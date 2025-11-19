Quanto sono reali i trucchi magici di Now You See Me? I segreti del franchise svelati

Il film Now You See Me racconta la storia di un gruppo di maghi, conosciuti come “I quattro cavalieri”, che durante i loro spettacoli eseguono trucchi di magia che consentono loro di commettere una serie di furti. I film sono strettamente legati alla loro straordinaria abilità manuale, il che solleva la questione di quanto siano reali i trucchi di magia della serie Now You See Me. Il team è composto da J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) e Henley Reeves (Isla Fisher), anche se il cast si amplia nel sequel di Now You See Me.

Entrambi i film della serie mostrano alcune imprese magiche incredibilmente impressionanti che intrattengono sia il pubblico sullo schermo che nella vita reale. Dopo nove anni, Now You See Me 3 ha finalmente una data di uscita fissata per il 2025. Con molte aspettative per il sequel in arrivo, Now You See Me: Now You Don’t dovrà includere colpi di scena memorabili come quelli del primo film, in particolare per quanto riguarda il personaggio di Mark Rufallo. Ma, cosa importante, la serie ha l’occasione perfetta per perfezionare i suoi trucchi più autentici.

La maggior parte dei trucchi di magia in Now You See Me sono basati su trucchi reali

Il fondatore della Misdirectors Guild, David Kwong, ha collaborato a Now You See Me

David Kwong è stato coinvolto nel processo fin dalle primissime fasi della produzione di Now You See Me. Kwong è il fondatore della Misdirectors Guild, un’azienda che fornisce consulenza ai film in materia di magia. Kwong aveva il compito di assicurarsi che il regista, Louis Leterrier, intrecciasse i concetti magici nella trama della storia principale. Le illusioni di Kwong incorporavano trucchi di magia tradizionali, come il borseggio e i giochi di prestigio con un mazzo di carte. Questi trucchi sono diventati alcuni degli elementi più forti e intriganti del film, il che dimostra che gli sforzi del consulente hanno sicuramente dato i loro frutti.

Inoltre, il cast di Now You See Me ha imparato alcuni trucchi di magia per i rispettivi ruoli. Mentre Eisenberg ha imparato i trucchi con le carte, Franco ha imparato a lanciare le carte, cosa particolarmente utile per una scena con l’agente dell’FBI Dylan Rhodes. Parlando della pratica, Kwong ha detto che Franco ha “usato i giochi di prestigio in modo molto atletico in quella scena di combattimento” (tramite Wired), poiché l’attore lancia davvero le carte. Naturalmente, mentre si guardano questi film è necessario mettere da parte un po’ di logica, ma questo ha sicuramente contribuito a rendere la scena leggermente più realistica.

Non tutti i trucchi di magia di Now You See Me sono stati ripresi dalla telecamera

Now You See Me si affida prevalentemente alla CGI e agli effetti VFX

Sebbene Now You See Me utilizzi tecniche reali, la maggior parte del lavoro pesante all’interno della saga dei furti è stato realizzato con la CGI. Queste pratiche erano necessarie soprattutto per i trucchi di produzione di alto valore, come la scena in cui grandi quantità di denaro scompaiono all’interno di un caveau d’acciaio sigillato, che, secondo il supervisore degli effetti visivi Wayne Brinton, è stata la ripresa più complessa del film (via Wired). La ripresa finale ha richiesto un grande lavoro di compositing per garantire che la scena apparisse reale. Per i realizzatori del film era fondamentale creare “un ambiente digitale e adattarlo al set pratico circostante”.

Questi effetti hanno garantito a Now You See Me le sue scene più belle, ma fondamentalmente ciò significa che solo una manciata di trucchi nel film sono stati effettivamente ripresi dalla telecamera.

Ad esempio, il trucco con le carte di Atlas all’inizio del film è reale, senza bisogno di editing. Inutile dire che le illusioni sono al centro della narrazione di Now You See Me. Solo per questo motivo, è ragionevole che la praticità abbia la precedenza sullo stile per i creatori. Ancora più importante, gli effetti VFX consentono una notevole ampiezza nella trama del film, costituendo una storia più ricca e coinvolgente.

I film Now You See Me richiedono una grande sospensione dell’incredulità

La trama può essere facilmente screditata se gli spettatori guardano con logica

Il franchise Now You See Me cerca di rimanere il più realistico possibile, ma una certa sospensione dell’incredulità è importante per godersi questi film. Dopotutto, si tratta comunque di un universo estremamente esagerato. La trama può essere facilmente screditata se il pubblico inizia a seguire il “come” e il “perché”, ma questa logica priverebbe il film delle sue qualità più divertenti. Uno degli esempi più evidenti è Franco che finge la propria morte, o anche il finale di Now You See Me, entrambi completamente assurdi, ma che apparentemente funzionano.

Il cast principale e quello corale di Now You See Me offrono interpretazioni incredibilmente divertenti, che aumentano il senso di immersione dello spettatore nella narrazione.

I film della serie Now You See Me fanno un ottimo lavoro nel fornire una spiegazione degli eventi che si susseguono, garantendo a ogni film uno svolgimento piuttosto fluido. Il cast stellare contribuisce anche a sospendere l’incredulità. Il cast principale e quello corale di Now You See Me offrono interpretazioni incredibilmente divertenti, che aumentano il senso di immersione dello spettatore nella narrazione.

Quali trucchi magici di Now You See Me sono i più credibili?

Il trasporto della cassaforte e il trucco della carta che scompare

Sebbene molti fan e critici abbiano ritenuto incredibile il colpo di scena nel finale di Now You See Me, ciò che più colpisce di quel primo film è che molti dei trucchi erano basati su trucchi reali. Sono proprio questi trucchi a rendere il primo film così divertente, poiché erano tutti reali e il cast ha effettivamente imparato a eseguire giochi di prestigio durante le prove per il film. Naturalmente, l’unico problema è che alcuni trucchi sono stati resi meno realistici grazie al montaggio del film.

Una cosa, però, che ha funzionato bene nel primo Now You See Me sono state le spiegazioni dei trucchi. Un esempio è il Transporting Safe, che sembrava così fantastico da non poter essere vero, poiché sembrava richiedere un trasporto. Tuttavia, il trucco viene spiegato in modo molto dettagliato, e questo lo ha reso uno dei trucchi più impressionanti di Now You See Me in entrambi i film, così incredibile da guardare. Questo vale anche per la scena del trucco della carta che scompare, che ha utilizzato una ripresa continua per mostrare come la carta veniva spostata da una persona all’altra.

I migliori trucchi di magia in Now You See Me

Il controllo della pioggia e il trucco della carta che scompare hanno battuto tutti

Probabilmente, uno dei migliori trucchi di magia in Now You See Me era anche il meno realistico. In Now You See Me 2, Atlas e i Horsemen hanno conquistato Londra e vi hanno eseguito una serie di spettacoli. È qui che Atlas ha realizzato un trucco più elaborato di quasi tutti quelli che il team aveva fatto in entrambi i film. Comincia a controllare la pioggia e il tempo atmosferico, facendolo reagire in modi strani. Tuttavia, come film, questo è facile da realizzare quanto mostrare un uomo che vola. Nonostante ciò, è uno dei migliori trucchi di magia del film ed è molto impressionante.

Tuttavia, il trucco migliore del film è stato quello eseguito quando la squadra stava cercando di scappare con un chip per computer. Mentre ogni membro degli Horsemen veniva perquisito, hanno eseguito un incredibile gioco di prestigio facendo sparire la carta. Ancora una volta, il trucco sembrava impossibile per tutti tranne che per i maghi esperti. Tuttavia, ogni trucco che hanno eseguito qui era tecnicamente possibile e vedere la carta passare da una persona all’altra in una ripresa continua è stato il migliore della serie Now You See Me.