Parker: la spiegazione del finale del film

Diretto da Taylor Hackford, Parker (qui la recensione) è un thriller d’azione basato sul romanzo di Donald Westlake, Flashfire. Westlake ha scritto diversi libri basati sul personaggio di Parker, un ladro professionista che opera secondo un proprio codice morale. Le avventure ricche di azione di questo personaggio vengono qui portate sul grande schermo con notevole stile.

Il film segue dunque Parker, che viene tradito dalla sua banda, il che lo spinge sulla via della vendetta. L’estetica antieroica del personaggio di Parker lo rende più facile da identificarsi, e le sequenze d’azione mozzafiato ci tengono incollati allo schermo. In sostanza, Parker è un lupo solitario che deve sconfiggere un gruppo di criminali con un pericoloso assassino alle calcagna. Approfondiamo i dettagli.

La trama di Parker

Parker (Jason Statham) è un ladro professionista che segue un codice morale specifico: le sue azioni non devono danneggiare le persone povere e innocenti. Gli viene assegnato un lavoro con una banda di cui non sa molto. Parker e la sua banda rubano dei soldi dalla Fiera dello Stato dell’Ohio, ma una situazione costringe uno dei membri a uccidere una persona innocente. Infastidito dagli sviluppi, Parker rifiuta di continuare a collaborare con la banda. Melander, il leader de facto della banda, decide di uccidere Parker per impossessarsi della sua parte di denaro.

Parker sopravvive all’attacco di Melander e alla fine viene salvato da una famiglia di coltivatori di pomodori, che lo portano in ospedale. Tuttavia, Parker fugge dall’ospedale e va alla ricerca di Melander. Scopre che il suo avversario si trova a Palm Beach, in Florida, dove sta pianificando un’altra rapina. La banda viene a sapere che Parker è vivo e manda un killer, Kroll, per eliminarlo. Parker è deciso a vendicarsi e raggiunge la Florida sotto le spoglie di un ricco uomo d’affari, Daniel Parmitt. Incontra un’agente immobiliare, Leslie (Jennifer Lopez), che ha i suoi problemi finanziari. Parker scopre che Melander sta pianificando una rapina in una gioielleria.

Leslie scopre la vera identità di Parker e alla fine entrambi decidono di rubare i gioielli a Melander e alla sua banda. Procedono con cautela mentre Parker neutralizza le armi di Melander sabotandole. Tuttavia, Kroll individua Parker e lo attacca ferocemente, ma alla fine viene ucciso da Parker. Mentre Parker e Leslie decidono le loro prossime mosse, Melander porta avanti i suoi piani. Parker decide di tendergli un’imboscata, ma loro catturano Leslie. Nel confronto che ne segue, Parker elimina le minacce e si avventura per riparare i danni causati da Melander e dalla sua banda.

Il finale di Parker: l’antieroe affabile

Alla fine, il protagonista uccide tutti i membri della banda di Melander e si impossessa del loro bottino. Il suo carattere e la sua condotta morale sono evidenti quando spedisce la parte di Leslie per posta. Anche se gli ci vuole un anno per organizzare la consegna, riconosce l’aiuto di Leslie mentre lottava per vendicarsi di Melander. Inoltre, anche i coltivatori di pomodori che lo hanno salvato ricevono una somma considerevole per il loro aiuto. Riconoscono che lo sconosciuto che hanno salvato è come un angelo, un salvatore che ha alleviato il loro disagio.

Il finale mette in luce l’aspetto affabile dell’antieroe interpretato da Parker. La sua professione è moralmente discutibile, ma il suo cuore è al posto giusto. Forse è la natura del lavoro che ha reso Parker un tipo duro, ma in sostanza lui tiene alle persone che lo circondano. Tuttavia, lui è risoluto nella sua ricerca di vendetta. Il tradimento di Melander non gli va giù e, nonostante sia ferito a morte, li rintraccia. Spinto da una grande determinazione, Parker crede nella giustizia inflitta con la stessa gravità del crimine commesso.

L’attacco di Kroll forse lo colpisce più di tutti. In una delle scene, Kroll cerca di rapire la sua ragazza, Claire, che è anche la figlia del suo mentore, Hurley. È molto più personale dell’azione di Melander. Pertanto, rintraccia il boss mafioso che ha assunto Kroll per ucciderlo. Questo diventa anche uno degli esempi della grinta e della determinazione di Parker. Parker combatte eroicamente nonostante le ferite e ottiene la sua vendetta. In altre parole, Parker è l’antieroe che ha la capacità di combattere contro ogni previsione e mantenere intatta la sua bussola morale.

In che modo il rapporto di Leslie con Parker lo influenza?

Parker chiarisce che l’eroe protagonista, pur essendo un lupo solitario, ha bisogno di aiuto per portare a termine la sua missione. In questo caso, Leslie diventa il personaggio che umanizza le abilità di lui. Nei film d’azione, il più delle volte, gli eroi sono infallibili senza alcun segno di vulnerabilità. Parker pianifica attentamente il suo stratagemma e, inizialmente, accetta l’aiuto di Leslie per rintracciare Melander.

Leslie è chiaramente attratta da Parker, ma lui mantiene un atteggiamento stoico di fronte a lei. Non vuole mostrare alcun segno di vulnerabilità, ma sfortunatamente le circostanze lo spingono ad accettare il suo aiuto. In una scena particolare, Leslie assiste alla morte orribile di Kroll, che è stata registrata dai presenti. Pur conoscendo la verità su di lui, lei collude con lui al punto da mettere in pericolo la propria vita. Inizialmente, Leslie vede Parker (sotto le spoglie di Daniel Parmitt) come una persona che potrebbe aiutarla ad alleviare la sua situazione finanziaria.

Entrambi hanno bisogno l’uno dell’altra per sopravvivere alle circostanze oscure. La narrazione intreccia efficacemente la relazione tra questi due personaggi e fonda il film d’azione su un terreno emotivo. Inoltre, quando Leslie se ne va dopo la fine del calvario, c’è un accenno di riluttanza negli occhi di Parker. Forse anche lui ha sviluppato un affetto per Leslie, ma non può agire in base ai suoi sentimenti a causa della sua relazione con Claire.

Leslie capisce questo fatto quando Parker le chiede di chiamare Claire quando lui è gravemente ferito. Sia Parker che Leslie accettano il fatto che la loro relazione dipende dalla situazione. Tuttavia, alla fine, Parker mantiene la parola data, dimostrando di ricordare ancora l’aiuto di Leslie. In sostanza, il lavoro di squadra di Parker e Leslie allevia la condizione di entrambi, suggerendo una relazione simbiotica.