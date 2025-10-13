Ritorno al Futuro – Parte III: la spiegazione del finale del film

Il finale di Ritorno al futuro – Parte III mostra il dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd) che vola su un treno che viaggia nel tempo e sorprende un triste Marty McFly (Michael J. Fox), che era triste perché pensava che forse non avrebbe mai più rivisto Doc. Il terzo capitolo della trilogia, ambientato nel 1885, è un film di fantascienza western che segue Marty nel selvaggio West, dove si reca per aiutare Doc a tornare al presente. Questo 1885 è una delle tante linee temporali alternative di Ritorno al futuro che i personaggi creano inavvertitamente durante il loro caotico viaggio che abbraccia una trilogia di film.

Ritorno al futuro – Parte II terminava con la rivelazione che Doc è stato mandato nel 1885, preparando il viaggio di Marty nel sequel. Questo è il motivo per cui le date di uscita dei due film erano vicine, poiché sono stati girati insieme, il che spiegherebbe il senso di continuità. Tuttavia, alla fine di Ritorno al futuro – Parte III, le loro avventure sembrano essere finite per sempre. Marty è triste perché non rivedrà mai più Doc, ma una sorpresa attende lui e gli spettatori. Questo terzo film rompe inoltre la maledizione della trilogia essendo un fantastico terzo e ultimo capitolo.

LEGGI ANCHE: Ritorno al futuro: la spiegazione di tutte le 8 linee temporali dei film

Cosa succede a Doc nel finale

Doc e Marty escogitano un modo per far sì che il treno locale spinga la loro macchina del tempo per aiutarli a tornare al 1985 nel terzo atto di Ritorno al futuro – Parte III. Tuttavia, Doc si rende conto di voler vivere il resto dei suoi giorni con Clara Clayton (Mary Steenburgen), l’amore della sua vita, nel 1885, e dice addio a Marty, dandogli istruzioni per distruggere la macchina del tempo. Dopo essere stato rimandato al 1985, Marty è triste perché non rivedrà più Doc, ma Doc arriva su un treno che viaggia nel tempo, in una delle scene più iconiche della trilogia di Ritorno al futuro.

Probabilmente Doc ha usato la tecnologia dell’auto che lo ha mandato originariamente nel 1885. Dato che aveva già capito come far viaggiare i treni alla velocità richiesta di 88 miglia all’ora, questo deve avergli permesso di viaggiare nel tempo in treno. La scena presenta anche ai telespettatori i suoi due figli, Jules e Verne, chiamati così in onore di Carla e del suo autore preferito, Jules Verne. Aveva già viaggiato in vari luoghi storici con la sua famiglia e aveva fatto una sosta nel 1985 per rassicurare Marty che si sarebbero rivisti.

Marty e la sua ragazza Jennifer Parker (Elisabeth Shue) stavano camminando lungo gli stessi binari su cui il treno del 1885 aveva spinto Marty, lamentandosi del fatto che, senza una macchina del tempo, non avrebbe mai più potuto rivedere Doc. Quindi, l’arrivo di Doc è una sorpresa sia per lui che per il pubblico. Hanno una breve interazione durante la quale Doc dice che non ha più paura delle conseguenze negative del viaggio nel tempo, poiché sono causate dalle persone cattive e la tecnologia in sé è utile. Marty è felice di vedere lui e la sua famiglia, e lui e Jennifer li salutano mentre partono per un’altra avventura.

Perché Doc non poteva tornare al 1985 con Marty

Il piano originale che Marty e Doc avevano elaborato prevedeva di spingere la loro DeLorean, in grado di viaggiare nel tempo, a 88 miglia all’ora con un treno, in modo da riportarli al 1985. Per farlo, dovevano fermare il treno locale e usare i tronchi speciali creati da Doc, che fornivano al treno l’energia in eccesso necessaria per raggiungere una velocità così assurdamente alta per l’epoca. Mentre riescono a farlo in tempo, Doc deve rimanere nella cabina del treno per mettere i tronchi nel fuoco, mentre Marty siede in macchina e informa Doc sulla velocità e il tempo rimanente.

Proprio quando Doc tenta di spostarsi dalla cabina del treno alla DeLorean, dopo aver gettato l’ultimo ceppo nel fuoco, Clara appare dietro al treno per cercare di raggiungere Doc. La sua vita è in pericolo a causa della velocità del treno, che minaccia di farla cadere. Fortunatamente, Marty ha ancora il suo hoverboard del 2015 e lo manda indietro a Doc, che lo usa per mantenere l’equilibrio e tenere Clara. Tuttavia, queste manovre richiedono troppo tempo e la DeLorean non può ospitare tre persone, quindi Doc deve rimanere nel 1885 mentre Marty va nel 1985.

Perché Marty non poteva tornare indietro nel tempo

Doc Brown, che ha uno dei migliori cameo a sorpresa nella storia del cinema in A Million Ways To Die in the West, riprendendo il suo personaggio del 1885, era convinto in Ritorno al futuro – Parte III che la macchina del tempo dovesse essere distrutta. Tutti e tre i film di Ritorno al futuro esplorano gli effetti negativi dell’interferenza con la linea temporale, e Ritorno al futuro – Parte II in particolare esplora come tale tecnologia possa essere utilizzata in modo improprio da malfattori egoisti, portando a catastrofi cosmiche.

Quindi, quando Marty lascia il 1885 da solo, una delle cose che Doc gli dice è che deve distruggere la DeLorean in modo che nessuno possa più abusare della sua invenzione. Indipendentemente dalle intenzioni di Marty, però, dato che l’auto appare su un binario ferroviario funzionante nel 1985 e non ha carburante a causa della mancanza di benzina nel 1885, Marty non ha altra scelta che lasciarla distruggere da un treno in corsa. Sfugge per un pelo alla morte e guarda con orrore l’invenzione di Doc ridotta in mille pezzi, e si rende conto che il viaggio nel tempo è ufficialmente impossibile di nuovo.

Sebbene non sia confermato, si può supporre, in base al linguaggio del corpo di Marty, che avrebbe preferito che ciò accadesse più tardi e in modo diverso. Potrebbe anche aver pianificato di tornare indietro nel tempo per andare a prendere Doc e Clara. Tuttavia, sembra piuttosto felice che Doc abbia trovato la sua compagna di vita ed è possibile che sia semplicemente triste per non aver potuto salutare adeguatamente Doc o la DeLorean. Entrambi gli addii sono piuttosto affrettati e Marty è costretto a rassegnarsi in fretta all’idea di non rivedere mai più Doc e di non tornare mai più indietro nel tempo.

Perché Doc non vuole più distruggere la macchina del tempo

Dato che Doc costruisce un treno che viaggia nel tempo, ciò implica che ha cambiato idea e ha rivalutato la sua posizione sui viaggi nel tempo. Naturalmente, Clara deve aver avuto un effetto su di lui. Quando rivela la sua vera identità di proveniente dal futuro, Clara inizialmente lo liquida come un imbroglione, ma poi si rende conto che non stava mentendo. Questo non solo cambia il futuro di Doc, ma anche quello di Clara. La storia dice che Clara sarebbe dovuta morire, e Doc è colui che l’ha salvata, quindi cambiare il passato è il modo in cui ha incontrato l’amore della sua vita.

Gli effetti positivi del cambiamento del passato devono averlo convinto che non è poi così male. Anche prima dell’inizio di Ritorno al futuro – Parte III, Doc era sicuro che non sarebbe tornato al 1985, come aveva scritto nella sua lettera a Marty in cui gli diceva di non venire a cercarlo. Ma, dopo il loro disaccordo, ha cambiato idea, solo per decidere di nuovo il contrario. A un certo punto, deve aver capito che siamo noi a creare il nostro destino, come dice nel suo ultimo incontro con Marty dopo aver portato il treno nel 1985, ed è per questo che non è più contrario ai viaggi nel tempo.

Doc deve aver riscoperto il suo amore per i viaggi nel tempo che lo aveva originariamente motivato a costruire la macchina. Sia Clara che Doc sono grandi fan di Jules Verne e dell’esplorazione scientifica, quindi è chiaro come Clara lo abbia aiutato a capire perché i viaggi nel tempo non sono intrinsecamente negativi. Inoltre, la maggior parte degli impatti sul futuro nel corso di Ritorno al futuro – Parte III, come Marty che salva la vita a Doc e il bullo della città Buford che viene umiliato, devono averlo convinto che a volte non è una cattiva idea interferire con la linea temporale.

Come funziona il treno che viaggia nel tempo di Doc

Nel corso della trilogia di Ritorno al futuro, intravediamo il genio del dottor Emmett Brown. Sebbene la sua introduzione sia praticamente legata all’invenzione del viaggio nel tempo, i film ci mostrano momenti di genialità quotidiana per descrivere quanto sia intelligente. Quindi, è logico che, nonostante i mezzi limitati a sua disposizione nel 1885, sia riuscito a trovare un modo per far funzionare il viaggio nel tempo. In primo luogo, aveva ancora la sua auto di Ritorno al futuro – Parte II che lo aveva portato nel 1885 e, in secondo luogo, aveva trovato un modo per far viaggiare un treno a 88 miglia all’ora.

Questi due dettagli, entrambi menzionati in Ritorno al futuro – Parte III, possono spiegare come Doc possa aver viaggiato in un luogo nel futuro. Una volta lì, non sarebbe stato difficile per lui equipaggiare il treno con un dispositivo di volo e magari sostituire i tronchi pericolosamente esplosivi con carburante organico, come aveva fatto con la DeLorean in Ritorno al futuro – Parte II. Il flusso canalizzatore, che permette di viaggiare nel tempo, avrebbe potuto semplicemente essere preso in prestito dalla DeLorean che già possedeva e, una volta ottenuto, il resto sarebbe stato intuitivo per uno scienziato brillante come lui.

Il vero significato del finale di Ritorno al futuro – Parte III

Doc Brown tiene un appassionato discorso sul destino e sul futuro nella scena finale di Ritorno al futuro – Parte III. Spiega che il futuro di nessuno è scolpito nella pietra e che siamo noi a creare il nostro destino. Si tratta di una chiara deviazione dalla sua filosofia espressa in tutta la trilogia, in cui è convinto che il futuro sia predeterminato e che i viaggi nel tempo lo alterino. Sebbene pronunci queste parole ai personaggi del film, è chiaro che il messaggio di Doc è rivolto anche agli spettatori.

Il punto centrale della trilogia è descrivere come plasmiamo il nostro futuro prendendo delle decisioni. L’esempio più recente è quello di Marty che sceglie di andarsene dopo essere stato preso in giro, il che gli evita l’incidente e gli garantisce una carriera redditizia come rock star in futuro. In Ritorno al futuro, il padre di Marty tiene testa al suo bullo, cambiando per sempre la loro dinamica. Doc supera la sua paura di cambiare la linea temporale e salva anche la sua vita. Il messaggio principale della serie è che se prendiamo le decisioni giuste, possiamo creare un futuro migliore per noi stessi.

LEGGI ANCHE: Ritorno al futuro: la spiegazione del finale del film