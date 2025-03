Mr. Morfina, guida alla colonna sonora: tutte le canzoni e quando vengono riprodotte

La colonna sonora di Mr. Morfina, in sala dal 27 marzo con Eagle Pictures, è un mix eclettico di pop e rock che si adatta all’energia in continua evoluzione della divertente narrazione action-comedy. Con Jack Quaid e Amber Midthunder, Mr. Morfina segue un giovane con una malattia congenita che gli impedisce di provare dolore mentre cerca di salvare la ragazza che ama dai rapinatori di banche che l’hanno presa in ostaggio.

La colonna sonora di Mr. Morfina funge da sfondo emotivo per gli avvenimenti del film, dagli inseguimenti in auto ai momenti intimi, mescolando diversi generi musicali e artisti per allinearsi alla storia. Non sorprende che la colonna sonora includa alcune canzoni i cui titoli si allineano al contenuto del film. Il classico “Everybody Hurts” dei R.E.M., ad esempio, apre il film, appoggiandosi ai concetti fondamentali sul dolore, sia interno che esterno. È un mix divertente che piace anche agli spettatori di tutte le età, poiché tutti, dalla Gen X alla Gen Z, riconosceranno almeno un paio di artisti popolari nella colonna sonora.

Colonna sonora di Mr. Morfina (2025) Titolo della canzone Artista “Everybody Hurts” R.E.M. “Silver Bells” Andy Williams “Casual” Chappelle Roan “So Hot You’re Hurting My Feelings” Caroline Polachek “This Is Gonna Hurt” Dirty Nice “Mist of a Dream” Birdlegs and Pauline “I Believe In A Thing Called Love” The Darkness “Parsifal – Act II: Grausamer! Fuhlst Du Im Herzen” Richard Wagner “You’re The Inspiration” Chicago “Power Lines” Telekinesis

Quando ogni canzone della colonna sonora di Mr. Morfina viene riprodotta nel film

10 canzoni principali riprodotte durante il film

“Everybody Hurts” dei R.E.M.: come detto, il classico rock americano senza tempo dei R.E.M. ha dato il via al film ed è stato riprodotto sui titoli di testa. È continuato mentre il personaggio di Jack Quaid, Nathan Caine, si alzava, si preparava per il lavoro e guidava fino all’ufficio, il tutto mentre forniva scorci delle precauzioni che prendeva per non farsi male, come mettere le palline da tennis sui bordi taglienti del tavolo.

“Silver Bells” originariamente di Jay Livingston e Ray Evans: la versione di Andy Williams di questo classico natalizio viene riprodotta sullo sfondo della conversazione tra Nate e Sherry (Amber Midthunder) durante il pranzo in una tavola calda. È un’esposizione sia per Sherry che per il pubblico, poiché è la spiegazione più approfondita della condizione di Nate, insensibilità congenita al dolore con anidrosi.

“Casual” di Chappell Roan: il singolo del 2022 della cantante pop ultra popolare viene riprodotto nel locale della mostra d’arte di Sherry quando Nate entra per la prima volta e trova Sherry. Continua a riprodursi mentre parlano e lei rivela di avere i suoi dipinti esposti alla mostra, uno dei quali vende. È diventato un successo inaspettato nel 2024 quando la popolarità di Roan è salita alle stelle ed è stata una delle sette canzoni che Roan ha avuto contemporaneamente nella Billboard Top 100.

“So Hot You’re Hurting My Feelings” di Caroline Polachek: un altro successo inaspettato che è esploso su TikTok nel 2022 (ben dopo la sua uscita nel 2019), il singolo indie pop new wave di Caroline Polachek viene riprodotto mentre Nate e Sherry sono al bar del locale della mostra d’arte. Vengono avvicinati da qualcuno con cui Nate è andato a scuola, il che li porta a confrontare le loro spiacevoli storie con il dolore.

“This Is Gonna Hurt” di Dirty Nice: con uno dei titoli più scontati della colonna sonora di Novocaine, “This Is Gonna Hurt” di Dirty Nice suona mentre il personaggio del passato di Nate, il fratello della confraternita, sta chiacchierando con Sherry al bar. Mentre Nate è inizialmente devastato, si scopre che Sherry lo stava ingannando per fargli prendere un doloroso shot infuso di peperoncino fantasma, provocando un’agonia fisica per il suo vecchio bullo invece che dolore emotivo per Nate.

“Mist Of A Dream” di Birdlegs & Pauline: questa classica traccia R&B fluida del duo sposato Sidney “Birdlegs” Banks e sua moglie Pauline è stata pubblicata per la prima volta nel lontano 1964, ma è la canzone perfetta per la scena in cui è usata. La melodia dolce e sensuale fa da sfondo alla discussione di Nate e Sherry sul dolore contro il piacere nel suo appartamento e continua durante il loro primo incontro intimo.

“I Believe In A Thing Called Love” dei The Darkness: il singolo del 2003 della rock band inglese The Darkness è un vero inno e una rappresentazione del rock dei primi anni 2000, e la sua atmosfera ad alta energia si adatta perfettamente alla sua posizione nel film. Funziona come colonna sonora per Nate che si sveglia dopo la sua notte che gli ha cambiato la vita con Sherry, e Novocaine la posiziona come l’inverso di “Everybody Hurts”, suonandola ancora una volta su Nate che si prepara e va al lavoro, ma questa volta con un saltello e un sorriso sul viso.

“Parsifal – Atto II: Grausamer! Fuhlst Du Im Herzen” di Richard Wagner: la canzone d’opera tedesca viene suonata nel salone dei tatuaggi che Nate visita nel tentativo di ottenere informazioni su Ben, il rapinatore a cui ha sparato, basandosi su un tatuaggio sul suo braccio. L’opera tedesca è una gag su come il tatuatore, che inizialmente sembra amichevole, sia in realtà un neonazista, come dimostra il suo tatuaggio con una svastica sul collo.

“You’re The Inspiration” di Chicago: il classico soft rock del 1984 è usato ironicamente in base al suo titolo. Sebbene sia un ovvio riferimento all’affetto di Nate per Sherry, viene utilizzato mentre il rapinatore Andre tortura Nate nella casa del fratello morto. Nate è costretto a fingere di soffrire per guadagnare tempo finché Roscoe non può venire a salvarlo, quindi (in modo poco convincente) si comporta come se Andre si strappasse le unghie in realtà facesse male.

“Power Lines” dei Telekinesis: la canzone allegra del 2013 della band indie rock americana Telekinesis suona alla fine della visita di Nate a Sherry in prigione e nei titoli di coda del film. Corrisponde al finale positivo del film e il testo si adatta persino abbastanza bene alla trama del film con la sua discussione su una coppia in fuga e destinata al fallimento.

Dove ascoltare la colonna sonora di Novocaine

La colonna sonora ufficiale è uscita nel giorno della release USA

La colonna sonora altalenante di Mr. Morfina merita sicuramente di essere riascoltata, soprattutto per gli appassionati di rock e pop di epoche diverse. Ufficialmente intitolato Novocaine (Music from the Motion Picture), come il titolo originale del film, la colonna sonora del film è uscita il 14 marzo, giorno in cui il film è arrivato al cinema negli USA. Puoi trovare l’album sulla tua piattaforma preferita qui e scaricarlo direttamente sul tuo dispositivo non appena sarà disponibile.