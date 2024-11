Sisu – L’Immortale, la spiegazione del finale: Aatami Korpi è sopravvissuto? Che fine ha fatto l’oro?

Il film d’azione finlandese ora disponibile su Netflix Sisu – L’Immortale è ambientato nella Finlandia del 1944 e ruota attorno a un uomo di nome Aatami Korpi. Una sorta di terminator umano, Korpi uccide da solo un nazista dopo l’altro mentre torna a casa. Aatami Korpi è quasi un essere mitico e le sue storie di valore e distruzione si sono diffuse in lungo e in largo. Il suo aspetto robusto si sposava con le storie selvagge che il mondo conosceva. Durante la guerra d’inverno, quando Aatami lavorava per le forze speciali, da solo uccise trecento russi per vendicare la morte della sua famiglia. Da quel momento in poi, Aatami divenne impossibile da controllare. La sua vendetta non conosceva limiti e divenne “uno squadrone della morte”.

Riassunto della trama di Sisu – L’Immortale: di cosa parla il film?

Aatami prende le distanze dalla Seconda Guerra Mondiale e preferisce vivere da solo nel deserto paesaggio finlandese con il suo fidato cavallo e il suo cane. Prova un sentimento misto di incredulità e gioia quando, setacciando il torrente, nota un granello d’oro. Aatami aveva finalmente trovato ciò che stava cercando e iniziò a scavare la terra intorno al fiume alla ricerca dell’oro. La sua ricerca era spesso interrotta dal ronzio dei motori degli aerei e dal rumore dei bombardamenti lontani. Dopo giorni di scavi, Aatami trovò finalmente l’oro. All’inizio non riusciva a credere ai suoi occhi e, nel momento in cui lo colse, la sua felicità non conobbe limiti. Fissò l’oro con il fucile in mano, sapendo che il viaggio era appena iniziato. I lividi su tutto il corpo di Aatami rappresentano il numero di volte in cui è stato brutalmente attaccato e come ne è sempre uscito vittorioso. Le sue ferite possono anche essere interpretate come la manifestazione fisica della sua anima tormentata e della maledizione di non morire mai.

Il primo convoglio di soldati nazisti lo lasciò passare, sicuro che alla fine sarebbe stato ucciso. Aatami notò i corpi appesi mentre proseguiva il viaggio. Presto incontrò un altro gruppo di soldati nazisti, decisi a trovare ciò che Aatami nascondeva. Non appena notarono l’oro, gli puntarono una pistola alla testa. In pochi secondi, Aatami conficcò il suo pugnale nella testa di uno dei soldati nazisti e fu pronto a combattere gli altri. Dopo aver ucciso brutalmente tutti e quattro gli uomini, Aatami continuò il suo viaggio. Due soldati nazisti arrivarono sul posto con un carro armato dopo aver sentito gli spari. Si resero conto che il vecchio che avevano lasciato passare era pericoloso, ma soprattutto che era un cercatore d’oro e che abbatterlo poteva valere la pena. La guerra era quasi giunta alla fine e i soldati nazisti cercavano disperatamente di portare a casa qualsiasi cosa di valore su cui potessero mettere le mani. Per Aatami, invece, era importante proteggere l’oro e riportarlo a casa. La sua lotta contro i nazisti aveva una sfumatura nazionalistica. La lotta di Aatami in Sisu – L’Immortale può essere interpretata come il suo modo di proteggere l’onore morente della sua nazione.

Spiegazione del finale di Sisu – L’Immortale: Aatami Korpi ha portato a casa l’oro?

I nazisti hanno inseguito Aatami in un campo minato, che ha finito per uccidere il suo cavallo. Aatami riuscì a fuggire tatticamente dalla scena usando le mine sparse a suo vantaggio. I soldati delle SS usarono le donne finlandesi che avevano tenuto prigioniere come schiave per attraversare il campo minato. Quando i soldati si avvicinarono, Aatami si diede fuoco e si gettò in un lago. I soldati furono mandati nel lago per trovarlo e in pochi secondi i loro corpi morti galleggiarono sulla superficie dell’acqua. Alla fine Aatami fu catturato con il suo cane.

Gli furono sottratti i sacchi d’oro e il suo corpo fu appeso a un palo. Mentre i soldati delle SS pensavano che la minaccia fosse finita, non fu facile liberarsi di Aatami. Si mise in equilibrio usando un chiodo; gradualmente la corda si staccò dal palo e la vita di Aatami fu ancora una volta salva. Si occupò dei due piloti nazisti che atterrarono nella zona e tentarono di sparare a lui e al suo cane. Prima di volare in cerca di vendetta, Aatami estrasse con cura i pezzi di metallo dal suo corpo. Guardare Aatami ricucire le sue ferite sul ciglio della strada per continuare a combattere è stato cruento ma stranamente soddisfacente. Era quasi una reincarnazione: un nuovo corpo per un vecchio combattimento.

Aatami non si è rivelato tutto in una volta, ma ha incusso timore nei suoi rivali usando per uccidere il pilota nazista la stessa corda che i soldati avevano usato per impiccarlo. Le donne finlandesi nel camion erano sicure che Aatami fosse tornato. Avevano sentito la sua storia e non era mai finita bene per chi aveva osato combatterlo. I soldati che scartarono la loro teoria furono immediatamente uccisi. Le donne ebbero ragione: Aatami era tornato per vendicarsi.

Armò le donne nel camion e queste lottarono per la loro libertà. Aatami aveva ucciso tutti tranne il comandante nazista, Bruno. Bruno si imbarcò su un aereo con il suo supervisore ed era sicuro di essere sfuggito all’ira di Aatami. Dopo pochi secondi dal decollo, Bruno percepì che Aatami era sull’aereo. Quando si è rivelato, Bruno lo ha attaccato continuamente per la frustrazione. Per un momento sembrò che Aatami si fosse arreso, ma stava invece studiando una strategia per trovare il modo perfetto per uccidere Bruno. Lo legò a un missile e lo fece cadere dall’aereo. Il missile decollò e Bruno si dissolse nella polvere.

Sisu – L’Immortale termina con il ritorno a casa di Aatami con le borse piene d’oro e il suo soffice cane grigio al suo fianco. Entra nella banca della città e versa le pepite d’oro sulla scrivania. Chiede al contabile di dargli in cambio dei contanti. Ad Aatami non importava ottenere il giusto valore; voleva semplicemente del denaro contante da poter portare facilmente con sé. Aatami viveva per l’avventura, per il brivido della scoperta e, a volte, per combattere chi meritava di morire. Non era disposto a farsi in quattro per aiutare chi era in pericolo, ma allo stesso tempo, se si imbatteva nell’oppressione, sceglieva di liberare gli oppressi.

Il fatto che Sisu – L’Immortale di Jalmari Helander non sia pretenzioso è ciò che lo rende piacevole. È uno spaghetti western cruento su un uomo invincibile che si diverte a cavalcare il suo cavallo e a scavare in cerca di oro. Anche se è abbastanza insensato a pensarci, forse l’ambientazione e la cronologia generale hanno contribuito a creare un quadro realistico. Con un dialogo minimo, Jorma Tommila è stato brillante e convincente nel ruolo di Aatami Korpi. È difficile prendere sul serio una sorta di eroe mitico in un contesto realistico, ma Tommila è riuscito a raggiungere l’assurdo. All’inizio del film, ci viene detto che la parola “Sisu” è quasi impossibile da tradurre, ma significa vagamente “determinazione inimmaginabile” e coraggio estremo. Quando non c’è più speranza, “Sisu” si manifesta, proprio come dimostra Aatami Korpi. Sisu – L’Immortale raggiunge l’obiettivo senza complicazioni indesiderate, e forse è proprio questo che lo fa funzionare.