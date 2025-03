Totenfrau – La signora dei morti – Stagione 2: la spiegazione del finale

La seconda stagione dello show tedesco di Netflix, Totenfrau – La signora dei morti, presenta un ritorno a un mondo oscuro e violento per Brunhilde Blum. Due anni dopo aver vendicato la morte di suo marito – e aver scoperto nel frattempo un disgustoso giro di traffico di esseri umani – l’impresaria di pompe funebri locale e il suo assistente, Reza, continuano a rimanere sotto il radar della legge. Tuttavia, il passato li raggiunge di nuovo quando l’improvvisa scoperta del cadavere di un vecchio nemico riapre un caso di polizia. Di conseguenza, l’agente federale Wallner si insospettisce rapidamente di Blum e del suo passato sepolto. Contemporaneamente, un problema più urgente emerge quando sua figlia Nela viene rapita. Così, con i problemi che arrivano da tutte le parti, Blum si ritrova in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia e impedire che le ombre del suo passato si impossessino della sua vita.

Cosa accade nella seconda stagione di Totenfrau – La signora dei morti

Brunhilde Blum e Reza hanno tenuto il loro passato segreto per quasi due anni, quando finalmente un nuovo problema bussa alla loro porta. Si scopre infatti che una delle bare in cui l’impresaria di pompe funebri e la sua assistente avevano nascosto le prove dei loro crimini passati sta per essere riesumata a causa di alcuni problemi legali. Di conseguenza, è destinato a dipanarsi un filone dannoso che rivelerà inevitabilmente il coinvolgimento di Blum nella morte di più uomini. Anche se i due cercano di risolvere la questione con un tombarolo nel cuore della notte, la cosa non fa altro che accelerarsi quando un testimone per poco non li becca. Di conseguenza, finiscono per lasciare sulla scena del crimine alcune parti del corpo fatte a pezzi.

Una di queste parti del corpo appartiene a Edwin Schönborn, erede della lucrosa famiglia Schönborn. Questo porta alla riapertura dell’indagine sul suo omicidio, che porta l’agente federale Wallner nella piccola città. Fin dall’inizio, la detective sospetta di Blum, certa che l’impresaria di pompe funebri abbia i mezzi e i motivi per compiere l’omicidio. Per lo stesso motivo, segue con determinazione la stessa pista, saltando a volte anche la burocrazia per ottenere risultati. Così finisce per arrestare la donna senza un mandato. Tuttavia, all’orizzonte della Blum si profilano complicazioni maggiori. In precedenza, la sua casa è stata violata da un criminale esperto che era a caccia di qualcosa.

Durante la detenzione, un avvocato, Herbert Wagenschaub, fa visita a Blum con il pretesto di essere il suo legale. Attraverso un messaggio registrato, le rivela che sua figlia, Nela, è stata rapita da un misterioso gruppo disposto a chiedere un riscatto per la registrazione del vile filmato porno di Edwin. Tuttavia, la donna non è in possesso del video. Di conseguenza, si ritrova a dover trovare un modo per rintracciare la figlia e salvarla da un destino crudele. Mentre segue diverse piste – e si rivolge persino a Johanna Schönborn per chiedere aiuto – Reza prende una decisione estrema: si prende la colpa per lei e confessa l’omicidio di Edwin.

Nel frattempo, anche Johanna si ritrova in acque pericolose. La riapertura del caso dell’omicidio del figlio ha gettato una luce indesiderata sulla sua azienda, soprattutto dall’interno. Badal Sarkissian, che è anche il mandante del rapimento di Nela, è in lizza per sottrarre le quote di Edwin e conquistare l’intera azienda. Tuttavia, la sua ricerca del video incriminato dell’erede non è finalizzata ai suoi scopi. Al contrario, Lange, attualmente candidato a sindaco, ha chiesto all’uomo d’affari/capo della criminalità di recuperare il filmato. A sua volta, è ricattato da un’altra parte con un video simile che lo ritrae mentre stupra e uccide una donna.

Col tempo, la situazione di Blum si aggrava, soprattutto dopo aver perso un’importante merce di scambio: Amar, la sorella di Sarkissian. Per questo motivo, non ha altra scelta che chiedere aiuto alla polizia e arrendersi. Tuttavia, sceglie di avvalersi dell’aiuto di Wallner, ritenendola affidabile. In quel momento, la poliziotta è però alle prese con i suoi problemi, in particolare con l’omicidio di un collega per legittima difesa e la conseguente sospensione. Tuttavia, la sua indagine l’ha resa sospettosa anche nei confronti di Sarkissian. Pertanto, quando Blum promette di rivelare la verità sul caso di Edwin, Wallner accetta di aiutarla a catturare l’uomo d’affari. I due formano un’ottima squadra e riescono a trovare la posizione di Nela in tempo utile. Di conseguenza, si ritrovano a cercare una tenuta abbandonata mentre respingono Sarkissian e il suo tirapiedi.

Cosa accade a Blum?

Nel corso della stagione 2 di Totenfrau – La signora dei morti, Blum rischia quindi di essere arrestata per i suoi crimini passati. Tuttavia, la sua storia è ampiamente oscurata dal pericolo più spaventoso che circonda la vita di Nela. In precedenza, Nela era solo un ostaggio, il che la rendeva relativamente più sicura rispetto all’alternativa. Tuttavia, ora che la sorella di Sarkissian, Tamar, è morta e lui è in cerca di vendetta, il destino dell’adolescente è praticamente segnato. Per lo stesso motivo, verso la fine, costituirsi diventa un sacrificio che la Blum è disposta a fare. Per questo motivo, si allea con Wallner: una decisione che dà i suoi frutti molto presto, perché porta la madre alla tenuta in cui la figlia è tenuta prigioniera.

Sarkissian intende vendicarsi di Blum trasformando la figlia in una delle sue vittime attraverso lo stupro, la tortura e infine la morte, che verranno registrate per essere diffuse nella sua cerchia di malati. Mentre la madre cerca Nela, Wallner rinchiude Sarkissian nella sua auto. Tuttavia, i suoi scagnozzi riescono alla fine a farlo uscire dalla sua prigione. Per questo, ben presto, trovare Nela non è più la sfida più grande. Invece, uscire dalla tenuta con le loro vite diventa il vero ostacolo per le donne. Una volta che Blum ha trovato la figlia, Sarkissian e uno dei suoi scagnozzi tentano di incapacitare la madre per farla assistere alla tortura della giovane.

Ciononostante, Blum si rifiuta di arrendersi senza combattere. Per questo motivo, la donna sopraffà lo scagnozzo di Sarkissian prima di usare la sua pistola per ingaggiare un confronto con l’altro uomo. Anche se riesce a sparargli, facendo guadagnare a se stessa e a Nela il tempo necessario per fuggire dalla stanza delle torture, si procura una ferita mortale da taglio. Inoltre, una volta che il duo è quasi al sicuro, Sarkissian li raggiunge e ingaggia con Blum un altro combattimento in cui allevia la pressione della lama sulla ferita da taglio. Alla fine, l’intervento di Nela aiuta la madre ad avere la meglio e a ridurre in poltiglia l’aggressore con un tubo. Tuttavia, la realtà della ferita rimane.

Senza la pressione della lama, è più probabile che Blum muoia dissanguata. Così, anche se le autorità stanno arrivando, sembra che questa possa essere la fine per lei. Per lo stesso motivo, si rassegna al suo destino e cerca di dare un amaro addio alla figlia. Tuttavia, la storia di Blum non finisce qui. Quando la narrazione di Totenfrau – La signora dei morti passa all’epilogo, si vede la donna circondata dalla sua famiglia, apparentemente viva. Alla fine, Blum sopravvive, anche se la sua mobilità sembra essere stata sacrificata nel processo. Tuttavia, la donna deve continuare a convivere con la realtà della sua esistenza e con il fatto che non sembra mai troppo lontana dalla morte, in un modo o nell’altro. Alla fine, comincia a rendersi conto che non potrà mai mettere veramente da parte queste cose orribili. Per questo, il massimo che può fare è assicurarsi che i suoi cari siano al sicuro e lontani da tutto ciò, anche se questo finisce per portarli via da Blum.

Come ha fatto Johanna a ottenere il video di Lange? Perché lo stava ricattando?

Dopo il salvataggio di Nela, si apre il caso criminale di Sarkissian. La polizia scopre i resti di diverse donne nella tenuta, il che promette grossi guai al neoeletto governatore Lange. L’uomo d’affari è stato a lungo un sostenitore del politico, sia pubblicamente che finanziariamente, e il loro legame era così profondo che la tenuta era originariamente intestata a Lange. Per questo motivo, il caso porta molta attenzione indesiderata sui suoi possibili legami con le organizzazioni di trafficanti di sesso. Alla fine, il governatore si rende conto che non c’è modo di uscire da questa situazione senza che venga rivelato il suo coinvolgimento nella circolazione dei video porno di tortura. Pertanto, si suicida prima che la polizia possa raggiungerlo.

Tuttavia, una rivelazione interessante in Totenfrau – La signora dei morti arriva all’indomani della morte di Lange. Si scopre che era Johanna a ricattare il politico fin dall’inizio. L’interesse per il video di Edwin è emerso dopo il ritrovamento dei suoi resti, portando alla riapertura del suo caso irrisolto. Johanna sapeva che il controllo della polizia, soprattutto quello di un agente federale come Wallner, avrebbe potuto creare problemi all’immagine di Edwin, visto il suo passato poco raccomandabile. Per lo stesso motivo, decide di ricattare Lange, il futuro governatore. Pensa che lui possa trovare un modo per localizzare efficacemente il video, permettendole di cancellare la sua ombra oscura sul nome della famiglia Schönborn. Fortunatamente, aveva lo strumento perfetto da usare contro il politico per fargli eseguire i suoi ordini.

Come Edwin, anche Lange aveva partecipato allo stupro di gruppo di una vittima della tratta di esseri umani, che era stato registrato per essere fatto circolare in circoli malati. Tuttavia, in questo caso particolare, la maschera del politico si era momentaneamente tolta, rivelando la sua identità su nastro. Edwin aveva conservato questo video sul suo computer, che Johanna aveva trovato dopo la sua morte. Data la promettente traiettoria politica di Lange, aveva intenzione di tenere il filmato sulla testa dell’uomo per molto tempo, a proprio vantaggio. Per lo stesso motivo, il suo inaspettato suicidio manda all’aria i suoi piani. Tuttavia, la donna ha intenzione di mantenere un controllo sul potere politico della città, anche se ciò significa che potrebbe candidarsi lei stessa a governatore.

Cosa succede a Nela? Blum uccide Sarkissian?

Nela rimane dunque in perenne pericolo per tutta la durata della storia, poiché diventa uno degli ostaggi di Sarkissian. Tuttavia, non riesce mai a comprendere veramente il contesto del suo rapimento. Poiché la Blum preferisce tenere nascosto ai figli tutto ciò che riguarda le sue fughe più pericolose, l’adolescente non ha idea del perché il passato della madre l’abbia messa in pericolo. Fortunatamente, la madre riesce a salvare la figlia in tempo. Inoltre, mentre sta morendo, cerca di sostenere la sua innocenza, dicendo alla figlia di non odiarla una volta che la polizia avrà scoperto qualcosa sul suo passato. Nonostante le sue motivazioni e l’immoralità delle sue vittime, la Blum è comunque responsabile di molte morti. Per questo motivo, ci si aspetta da lei un po’ di odio da parte di Nela e Tim.

Tuttavia, come rivela l’epilogo, Nela non si è allontanata dalla sua famiglia. Dato che la Blum è sopravvissuta alla ferita quasi mortale, è probabile che durante la convalescenza abbia condiviso con la figlia alcune delle sue verità più avverse. Tuttavia, a differenza di quanto accadeva in passato, quando i segreti spingevano Nela ad allontanarsi, la realtà – a prescindere dalla sua oscurità – ha costretto l’adolescente a combattere al fianco della sua famiglia. Per questo motivo, ha rinunciato al suo sogno di fuggire dalla piccola città. Tuttavia, c’è un certo distacco tra il duo madre-figlia che mostra la transizione di Nela da adolescente a giovane adulta. Anche la sua relazione con Alex, che è passata da una storia d’amore vorticosa a una possibilità stabile di un futuro insieme, simboleggia la stessa cosa.

La spiegazione del finale di Totenfrau – La signora dei morti: Wallner arresta Blum?

A differenza di Nela e Blum, il detective Wallner non ha una conclusione positiva nella seconda stagione di Totenfrau – La signora dei morti. La poliziotta era intenzionata a risolvere il caso della morte di Edwin e a dimostrare la colpevolezza di Blum. Per riuscirci, aggira molte regole, piega le convenzioni e rischia persino di perdere il lavoro. Tuttavia, non si tira mai indietro di fronte ai suoi obiettivi. Anche quando aiuta Blum a salvare Nela, Wallner fa capire che si aspetta che la madre confessi il suo passato in cambio. Pertanto, era probabile che il futuro di Blum prevedesse la cella di una prigione, se la detective avesse avuto la meglio.

Tuttavia, sfortunatamente per la Wallner, non riesce mai a uscire viva dalla tenuta di Sarkissian. Mentre Blum va alla ricerca di Nela, la detective la copre affrontando l’abilissimo scagnozzo dell’uomo d’affari. Nelle ultime settimane, quest’uomo ha ucciso numerose persone, affermando la sua sorprendente competenza come killer professionista. Di conseguenza, diventa un avversario scoraggiante. Alla fine, la donna è riuscita a metterlo alle strette e a fargli aprire il fuoco. Tuttavia, mentre lui rimane vittima del suo colpo, anche Wallner si becca il suo proiettile. Così, l’operazione porta alla morte della detective, lasciando il suo caso freddo e irrisolto.