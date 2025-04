Spider-Man: dov’è oggi il cast del film del 2002

Il film Spider-Man di Sam Raimi ha inaugurato una nuova era del cinema dei supereroi e molti membri del cast di questo primo lungometraggio hanno poi intrapreso carriere di rilievo. Con una linea temporale del MCU che ha continuato a combinare tutti i vari universi in film come Spider-Man: No Way Home, c’è motivo di credere che altri attori e personaggi di questa iterazione dell’universo del fionda-ragnatela possano ancora giocare un ruolo nel futuro della Marvel. Per questo è importante rivedere il cast di Spider-Man, con un occhio di riguardo alla loro attuale situazione.

Lo Spider-Verse si è ampliato nei decenni successivi, con film d’animazione e d’azione che si sono incrociati l’uno con l’altro. Il pubblico ha continuato a chiedersi a che punto siano i futuri sequel dell’Uomo Ragno di Tobey Maguire, e anche se più passa il tempo, meno sembra probabile che un evento del genere possa effettivamente verificarsi, sperare non costa nulla. Con l’universo di Spider-Man incentrato sui cattivi della Sony che sembra essersi concluso, il futuro potrebbe essere tutto da scrivere. In questo articolo andiamo allora alla scoperta del cast del film e di dove è oggi.

Tobey Maguire ha interpretato Peter Parker alias Spider-Man

Tobey Maguire è stato una scelta controversa quando è stato scritturato per il ruolo di Peter Parker, ma il fascino pacato dell’attore ha contribuito in modo determinante a far conoscere l’attore e il personaggio al pubblico di tutto il mondo. L’attore ha poi interpretato il ruolo più volte nella trilogia, prima di riprenderlo con grande successo in Spider-Man: No Way Home. Maguire ha avuto un’eccellente carriera cinematografica, ma forse è conosciuto soprattutto per questo ruolo.

Negli anni successivi, Maguire ha continuato a recitare e si è anche cimentato nel mondo del poker professionale. Ha recitato con successo in film come Brothers e Il grande Gatsby e ha prodotto e recitato nel recente film Babylon di Damien Chazelle. Il futuro di Maguire a Hollywood sembra però essere piuttosto incentrato su Spider-Man: si dice infatti che l’attore apparirà in Spider-Man 4 con Tom Holland e nei prossimi film degli Avengers.

Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson

Kirsten Dunst è salita alla ribalta come attrice bambina, poi è cresciuta in film come Bring It On e Il giardino delle vergini suicide prima di diventare una star mondiale in Spider-Man. La sua interpretazione di Mary Jane Watson è stata memorabile e ha mantenuto il ruolo per tutta la trilogia. La chimica della Dunst con Maguire è stata una parte importante della sua inclusione nel franchise, e il ruolo del suo personaggio è stato centrale per l’arco di Peter.

Da allora, la Dunst ha continuato a condurre un’eccellente carriera a Hollywood, apparendo in film come Melancholia e L’inganno. Più recentemente, ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Il potere del cane. Ha poi recitato in Civil War di Alex Garland nel 2024, e apparirà accanto a Channing Tatum in Roofman, un dramma criminale diretto da Derek Cianfrance.

Willem Dafoe ha interpretato Norman Osborn, il Goblin Verde

Uno dei migliori cattivi di Spider-Man, Willem Dafoe è stato una delle parti più memorabili di un film incredibile, interpretando Norman Osborn come una sorta di mentore e nemico di Peter. Dafoe è stato lodato per la sua passione e il suo dinamismo nel ruolo, che è tornato a interpretare ancora una volta in Spider-Man: No Way Home. Il ritorno si è rivelato appropriato per l’attore, che nei decenni successivi ha esplorato una pletora di ruoli interessanti e artistici.

Dafoe ha lavorato con diversi registi d’autore nel corso degli anni, apparendo in film di Robert Eggers come The Lighthouse e Nosferatu. Ha anche lavorato per la DC, interpretando un ruolo in Aquaman. Dafoe era già un attore affermato quando è entrato a far parte del cast di Spider-Man, e da allora ha continuato a dare prova di sé. Il futuro di Dafoe sembra brillante come il passato, a prescindere dal fatto che torni o meno a vestire i panni di Norman Osborn.

James Franco ha interpretato Harry Osborn

James Franco è stato quasi scritturato per il ruolo di Spider-Man, ma l’attore si è poi sviluppato nella trilogia come Harry Osborn. Franco ha poi avuto un’eccellente carriera a Hollywood come scrittore, regista e attore. È apparso in tutti i tipi di ruoli, sia comici in film come The Interview e Pineapple Express che drammatici, ottenendo una nomination all’Oscar per il suo ruolo di protagonista in 127 ore.

Recentemente Franco ha affrontato polemiche pubbliche dopo le accuse di sfruttamento nel 2018. Da allora l’attore ha continuato a lavorare, anche se la sua presenza nel settore è molto più ridotta rispetto al passato. Di recente lo si è visto nel film Hey Joe, mentre il suo prossimo lavoro da regista è il film The Last Home, in cui Franco recita anche con Josh Hutcherson e Zoe Levin.

Rosemary Harris ha interpretato zia May Parker

Rosemary Harris era perfetta per la zia May, importante come attrice e accurata dal punto di vista dei fumetti. Ha interpretato un tipo di zia anziana dolce e premurosa, che è stato poi sovvertito in film più recenti con attori più giovani e moderni. La Harris aveva già settant’anni quando ha accettato il ruolo e oggi ne ha 97, ma continua a lavorare con una certa frequenza.

Più che al cinema, Harris è apparsa in varie serie acclamate, tra cui The Undoing e Search Party. Ha anche lavorato a Broadway nel 2019, dove ha interpretato Mrs. Higgins in un adattamento di My Fair Lady. Harris continua chiaramente a essere un’attrice importante e celebrata e sembra che probabilmente continuerà a lavorare fino a quando non potrà più farlo.

Cliff Robertson interpreta Ben Parker

Cliff Robertson ha interpretato uno dei personaggi più importanti del mito di Spider-Man, lo zio Ben, venendo ricordato in questo film per la sua iconica battuta: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”. L’attore ha lavorato per molti decenni, iniziando con il suo primo ruolo accreditato nel 1955. È apparso in tutta la trilogia di Spider-Man di Raimi e nei film più recenti dello Spider-Verse sono stati utilizzati filmati d’archivio dell’attore.

Purtroppo Robertson è deceduto per cause naturali nel 2011 all’età di 88 anni. Il suo ultimo ruolo filmato è stato un cameo in Spider-Man 3 di Raimi. Il lavoro dell’attore nella sfera dei supereroi, dove è apparso per la prima volta nella serie di Batman del 1966, e al di fuori di essa, ha contribuito a definirlo come una parte importante del canone cinematografico.

J.K. Simmons ha interpretato J. Jonah Jameson

J. K. Simmons è diventato uno dei più memorabili caratteristi del nostro tempo e gran parte di questo successo è dovuto alla sua iconica interpretazione di J. Jonah Jameson. L’attore era così perfetto per il ruolo che Simmons è stato riportato come Jameson nel MCU nei film recenti. Tuttavia, l’attore è noto per molto altro e ha persino attraversato gli universi dei supereroi, prestando la sua voce a Invincible e apparendo come James Gordon in Justice League.

Simmons ha vinto un Oscar per il suo lavoro in Whiplash e continua a lavorare in ambito drammatico, oltre che in film più commerciali. Recentemente, ha interpretato Babbo Natale in Uno Rosso e ha prestato la sua voce a videogiochi come Baldur’s Gate 3 e Mortal Kombat 1. Nel 2025 riprenderà il ruolo di Ray King in The Accountant 2, accanto a Ben Affleck e Jon Bernthal.

Joe Manganiello ha interpretato Flash Thompson

Joe Manganiello è apparso brevemente nel ruolo del bullo di Peter, Flash Thompson, ma l’attore ha poi avuto una lunga carriera di successo. Sebbene il suo ingresso nel DCEU nel ruolo di Deathstroke non sia stato visto appieno, con il cattivo previsto per l’iterazione abbandonata del Batman di Ben Affleck che ha fatto solo un breve cameo in Justice League, Mangianello ha continuato a lavorare. Il suo esordio è stato nella serie HBO True Blood.

Da allora, è apparso in progetti di ogni tipo. L’attore ha avuto un ruolo memorabile nella trilogia di Magic Mike, oltre a ruoli in film come Rampage, What to Expect When You’re Expecting e The Kill Room. Oltre a recitare, Manganiello ha lavorato nella scrittura e nella regia e attualmente sta sviluppando un documentario sul popolare gioco di ruolo da tavolo Dungeons & Dragons.

Elizabeth Banks ha interpretato Betty Brandt

Elizabeth Banks è diventata famosa da quando ha interpretato Betty Brandt, uno dei primi interessi amorosi di Peter nei fumetti, nei film di Raimi sull’Uomo Ragno. Da allora, la Banks è apparsa in film di ogni tipo, interpretando ruoli da cattiva in Power Rangers del 2017, ma anche commedie in The Lego Movie e nel suo sequel. Ha lavorato nell’horror in Brightburn e ha avuto ruoli ricorrenti in serie televisive come Modern Family e la serie Netflix Wet Hot American Summer.

Più recentemente, tuttavia, la Banks ha lavorato nella regia. Ha ottenuto un discreto successo con il reboot di Charlie’s Angels e Pitch Perfect 2 prima di dirigere Cocainorso, uno dei film più chiacchierati del 2023. La Banks ha in programma una serie di progetti per il futuro, e prossimamente produrrà e reciterà nel thriller psicologico Dreamquil insieme a John C. Reilly.

Bruce Campbell ha interpretato l’annunciatore del ring

In un’apparizione notevole, anche se breve, la leggenda dei film di serie B Bruce Campbell – celebre per il ruolo di Ash nella trilogia di La casa – dà in questo film il nome da supereroe al protagonista. Campbell è poi apparso in diversi altri ruoli nel corso della trilogia. L’attore vanta infatti un lungo rapporto collaborativo con il regista Sam Raimi e avrebbe dovuto interpretare Mysterio in Spider-Man 4. Ciò non è avvenuto, ma Campbell ha continuato a lavorare, riprendendo il ruolo del protagonista in Ash vs Evil Dead, che è durata tre stagioni.

Più di recente l’attore è tornato ai camei Marvel, con un’apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Raimi nel ruolo di Pizza Poppa. Nel 2024 ha recitato nella serie televisiva Hysteria e ha continuato a prestare la sua voce a vari media, compresi i videogiochi, dove il personaggio di Ash è apparso più volte. Campbell continua a essere acclamato per i suoi ruoli storici.

Octavia Spencer

Octavia Spencer è forse l’ex allieva più nota del cast di Spider-Man, avendo intrapreso un’incredibile e acclamata carriera cinematografica. La Spencer ha avuto solo un piccolo ruolo nel film, svolgendo il compito di registrare il nome dell’Uomo Ragno per il suo primo combattimento, ma da allora è diventata un nome noto in film come Il diritto di contare, La forma dell’acqua e The Help, grazie al quale ha vinto l’Oscar come Miglior attrice non protagonista. Ha anche pubblicato una serie di libri per bambini intitolata Randi Rhodes, Ninja Detective e presterà la sua voce a I puffi – Il film.