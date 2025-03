Section 8: la spiegazione del finale del film

In stile vecchia scuola come un film d’azione può essere, Section 8 non punta in alto con la complessità dei personaggi, ma fa quello che si propone di fare e lo fa bene. Christian Sesma ha dimostrato talento nel soddisfare gli appassionati di questo genere. Con un budget e delle risorse limitate, Sesma gioca quindi d’astuzia, non si prende troppi impegni e mantiene ciò che promette con questo film incentrato sulla vendetta. Pur mantenendo tutto il più semplice e lineare possibile, Section 8 è però spesso una corsa sfrenata con un colpo di scena dopo l’altro. E anche se i colpi di scena non sono particolarmente imprevedibili, sembrano possedere una duplice qualità, poiché ogni colpo di scena può portare in più direzioni.

La trama di Section 8

Cinque anni prima, a Mosul, in Afghanistan, un gruppo di soldati cadde in un’imboscata mentre cercava di eliminare una base talebana. Proprio mentre il protagonista, il soldato delle forze speciali Jake (Ryan Kwanten), sta per disinnescare una bomba, viene attaccato dai terroristi con le armi spianate. Mentre la maggior parte del gruppo perde la battaglia contro i nemici, la vita di Jake viene salvata dal colonnello Tom Mason (Dolph Lundgren). La storia torna poi ai giorni nostri e si vede Jake vivere una vita tranquilla dopo il suo congedo onorario dall’esercito. L’ex soldato ora lavora nell’officina dello zio Earl (Mickey Rourke) e guadagna a malapena.

Affogato nelle bollette e preoccupato per la moglie e il figlio, Jake si reca al lavoro con molti pensieri e si imbatte in un gruppo di teppisti e nel loro capo, Fresh (Robert LaSardo), che vuole soldi dallo zio. Jake si scontra con il gruppo e li picchia, riuscendo a cavarsela senza nemmeno un graffio. Quello che sembrava un incontro relativamente innocuo per un uomo abile nel combattimento come Jake si è rivelato la cosa peggiore che gli sia mai capitata. Jake torna a casa e trova moglie e figlio uccisi a sangue freddo. È troppo pieno di rabbia per parlare con i detective e abbandona la scena del crimine. Spara quindi a tutti i membri della banda, compreso Fresh, e si vendica.

Mentre sconta l’ergastolo per gli omicidi, la vita di Jake consiste ora in una dolorosa rievocazione dei ricordi della sua famiglia e nel vivere i suoi giorni senza speranza in prigione. Quando Mason va a trovarlo in prigione, incontra solo l’ostilità di Jake in lutto e la sfacciata dichiarazione della sua mancanza di rimpianti. Appena Mason se ne va, Jake riceve un’altra visita, uno sconosciuto di nome Ramsey (Dermot Mulroney), che gli offre la libertà in cambio del servizio come soldato nel suo gruppo di operazioni speciali segrete. Jake, tuttavia, rifiuta l’offerta e, con suo grande shock, viene rapito dagli uomini di Ramsey.

Ramsey lo aggiorna sulla visione della loro organizzazione. Jake è ora consapevole dell’esistenza di un’organizzazione governativa segreta che si occupa delle minacce al Paese con mezzi estremamente severi. Ramsey lo porta nell’ufficio della Sezione 8, un gruppo composto da ex soldati delle forze speciali. Jake viene fatto entrare nel gruppo e gli viene assegnato una sorta di supervisore, Mueller (Tracy Perez).

Jake, che già sospetta di Ramsey e dell’intera Sezione 8, si trova di fronte a un dilemma morale estremo quando gli viene chiesto di uccidere senza pensarci due volte; dopo aver esitato a uccidere un senatore dello Stato, Jake viene braccato dal gruppo e chiede aiuto a Mason. Ramsey mette sulle tracce di Jake il suo spietato killer assicurativo Locke (Scott Adkins). Durante il suo nascondiglio, Jake scopre informazioni sulla morte della sua famiglia. Essendo ora a conoscenza del possibile coinvolgimento della Sezione 8 nei brutali omicidi di sua moglie e suo figlio, la vendetta di Jake si scatena ancora una volta ed è ora in missione per sconfiggere Ramsey.

La spiegazione del finale di Section 8: chi c’è dietro l’omicidio della famiglia di Jake?

La girandola di colpi di scena inizia quando gli uomini di Ramsey trovano Jake. Con grande sorpresa, Mueller tradisce Ramsey e salva la vita di Jake. Tuttavia, nulla è come sembra nella folle corsa di Jake verso la vendetta. Proprio quando inizia a fidarsi di Mueller, lei lo consegna a Ramsey. Rinchiuso e sorvegliato a casa di Ramsey, Jake desidera che la sua vita finisca. La scena successiva rivela poi che il colonnello Mason ha collaborato con Ramsey per sconvolgere la vita di Jake. Apprendere che la persona di cui si fidava e che rispettava di più è coinvolta nell’omicidio della sua famiglia colpisce Jake come un treno.

I colpi di scena non però sono ancora finiti, perché si scopre che Mason sta facendo il suo stesso gioco, cercando di far fuori Ramsey. In un’accesa lotta con quest’ultimo, Mason finisce però per perdere la vita. Jake è ormai sicuro che Ramsey lo abbia preso in giro per molto tempo. È stato lui a pagare Fresh per uccidere la sua famiglia. Ha distrutto la vita di Jake per manipolarlo affinché si unisse alla Sezione 8 e diventasse la sua pedina.

Qual è la verità dietro la Sezione 8?

Dopo aver ucciso Ramsey e aver compiuto la sua vendetta finale, a Jake rimane solo la sua vita, che viene nuovamente minacciata quando Locke lo raggiunge. Jake lo elimina ma, proprio mentre sta per andare avanti con la sua vita, incontra il Procuratore Generale degli Stati Uniti, che gli rivela la realtà della Sezione 8. Si scopre che la salvezza del Paese è solo una copertura utilizzata per attirare Jake quando hanno venduto informazioni riservate ai nemici del Paese. A Jake viene nuovamente chiesto di unirsi alla loro operazione, ma non ha più alcuna motivazione per combattere.

Tuttavia, cambia idea quando vede una madre con il suo bambino sull’autobus. Probabilmente gli viene in mente la sua famiglia e ritrova la sua grinta. Allo stesso tempo, è anche possibile che la vista di madre e figlio gli abbia fatto capire che proteggere gli innocenti del suo Paese è qualcosa che la sua famiglia avrebbe voluto che facesse. Durante l’ultima scena, sentiamo una conversazione tra il Procuratore Generale e Jake, che lascia intendere la possibilità di un sequel con Jake che viene accolto nella Sezione 9.