Terminator: Destino Oscuro, tutti gli easter eggs e riferimenti alla saga

Terminator – Destino Oscuro (qui la recensione) è il sequel diretto di Terminator 2 – Il giorno del giudizio ed è ricco di easter egg e riferimenti ai primi due film di Terminator di James Cameron. Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger tornano nei panni di Sarah Connor e T-800, con Mackenzie Davis nel ruolo del cyborg Grace e Natalia Reyes in quello di Dani, una giovane donna sulle cui spalle grava il futuro della sopravvivenza dell’umanità. Con l’intenzione di rivitalizzare il franchise, Terminator – Destino Oscuro abbandona inoltre tutta la continuità da Terminator 3: Le macchine ribelli in poi.

Il film non ha però avuto il successo che la Paramount Pictures sperava, con recensioni contrastanti e un incasso deludente nel weekend di apertura. Tuttavia, i fan di lunga data della serie troveranno probabilmente molto da apprezzare in Terminator – Destino Oscuro, dalla violenza tra macchine agli epici inseguimenti in autostrada. Mentre Sarah e il T-800 tornano come persone molto diverse, 35 anni dopo il loro primo scontro sul grande schermo, analizziamo qui i più importanti easter egg e riferimenti presenti all’interno del film.

“Tornerò (I’ll Be Back)”

Cominciamo con l’easter egg più evidente in Terminator – Destino Oscuro. “Tornerò (I’ll be back)” ha avuto origine nel film del 1984, quando il T-800 lo disse minacciosamente a un sergente di polizia prima di tornare nell’edificio (all’interno di un veicolo) e dare il via a un massacro. La recitazione impassibile di Schwarzenegger, per non parlare del risultato, sono state così memorabili che Cameron ha remixato la scena in Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con l’ormai amichevole T-800 che dice a Sarah e John Connor “Tornerò (I’ll be back)” prima di guidare un camion attraverso le porte d’ingresso dell’edificio Cyberdyne per aiutarli a fuggire. Da allora, la battuta è tornata in tutti i film di Terminator, e questo non fa eccezione. Tuttavia, questa volta è Sarah Connor a pronunciarla, mentre Arnie dice una nuova variante: “Non tornerò”.

“100 poliziotti morti”

In un altro richiamo al film originale, il gruppo è inseguito dal Rev-9 quando Dani chiede se possono andare dalla polizia per chiedere aiuto. Sarah risponde cupamente che se mettessero 100 poliziotti tra loro e il Terminator, finirebbero con “100 poliziotti morti”. Parla per esperienza, dato che in Terminator lei e Kyle Reese sono stati arrestati dalla polizia, con conseguenze molto spiacevoli per tutti coloro che lavoravano in quella particolare stazione di polizia. Il Terminator ha massacrato i poliziotti che si sono messi tra lui e il suo obiettivo, mentre Sarah e Kyle sono riusciti a malapena a scappare, lasciando a Sarah la chiara impressione che le forze dell’ordine non sarebbero mai state in grado di proteggerla da una macchina assassina.

Il numero di telefono di Carl’s Draperies è il Terminator Day originale

Il T-800 in Terminator – Destino Oscuro non è lo stesso che ha attaccato Sarah Connor in Terminator, né quello che ha stretto amicizia con John Connor in Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Si tratta invece di un Terminator di riserva che è stato anch’egli mandato indietro nel tempo per uccidere John Connor, e ci è riuscito. Dopo aver compiuto la sua missione e con il futuro da cui proveniva ormai eliminato grazie alla distruzione di Skynet, questo T-800 ha assunto il nome di Carl, ha adottato una famiglia umana e ha avviato un’attività in proprio: Carl’s Draperies.

Il numero di Carl’s Draperies – 888-512-1984 – è ben visibile sul lato del suo furgone. Tuttavia, il numero è anche un riferimento alla data in cui Kyle Reese viene mandato indietro nel tempo in Terminator: il 12 maggio 1984. L’inizio del numero, 888, oltre ad essere un numero verde, è anche il numero di uno dei modelli di Terminator presenti in The Sarah Connor Chronicles.

I soggetti copiati vengono eliminati

Il Rev-9 ha capacità simili al T-1000 di Terminator 2 – Il giorno del giudizio, in quanto può usare la sua pelle di metallo liquido per imitare qualsiasi persona (e formare indumenti). In quel film, John Connor chiede al T-800 cosa succede alla persona originale, e lui risponde: “In genere, il soggetto copiato viene eliminato”. Terminator – Destino Oscuro presenta uno scambio simile dopo che il Rev-9 arriva alla fabbrica dove lavora Dani, travestito da suo padre. Dopo aver saputo cosa è successo, Dani vuole tornare a casa per assicurarsi che suo padre stia bene, ma Grace le dice esplicitamente che le persone che vengono copiate non sopravvivono. Anche se questo è più chiaro rispetto a Terminator 2, il significato è lo stesso: sia il T-1000 che il Rev-9 uccidono chiunque copiano per poter assumere più efficacemente la loro identità.

Probabilità di successo

Quando si pianifica come sconfiggere un Terminator, è sempre utile avere un altro Terminator al proprio fianco che faccia i calcoli. In Terminator 2 – Il giorno del giudizio, il T-800 avverte John di non cercare di contattare sua madre, dicendogli: “La probabilità di successo più alta per il T-1000 sarà quella di copiare Sarah Connor e aspettare che tu la contatti”. In Terminator – Destino Oscuro, il T-800 usa la sua calcolatrice interna per concludere che la probabilità che Sarah, Dani, Grace e lui stesso riescano a sconfiggere il Rev-9 senza un’arma EMP specializzata è solo del 12%.

Il ritorno di “Guitars, Cadillacs”

Una delle scene più memorabili di Terminator 2 – Il giorno del giudizio è l’entrata da nudo del T-800 in un bar per motociclisti, dove trova qualcuno che sembra della taglia giusta e gli chiede i suoi vestiti, i suoi stivali e la sua moto. La canzone che accompagna questa scena è “Guitars, Cadillacs” del cantante country Dwight Yoakam. A un certo punto di Terminator – Destino Oscuro, il Rev-9 (letteralmente) irrompe in un barbecue di famiglia dove viene riprodotta quella canzone, uno dei tanti richiami del film al secondo film della saga.

Il nome del Rev-9 fa riferimento al Libro dell’Apocalisse

Nel nuovo terribile futuro di Terminator – Destino Oscuro, Skynet è fuori gioco e Legion è al potere. Legion è un’intelligenza artificiale progettata per la guerra cibernetica che si è ribellata e ha tentato di sterminare l’umanità usando le armi a sua disposizione. Il nome Legion fa riferimento a un passo del Nuovo Testamento in cui Gesù incontra un uomo posseduto dai demoni e gli chiede il suo nome. L’uomo risponde: “Il mio nome è Legion, perché siamo molti”.

I riferimenti biblici di Legion si estendono ai nomi dei suoi modelli Terminator, che includono i terrificanti Rev-7 che attaccano la truppa di Grace e, naturalmente, il Rev-9 di Gabriel Luna, che torna indietro nel tempo per fermare la Resistenza umana alla radice. I modelli Rev- sono un riferimento al Libro dell’Apocalisse, l’ultimo libro del Nuovo Testamento, che predice l’Apocalisse. L’inizio dell’Apocalisse 9 – “Vidi una stella caduta dal cielo sulla terra. Alla stella fu data la chiave del pozzo dell’Abisso” – è particolarmente appropriato considerando come il Rev-9 arriva ai giorni nostri: materializzandosi a diversi piani dal suolo e schiantandosi al suolo.

Vieni con me se non vuoi morire

“Tornerò“ non è l’unica frase classica che fa il suo ritorno in Terminator – Destino Oscuro. Quando Sarah Connor incontrò per la prima volta il salvatore che viaggia nel tempo (e padre di John Connor) Kyle Reese in Terminator, lui le disse: ”Vieni con me se vuoi vivere“. Come ”Tornerò“, questa frase si è rivelata così iconica da essere utilizzata più volte nella serie Terminator. Il T-800 la pronuncia in Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Kyle Reese la ripete in Terminator Salvation, Sarah Connor (Emilia Clarke) la pronuncia in Terminator Genisys e la frase è stata utilizzata più volte in The Sarah Connor Chronicles. Terminator – Destino Oscuro cerca di scuotere un po’ le cose facendo dire a Grace: “Vieni con me o sei morto entro i prossimi 30 secondi”.

Non esiste altro destino se non quello che ci creiamo

Forse non è citata così spesso come “Tornerò” o “Vieni con me se vuoi vivere”, ma un’altra frase celebre della saga di Terminator – “Non esiste altro destino se non quello che ci creiamo” – ritorna anche in Terminator – Destino Oscuro, questa volta pronunciata da Grace. È interessante notare che la frase non compare nella versione cinematografica, ma è stata pronunciata da Sarah Connor in una scena tagliata in cui cerca di confortare Kyle Reese, emotivamente sconvolto.

La frase è apparsa, tuttavia, in tutti i film da Terminator 2 in poi, a volte abbinata a “Il futuro non è scritto”. Tuttavia, si potrebbe sostenere che Terminator – Destino Oscuro smentisca questo motto, poiché nemmeno la distruzione di Skynet è stata sufficiente a salvare l’umanità dall’apocalisse delle macchine, il che implica che le macchine erano destinate a ribellarsi in un modo o nell’altro.

Destino Oscuro finisce allo stesso modo di Le macchine ribelli

Per quanto Terminator – Destino Oscuro esista per cancellare Terminator 3: Le macchine ribelli dalla mappa, in realtà finisce esattamente allo stesso modo. Quel film vedeva Kristanna Loken nei panni della T-X, un nuovo tipo di Terminator ancora più avanzato e difficile da uccidere del T-1000. Tuttavia, il T-101 (una versione del Terminator di Schwarzenegger inviata indietro dalla Resistenza per proteggere John Connor) alla fine riesce a uccidere la Terminatrix.

Ci riesce rimuovendo il proprio nucleo di alimentazione e conficcandolo nel suo cranio, dichiarando: “Sei terminata” prima che lei esploda e li distrugga entrambi. In Terminator – Destino Oscuro, è Grace che sacrifica il suo nucleo energetico per abbattere il Rev-9, e Dani che lo conficca nel cranio del Rev-9. Il T-800 ha ancora un ruolo da svolgere, tuttavia, trascinando il Rev-9 in una fossa, dove viene impalato e lasciato indifeso mentre il nucleo energetico distrugge entrambi i robot.