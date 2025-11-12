Ocean’s 14: l’aggiornamento conferma il ritorno del cattivo principale, con le riprese previste per il 2026

Un aggiornamento su Ocean’s 14 conferma il ritorno di un cattivo chiave, dato che le riprese sono state fissate per il 2026. Nell’ottobre 2025, dopo anni di sviluppo, George Clooney ha annunciato che la Warner Bros. aveva ufficialmente approvato il budget per Ocean’s 14 e che le riprese sarebbero iniziate a breve. Tuttavia, non è chiaro quanti altri membri del cast originale torneranno.

Ora, durante un’intervista con The Wrap per la seconda stagione di Landman, Andy Garcia ha dichiarato che tornerà in Ocean’s 14, le cui riprese sono previste per il 2026. Garcia ha affermato che le riprese erano originariamente previste per gennaio 2026, ma hanno dovuto essere leggermente posticipate a causa di conflitti di programmazione. Brad Pitt dovrebbe terminare le riprese di The Adventures of Cliff Booth a gennaio 2026, il che potrebbe aver contribuito al ritardo.

Nell’ottobre 2025, George Clooney ha dichiarato che Ocean’s 14 avrebbe probabilmente iniziato le riprese nell’estate del 2026, anche se non è stata fissata una data precisa:

Abbiamo appena ottenuto l’approvazione del budget dalla Warner Brothers. Si tratta solo di programmazione, quindi dobbiamo solo fissare una data di inizio. Probabilmente inizieremo [le riprese] tra nove o dieci mesi… Brad [Pitt], Matt [Damon], Don [Cheadle] e Julia [Roberts]. Ieri sera ho cenato con Julia. Sono tutti ancora amici molto cari, quindi sarà divertente lavorare insieme.

Andy Garcia ha interpretato l’antagonista Terry Benedict, proprietario dei tre casinò – il Bellagio, il Mirage e l’MGM Grand – derubati da Danny Ocean (George Clooney) e dalla sua banda in Ocean’s Eleven (2001). Il personaggio di Terry Benedict interpretato da Andy Garcia è tornato nei sequel Ocean’s Twelve (2004), in cui chiede alla banda di Danny Ocean di restituire il denaro rubato, e Ocean’s Thirteen (2007), in cui si unisce alla banda per aiutarli a sconfiggere il loro comune rivale, Willy Bank (Al Pacino).

Sebbene Steven Soderbergh abbia diretto la trilogia originale Ocean’s e Gary Ross abbia diretto lo spin-off tutto al femminile Ocean’s 8 (2018), David Leitch (Bullet Train, The Fall Guy) è stato ingaggiato per dirigere Ocean’s 14.

Oltre a Ocean’s 14, è in fase di sviluppo presso la Warner Bros. anche un Ocean’s prequel movie senza titolo, che vedrà come protagonisti Margot Robbie e Bradley Cooper e sarà diretto dal candidato all’Oscar Lee Issac Chung (Minari, Twisters).