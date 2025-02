Skyscraper: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Dwayne Johnson

Divenuto una vera e propria icona di film d’avventura e d’azione, nel 2018 l’ex wrestler Dwayne Johnson si è cimentato come protagonista dell’adrenalinico Skyscraper (qui la recensione). Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, che aveva già lavorato con Johnson per Una spia e mezzo, il film si è affermato come uno dei blockbuster di maggior richiamo del suo anno, coniugando al suo interno grandi emozioni ed esplosivi effetti speciali. La presenza dell’attore è stata poi fonte di garanzia per i suoi fan, consapevoli del talento di Johnson nello scegliere con cura i suoi progetti. Il tutto è impreziosito dalla presenza come direttore della fotografia di Robert Elswit, premio Oscar per Il petroliere.

Con una trama vagamente ispirata al primo film della saga di Die Hard, Skyscraper è da subito stato un progetto che ha attratto numerosi studios cinematografici. A vincere i diritti per il titolo è però stata la Legendary Pictures, che ha infine dato il via libera alla sua produzione. Johnson è così tornato a vestire i panni che più gli riescono meglio, ricevendo anche numerose lodi per la sua performance. L’attore è poi ance stato candidato ai People’s Choice Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards come attore preferito dal pubblico. Con questo film egli ha così continuato a riaffermare la propria persona sul grande schermo, confermandosi nel pieno di un periodo d’oro della sua carriera.

Al momento della sua uscita in sala, il film si è poi dimostrato anche un buon successo di pubblico. A fronte di un budget di circa 125 milioni di dollari, il film è arrivato ad incassarne un totale di circa 304 in tutto il mondo. Ciò lo ha portato ad essere uno dei titoli del suo genere di maggior richiamo dell’anno. Diverse sono le curiosità legate a questo titolo, da quelle riguardanti la scelta del cast fino agli effetti speciali e le location. Proseguendo nella lettura si potrà scoprire le principali di queste, come anche dove è attualmente possibile trovare e vedere in streaming il film.

La trama di Skyscraper

Protagonista del film è Will Sawyer, agente FBI costretto a lasciare il suo lavoro dopo anni di servizio a causa di un brutto incidente. Durante un operazione di salvataggio, è infatti rimasto coinvolto in un esplosione che lo ha portato a perdere una gamba. Operato da quella che poi diventerà sua moglie, Sarah, Will si ritrova dunque ad indossare una protesi artificiale tecnologicamente evoluta. Costretto ad una vita grossomodo sedentaria, egli decide di lasciare gli Stati Uniti per andare a vivere ad Hong Kong con moglie e figli. Qui, tramite un collega, riesce ad ottenere il lavoro di addetto alla sicurezza del grattacielo più alto del mondo, prossimo all’inaugurazione. Mentre svolge il suo lavoro, Will viene però attaccato da un ladro che gli ruba la borsa.

Ben presto capirà però che il vero obiettivo del furto era il tablet che egli porta con sé, e che gli dà accesso a tutti i sistemi di sicurezza dell’edificio. Comprendendo di essere stato tradito dal suo vecchio collega, Will si ritrova al centro di un’operazione terroristica, la quale ha come primo obiettivo quello di impadronirsi proprio del prezioso dispositivo. Deciso ad andare fino in fondo a questa storia, l’ex agente FBI scoprirà che durante la sua distrazione un gruppo di terroristi dell’Europa dell’est ha preso possesso dell’edificio, all’interno del quale si trovano anche sua moglie con i figli. Questo è quanto gli basta sapere per decidere di combattere da sé i nemici, pronto a tutto pur di salvare la propria famiglia.

Il cast e le location del film

Come riportato, Dwayne Johnson è il protagonista assoluto del film. Il regista, che aveva già lavorato con lui, disse di non aver voluto altri se non lui per il ruolo principale, e con l’interesse di Johnson il progetto prese infine ad essere realizzato. Egli si dimostrò così coinvolto dalla pellicola da voler ricoprire anche il ruolo di produttore. Come sempre, inoltre, l’attore si sottopose ad un allenamento ancor più intensivo del solito in vista delle riprese. Ciò gli permise di poter eseguire da sé tutte le spericolate acrobazie previste dal copione, evitando di essere sostituito da controfigure. Ancora una volta, Johnson si è dimostrato ricco del carisma e della presenza scenica giusta per sorreggere il film sulle proprie spalle, assicurandogli un buon successo.

Accanto a lui si ritrova l’attrice Neve Campbell, nel ruolo della moglie Sarah. Celebre per il ruolo di Sidney Prescott nella saga di Scream, l’attrice dovette superare un’accesa competizione prima di ottenere la parte nel film. L’attore Chin Han ha invece dato vita a Zhao Long Ji, proprietario del grattacielo all’interno del quale si svolgono le vicende. Roland Møller, noto per film come Atomica bionda, è invece il terrorista scandinavo Kores Botha. Pablo Schreiber ha invece ricoperto il ruolo di Ben Gillespie, il collega del protagonista poi passando dalla parte dei cattivi. Nel film si ritrova poi anche Tzi Ma, celebre attore cinese comparso in numerosi film hollywoodiani di grande successo. Nel film Skyscraper ha interpretato il capo dei pompieri di Hong Kong.

Come spesso accade per blockbuster di questo tipo, molto di quanto è possibile vedere sul grande schermo è in realtà frutto di ricostruzioni o effetti speciali. La maggior parte delle riprese si sono infatti svolte in studio a Vancouver, dove è stato ricostruito parte del grattacielo protagonista. Ulteriori riprese, in particolare degli esterni, si sono poi effettivamente svolte ad Hong Kong, in particolare nei pressi del Hong Kong Cultural Center. Il grattacielo più alto del mondo rappresentato nel film non è dunque realmente esistente, ma è frutto di un sapiente uso di scenografia unita agli effetti speciali, qui curati dalla Industrial Light & Magic.

Il finale del film

Verso il finale del film, Will riesce a raggiungere Long Ji nel suo rifugio, e si fa consegnare il disco. Nello scambio con Botha, però, Long Ji li attacca. Georgia riesce a scappare: la consegna, e la reazione di Long Ji, erano un piano per sorprendere Botha e costringerlo allo scontro finale nella “sala degli specchi”, un ambiente con decine di schermi che riproducono le immagini captate, alterando la percezione di distanza e direzione, realtà e immagini digitali. Gli uomini di Botha vengono qui uccisi, e Botha stesso, ingannato dall’ultimo schermo, mentre crede di aver sconfitto Will, viene spinto giù da questi, che in realtà è alle sue spalle.

Nel frattempo, Sarah, che parla correntemente cantonese, riesce a convincere la polizia dell’innocenza del marito. Sarah aveva visto i terroristi, quando erano entrati nel grattacielo travestiti da operai, e aveva notato le loro strane borse: con la polizia, cerca quel marchio delle borse su internet, e capiscono che si tratta di paracadute, necessari ai terroristi per la fuga. Osservando la pianta della città attorno al grattacielo, Sarah intuisce il punto di atterraggio previsto. La polizia può così, con un blitz, neutralizzare la squadra di appoggio esterno ai terroristi, e Sarah stessa mette fuori combattimento la donna che è a loro capo, recuperando così il tablet di controllo.

Con quello, può riattivare i sistemi di sicurezza antincendio del grattacielo, e salvare così Will e Georgia, intrappolati all’ultimo piano, insieme a Long Ji, ferito. I tre vengono finalmente raggiunti e riportati a terra da un elicottero. La polizia ha ormai la certezza dell’estraneità di Will al sabotaggio, e la folla, che ha seguito su un maxischermo tutte le fasi dell’azione, e le pericolose acrobazie di Will e la sua gamba artificiale sulle pareti del grattacielo, lo accoglie come un eroe. Will, però, ha occhi solo per la sua famiglia, che ora si può ritrovare tutta insieme, sana e salva. Al momento di lasciarsi, Long Ji promette a Will che ricostruirà il grattacielo.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Skyscraper grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Netflix, Now, Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 19 febbraio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

