Tár: il film con Cate Blanchett è tratto da una storia vera?

Candidato a 6 Oscar alla 95ª edizione degli Academy Awards, il film Tár (qui la reccensione) di Todd Field offre uno sguardo così approfondito sul personaggio del titolo che non è sempre chiaro se Tár sia basato o meno su una storia vera. L’interpretazione di Cate Blanchett della direttrice d’orchestra Lydia Tár contribuisce certamente a conferire un’aria di verosimiglianza al racconto, a volte addirittura scioccante. Poiché Tár interroga molte questioni culturali relative alle politiche sessuali e all’abuso di potere e altri temi così attuali, è facile supporre che Tár sia a tutti gli effetti una storia vera.

La scena d’apertura del film, in cui un vero giornalista newyorkese recita la lunga lista di successi musicali di Lydia, immerge lo spettatore nel mondo della protagonista sottolineando come lei sia all’apice della sua carriera. In seguito, Cate Blanchett trasforma gradualmente Lydia Tár in un personaggio tridimensionale, aggiungendo alla sua narrazione numerosi e complessi strati di contraddizione e corruzione. Con tutte queste avvincenti rivelazioni che circondano la storia di Lydia, Tár sembra quindi più un biopic che un’opera di finzione. Per questo motivo, è difficile non chiedersi se i confini sfumati tra realtà e finzione abbiano ispirazioni reali.

La storia vera dietro Tár

Anche se la caduta in disgrazia di Lydia in Tár sembra reale, il film non è basato sulla vita di un vero direttore d’orchestra. Tuttavia, è facile essere ingannati dal marketing e dall’atteggiamento della protagonista, che lo vendono ingegnosamente come una biografia di questo personaggio fittizio. Sembra simile al modo in cui i fratelli Coen hanno usato il testo di apertura per affermare che Fargo (1996) era basato su eventi veri, nonostante fosse completamente inventato. Sono in realtà molti i casi di questo genere, che mirano a generare tutta una serie di dibattiti intorno al film.

Anche la sinossi ufficiale della trama di Tár (“ambientato nel mondo internazionale della musica classica, è incentrato su Lydia Tár, ampiamente considerata una delle più grandi compositrici/conduttrici viventi e prima donna in assoluto a dirigere una grande orchestra tedesca“) suggerisce un vero e proprio biopic d’artista, propagandando il film come la biografia di un direttore d’orchestra. Tuttavia, in tutto il suo ingannevole realismo, Tár trae a suo modo ispirazione dal mondo reale.

Ad esempio, come ha spiegato il regista Todd Field in un’intervista, la scena della Julliard, in cui Lydia critica uno studente, è parallela alle esperienze del regista durante una brutale lezione alla scuola di cinema. L’impulso dietro la scena, come ha ricordato Field, deriva anche da un enigma universale: “Cosa direbbe il tuo sé più vecchio al tuo sé più giovane?“. In un’altra intervista, invece, Field ha parlato diffusamente di come si sia fatto guidare da un direttore d’orchestra, John Mauceri, il che spiega perché la rappresentazione della direzione musicale del film sia così vicina alla realtà.

Perché Tár è commercializzato come un reale biopic?

Inizialmente, anche Wikipedia aveva una pagina dedicata alla figura di Lydia Tár, ma in seguito è stata spostata per far parte della pagina principale del film. Tutte queste disposizioni prese per vendere Tár suggeriscono che il film è stato intenzionalmente commercializzato come un biopic per attirare gli spettatori e poi tenerli coinvolti nella turbolenta storia di Lydia. Considerando la brillante interpretazione della Blanchett e il talento registico di Field, Tár avrebbe probabilmente raccolto il plauso della critica anche senza questi espedienti di marketing. Tuttavia, i motivi illusori della storia vera di Tár suscitano la curiosità dello spettatore e fungono da finestra sul mondo reale.

Il realismo del film è uno dei motivi del suo successo

Il fatto che la gente veda Tár come una storia vera rende il plauso ricevuto e le nomination agli Oscar non troppo sorprendenti. Guardando l’interpretazione di Cate Blanchett, vincitrice di numerosi premi per questo ruolo, ci si sente talmente basati sulla realtà che è sorprendente che l’attrice non si sia ispirata a una persona reale. La sua sicurezza davanti a un’orchestra, paragonata alla sua goffaggine sociale a volte nella vita di tutti i giorni, sembra autentica, così come la sua voce distinta e la sua arroganza rabbiosa che ribolle sotto la superficie. Alcuni dei ruoli della Blanchett la vedono come una presenza imponente, ma questa interpretazione si basa su qualcosa di reale.

Il film stesso, che è stato nominato per la miglior regia e il miglior film, rispecchia il realismo dell’interpretazione della Blanchett. Si ha la sensazione che il pubblico segua la graduale caduta dalla grazia senza momenti teatrali e ricostruiti. Non è difficile accettare che possa trattarsi di una storia vera, poiché è una storia che il pubblico conosce ormai molto bene. Tuttavia, sebbene la sceneggiatura di Field, a sua volta nominata all’Oscar, evita di dare grandi risultati e il finale di Tár risulta credibile per il modo in cui non lascia la storia facilmente risolta. Nell’approccio a questo racconto molto concreto, Tár cattura dunque una certa verità, anche se si tratta di finzione.