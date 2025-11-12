HomeCinema News2025

Ocean’s 14: l’aggiornamento conferma il ritorno del cattivo principale, con le riprese previste per il 2026

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Andy Garcia e Carl Reiner in Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco
© 2001 - Warner Bros. All rights reserved.

Un aggiornamento su Ocean’s 14 conferma il ritorno di un cattivo chiave, dato che le riprese sono state fissate per il 2026. Nell’ottobre 2025, dopo anni di sviluppo, George Clooney ha annunciato che la Warner Bros. aveva ufficialmente approvato il budget per Ocean’s 14 e che le riprese sarebbero iniziate a breve. Tuttavia, non è chiaro quanti altri membri del cast originale torneranno.

Ora, durante un’intervista con The Wrap per la seconda stagione di Landman, Andy Garcia ha dichiarato che tornerà in Ocean’s 14, le cui riprese sono previste per il 2026. Garcia ha affermato che le riprese erano originariamente previste per gennaio 2026, ma hanno dovuto essere leggermente posticipate a causa di conflitti di programmazione. Brad Pitt dovrebbe terminare le riprese di The Adventures of Cliff Booth a gennaio 2026, il che potrebbe aver contribuito al ritardo.

Nell’ottobre 2025, George Clooney ha dichiarato che Ocean’s 14 avrebbe probabilmente iniziato le riprese nell’estate del 2026, anche se non è stata fissata una data precisa:

Abbiamo appena ottenuto l’approvazione del budget dalla Warner Brothers. Si tratta solo di programmazione, quindi dobbiamo solo fissare una data di inizio. Probabilmente inizieremo [le riprese] tra nove o dieci mesi… Brad [Pitt], Matt [Damon], Don [Cheadle] e Julia [Roberts]. Ieri sera ho cenato con Julia. Sono tutti ancora amici molto cari, quindi sarà divertente lavorare insieme.

Brad Pitt e George Clooney in Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (2001)
© 2001 – Warner Bros. All rights reserved.

Andy Garcia ha interpretato l’antagonista Terry Benedict, proprietario dei tre casinò – il Bellagio, il Mirage e l’MGM Grand – derubati da Danny Ocean (George Clooney) e dalla sua banda in Ocean’s Eleven (2001). Il personaggio di Terry Benedict interpretato da Andy Garcia è tornato nei sequel Ocean’s Twelve (2004), in cui chiede alla banda di Danny Ocean di restituire il denaro rubato, e Ocean’s Thirteen (2007), in cui si unisce alla banda per aiutarli a sconfiggere il loro comune rivale, Willy Bank (Al Pacino).

Sebbene Steven Soderbergh abbia diretto la trilogia originale Ocean’s e Gary Ross abbia diretto lo spin-off tutto al femminile Ocean’s 8 (2018), David Leitch (Bullet Train, The Fall Guy) è stato ingaggiato per dirigere Ocean’s 14.

Oltre a Ocean’s 14, è in fase di sviluppo presso la Warner Bros. anche un Ocean’s prequel movie senza titolo, che vedrà come protagonisti Margot Robbie e Bradley Cooper e sarà diretto dal candidato all’Oscar Lee Issac Chung (Minari, Twisters).

Articolo precedente
Frankenstein di Guillermo Del Toro per Netflix stabilisce il record di pubblico su Rotten Tomatoes dai tempi di Il labirinto del fauno
Articolo successivo
Predator: Badlands prepara il franchise alla prima Yautja femmina?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved