerava questo dono un segno divino. Kelly era costretta a sparare a Jake, liberandolo dal controllo mentale.

La spiegazione del finale di Mindcage: la verità su Arnaud

Arnaud, attraverso il corpo del Dr. Loesch, incontrava di nuovo Kelly, rivelandole di essere ancora vivo e intenzionato a farle del male. Tuttavia, Kelly aveva anticipato il suo piano: aveva avvelenato le sue matite, portando così Arnaud alla morte definitiva.

“Mindcage” si chiudeva con una riflessione sulla sottile linea tra fede, manipolazione e follia. Arnaud, forse davvero un Angelo della Morte, aveva usato il suo potere per soggiogare e distruggere chiunque incrociasse il suo cammino.