Minority Report: la spiegazione del finale del film con Tom Cruise

Il thriller fantascientifico Minority Report di Steven Spielberg dipana un contorto mistero di omicidio che continua a sorprendere fino alla fine. Basato sull’omonimo racconto di Philip K. Dick, il film vede protagonista Tom Cruise nel ruolo di John Anderton, il capo dell’Unità Precrimine in una visione futuristica di Washington. Utilizzando tre sensitivi chiamati “precog”, la Precrimine è in grado di vedere gli omicidi prima che avvengano e di prevenirli. I colpevoli vengono arrestati, condannati e imprigionati sulla base del fatto che avrebbero indiscutibilmente ucciso qualcuno se non fossero stati fermati.

Quando la Precrimine sta per diventare un programma nazionale, un investigatore federale di nome Danny Witwer (Colin Farrell) arriva sulla scena per cercare le falle del sistema. Poco dopo, i precog hanno una visione di John che uccide un uomo di nome Leo Crow (Mike Binder), che non ha mai incontrato. Credendo che Witwer lo abbia incastrato, John si dà alla fuga nel tentativo di guadagnare abbastanza tempo per dimostrare la propria innocenza. La sua ricerca della verità lo conduce allo strano caso di una donna di nome Anne Lively (Jessica Harper), che è stata salvata da un omicidio per annegamento dai poliziotti della Precrimine, per poi scomparire subito dopo.

John viene anche a conoscenza di un insabbiamento all’interno della Precrimine. Di tanto in tanto, le visioni di uno dei precog sono in disaccordo con gli altri due, generando un cosiddetto “rapporto di minoranza” che viene cancellato in modo che non ci siano dubbi sulla certezza del futuro da parte della Precrimine. Credendo di dover avere un rapporto di minoranza, John torna alla Precrimine e rapisce la più forte dei precog, Agatha (Samantha Morton). Mentre i minuti scorrono verso il presunto omicidio di Leo Crow, John non ha ancora idea di chi sia la sua vittima o del motivo per cui avrebbe voluto ucciderla… fino a quando non raggiunge l’appartamento di Crow.

Come (e perché) John è stato incastrato nella morte di Leo Crow

L’omicidio di Leo Crow da parte di John era effettivamente premeditato, ma non da John. È stato orchestrato da Lamar Burgess (Max von Sydow), uno dei fondatori della Precrimine e amico intimo di John. Lamar ha pianificato l’omicidio dopo che John si è rivolto a lui per chiedere informazioni su Anne Lively e sul motivo per cui la visione di Agatha sulla morte di Lively era scomparsa dal sistema. Sapendo che John si era avvicinato troppo a una verità oscura che avrebbe potuto distruggere la Precrime poco prima che il programma diventasse nazionale, Lamar ha usato contro di lui quella che sapeva essere la più grande debolezza di John: la scomparsa del figlio Sean (Tyler Patrick Jones), avvenuta a Baltimora sei anni prima.

Lamar ha fatto in modo che un criminale di nome Leo Crow venisse rilasciato dalla prigione e gli ha promesso che se avesse accettato di essere ucciso da John, lui si sarebbe preso cura della sua famiglia. Fece in modo che Leo alloggiasse in un appartamento con quella che Witwer definisce “un’orgia di prove” sparse sul letto: centinaia di foto di bambini, comprese foto false di Leo con Sean. Quando John lo incalza, Leo offre anche agghiaccianti dettagli inventati su come Sean era morto – annegato in un barile zavorrato – e accennava al fatto che aveva abusato sessualmente di lui prima di ucciderlo. Tutto ciò è sufficiente a far accettare a John che è destinato a uccidere Leo Crow. Tuttavia, alla fine John lascia passare la scadenza per l’omicidio e cerca invece di arrestare Leo.

Disperato, egli rivela di essere stato pagato per mentire sull’omicidio di Sean e usa la pistola di John per uccidersi. L’omicidio di Leo Crow crea però un paradosso di predestinazione, poiché l’unico modo in cui John sapeva di dover cercare un uomo chiamato Leo Crow era perché aveva già avuto una visione di se stesso che lo uccideva, ed era riuscito a trovare l’appartamento solo utilizzando gli indizi che aveva visto nella visione. Anche se John non ha un rapporto di minoranza, la sua decisione di non uccidere Leo Crow mina l’affidabilità di Precrime in un altro modo: conoscendo il suo futuro, John era in grado di cambiarlo. Se è stato in grado di prendere questa decisione, allora molti dei criminali che ha arrestato nel corso degli anni avrebbero potuto fare lo stesso.

Cosa è successo davvero al figlio di John

Dopo che Leo Crow si è rivelato un falso, gli spettatori potrebbero chiedersi cosa sia realmente accaduto a Sean. Minority Report lascia deliberatamente questa domanda senza risposta, tanto che alla fine del film non sappiamo ancora nulla di più di John: stava trattenendo il respiro sott’acqua in una piscina pubblica e quando è riemerso Sean era scomparso. Non sappiamo chi abbia preso Sean, come sia morto o se sia ancora vivo da qualche parte. In un’intervista del 2002 con Roger Ebert, Spielberg spiegò che alcune domande di Minority Report erano state deliberatamente lasciate senza risposta:

“Avevo John Huston nelle orecchie. Sono tornato indietro e ho guardato Il falcone maltese e Il grande sonno di [Howard] Hawks per vedere come venivano risolti alcuni dei misteri dei film noir. Non mettevano i puntini sulle i, ma cercavano di tenerti in bilico. Facevano più domande di quante potessero rispondere a quei tempi”.

All’interno della storia, il fatto che la scomparsa di Sean rimanga un mistero è di vitale importanza, perché il trauma della perdita del figlio è ciò che alimenta la fede di John nella Precrimine. Il programma mostra visioni di omicidi che possono essere riprodotti, messi in pausa e migliorati in modo che John possa concentrarsi su di essi e trovare le risposte, cosa che non è riuscito a fare per Sean. Alla fine del film, l’accettazione da parte di John della morte dell’Unità Precrime è anche il simbolo della sua accettazione del fatto che non saprà mai cosa è successo a Sean e che finalmente è pronto ad andare avanti.

Come (e perché) Anne Lively è stata uccisa

La storia di Minority Report inizia sei anni prima dell’inizio del film, quando Lamar ha trovato un modo per fare l’impossibile: commettere un omicidio in un mondo in cui la polizia può vedere gli omicidi prima che accadano. Lamar ha infatti ucciso Anne Lively per lo stesso motivo per cui in seguito ha organizzato l’omicidio di Leo Crow da parte di John: per proteggere la Precrimine. Sebbene i precog siano pubblicamente presentati come un dono miracoloso per l’umanità, la dottoressa Hineman (Lois Smith) rivela a John che in realtà sono figli di madri dipendenti da una prima versione di neuroina, la stessa droga che usa John. L’esposizione alla neuroina nell’utero ha inflitto ai bambini terribili danni cerebrali e la maggior parte di loro è morta in tenera età.

Tuttavia, quelli che sono sopravvissuti hanno avuto visioni di omicidi non ancora avvenuti, che sono diventati la base di Precrimine. Anne Lively era la madre di Agatha, una neuroinomane che si era recata in un centro di riabilitazione ed era riuscita a sconfiggere la sua dipendenza. Dopo essersi ripulita, voleva riavere la sua bambina. Lamar non poteva permettere ad Anne di portare via Agatha, poiché i precog funzionano come una mente alveare e gli altri due, i fratelli gemelli Arthur (Michael Dickmann) e Dashiell (Matthew Dickmann), non “funzionano” senza Agatha. Inoltre, non poteva rischiare che Anne chiedesse pubblicamente la restituzione della figlia, poiché ciò avrebbe attirato l’attenzione sul benessere dei precog.

Per compiere l’omicidio di Anne Lively, Lamar ha quindi utilizzato un fenomeno chiamato “eco”, in cui i precog sperimentano la riproduzione di visioni passate. Ha detto ad Anne di raggiungerlo in un lago e ha pagato un vagabondo tossicodipendente per cercare di annegarla. Dopo aver assistito alla visione della sua morte, Lamar conosceva tutti i dettagli di come si sarebbe svolto l’omicidio originale. Ha quindi atteso in riva al lago che il vagabondo venisse arrestato dalla Precrimine e, dopo che questi se ne erano andati, ha ucciso Anne Lively nello stesso identico modo. Anche i precog hanno inviato una visione di quell’omicidio, ma è stata archiviata come una semplice eco e cancellata.

Con la sua scelta, Lamar Burgess distrugge la Precrimine

Nel finale di Minority Report, Lamar Burgess si trova di fronte allo stesso dilemma di John Anderton nel racconto originale di Philip K. Dick: può commettere un omicidio e condannare se stesso, salvando però la Precrimine; oppure può scegliere di non commettere l’omicidio previsto, esponendo così un difetto fatale della Precrimine e distruggendo la sua stessa creazione. Con l’omicidio già previsto e gli agenti della Precrime che si avvicinano, Lamar sceglie di spararsi al petto. All’inizio del film aveva detto a Witwer: “Non voglio che John Anderton si faccia male” – e nonostante tutte le sue bugie, sembra che questa affermazione fosse del tutto onesta.

Rendendosi conto di avere una scelta, Lamar decide di togliersi la vita piuttosto che uccidere John, perché non può sopportare che la sua eredità venga smantellata. Se Lamar avesse scelto di sparare a John, sarebbe stato arrestato per l’omicidio (insieme a quello di Anne Lively), ma avrebbe anche dimostrato che la Precrimine funziona. Il presunto omicidio di Leo Crow è stato presentato come un “difetto umano” della Precrimine, dovuto al fatto che gli agenti non sono riusciti a raggiungere la scena del crimine in tempo, e la morte di John Anderton sarebbe stata trattata allo stesso modo.

L’Unità Precrime avrebbe potuto comunque diventare nazionale e l’eredità di Lamar sarebbe stata preservata. Scegliendo di non sparare a John, Lamar dimostra invece pubblicamente ciò che John aveva già scoperto all’inizio del film: che una persona che conosce il proprio futuro è in grado di cambiarlo, e quindi le visioni dei precog non sono così certe come le si ritiene. Questo porta pertanto allo scioglimento della Precrimine e al rilascio dei precog, che possono ora cercare di vivere una vita “normale”, lontani dalla tortura a cui erano sostanzialmente costretti.

Il vero significato del finale di Minority Report

Come molte altre storie di viaggi nel tempo e visioni futuristiche, Minority Report si chiede se il futuro, una volta conosciuto, possa essere cambiato. Terminator – Destino Oscuro risponde a questa stessa domanda suggerendo che certe cose sono inevitabili e accadranno nonostante gli sforzi per evitarle; dopo che Sarah Connor ha impedito l’ascesa di Skynet, un altro sistema informatico chiamato Legion ha preso il suo posto e ha portato a una simile rovina dell’umanità. Quando Leo Crow muore quasi nello stesso identico modo previsto dalla visione, nonostante John abbia scelto di non ucciderlo, sembra che Minority Report possa trarre una conclusione simile.

Danny Witwer critica la Precrimine all’inizio del film, chiedendo come possano essere certi che un omicidio sarebbe sicuramente avvenuto. In risposta, John fa rotolare una palla verso di lui. Quando Witwer la prende per evitare che cada, John sostiene che il fatto di averla presa non cambia il fatto che sarebbe sicuramente caduta. A differenza della palla che rotola, però, John e Lamar possono scegliere di non cadere (metaforicamente parlando). L’elemento dell’agenzia umana nell’equazione è ciò che rende le visioni dei precog non del tutto certe ed è anche responsabile della creazione del “rapporto di minoranza”.

Il film si interroga anche sull’etica di punire qualcuno per qualcosa che stava per fare ma che non ha ancora fatto. Uno dei temi preferiti del dibattito etico è se sarebbe giustificabile o meno tornare indietro nel tempo e uccidere Adolf Hitler da bambino. L’azione è generalmente ritenuta sbagliata sotto due aspetti: primo, l’uccisione di Hitler bambino non garantisce che un’altra persona occupi il posto che Hitler ha occupato nella storia, con lo stesso risultato; secondo, anche se l’uccisione di Hitler bambino impedisse l’Olocausto, si ucciderebbe comunque un bambino ancora innocente.

In Minority Report la Precrimine si trova di fronte allo stesso dilemma e giustifica il rinchiudere i futuri assassini sulla base del fatto che non c’è alcun ragionevole dubbio che non avrebbero ucciso la loro vittima. Il finale di Minority Report dimostra che tale ragionevole dubbio invece esiste, dimostrando che il percorso di vita di nessuno è completamente predeterminato e che le persone possono scegliere diversamente anche quando sembra che non si possa tornare indietro.