Il cacciatore di giganti: tutte le curiosità sul film con Nicholas Hoult

Basato sulle celeberrime fiabe britanniche “Jack the Giant Killer” e “Jack e la pianta di fagioli“, il film del 2013 Il cacciatore di giganti ha portato sul grande schermo tale epica storia con un misto tra recitazione in live action e tramite motion capture, avvalendosi dunque di tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza al pari di quella proposta da altri blockbuster di quel periodo, a partire da Avatar, da cui questo film riprende le tecniche per la realizzazione dei suoi personaggi non umani. Diretto da Bryan Singer, regista di I soliti sospetti, X-Men e Superman Returns, il film era in realtà in cantiere da molto tempo.

Lo sviluppo di Il cacciatore di giganti è infatti iniziato nel 2005, quando lo sceneggiatore Darren Lemke lanciò l’idea per la prima volta. D. J. Caruso venne assunto per dirigere il film nel gennaio 2009, ma nel settembre dello stesso anno è stato sostituito da Singer, che ha a quel punto assunto Christopher McQuarrie (regista degli ultimi film della saga di Mission: Impossible e Dan Studney per rielaborare la sceneggiatura. La riscrittura di McQuarrie incluse una storia più approfondita per i giganti e una spiegazione del loro rapporto con gli umani, che Singer considerò un “grande miglioramento“.

Il film venne dunque poi girato con quest’ultima versione della sceneggiatura, ma i tempi ristretti e il grande lavoro richiesto sugli effetti speciali portarono il progetto a vivere significativi momenti di crisi. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Il cacciatore di giganti. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi giganti. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Il cacciatore di giganti

Nel regno di Cloister governato dal saggio Re Brahmwell, premuroso padre della principessa Isabelle, vive Jack un contadino povero ma molto curioso e coraggioso. I due giovani, separati dall’appartenenza a ceti diversi, si incontreranno di nuovo quando, per una serie di assurde coincidenze, Isabelle verrà catapultata nel pericoloso mondo dei giganti da una pianta di fagioli magici cresciuta proprio nel giardino di Jack. Egli partirà allora con l’obiettivo di salvare la sua amica, potendo contare anche sull’aiuto delle guardie reali, capeggiate dal fido Elmont, dell’ambiguo Lord Roderick, arrogante consigliere del re e promesso sposo di Isabelle.

Il cast di attori e i giganti del film

Ad interpretare il protagonista Jack vi è l’attore Nicholas Hoult, noto per aver interpretato il mutante Bestia dal film X-Men – L’inizio in poi e per essere ora stato scelto per interpretare Lex Luthor nel Superman che arriverà in sala nel 2025. Accanto a lui, nel ruolo della principessa Isabelle, vi è l’attrice Eleanor Tomlinson, mentre Ewan McGregor è qui presente nel ruolo di Elmont. Completano il cast gli attori Ian McShane nel ruolo di re Brahmwell, Bill Nighy in quelli del generale Fallon e Stanley Tucci in quello di Lord Roderick. Quest’ultimo è l’unico attore del cast a non essere nato nel Regno Unito, ma è riuscito comunque a parlare con un ottimo accento inglese nel film.

La realizzazione dei giganti ha richiesto quattro fasi principali. Il primo passo è stato l’utilizzo della performance capture per catturare i movimenti del viso e del corpo degli attori e renderizzarli in un ambiente virtuale in tempo reale. La seconda fase ha previsto l’utilizzo della tecnologia Simulcam per aiutare i personaggi umani a interagire virtualmente con i giganti renderizzati in precedenza. La terza fase è stata una seconda ripresa di performance capture per regolare i movimenti dei giganti in modo che si adattassero perfettamente alle performance live-action. Si è infine passati alla rifinitura dell’animazione, della pelle, dei capelli, dei vestiti e della composizione delle inquadrature dei giganti.

Il cacciatore di giganti 2: ci sarà un sequel?

Costato circa 200 milioni di dollari, Il cacciatore di giganti fu da subito ostacolato da una serie di problemi produttivi, che non lo posero sotto una buona luce. Gli stessi effetti speciali furono giudicati non del tutto ultimati, cosa che inficiò molto la credibilità del progetto. Giunto in sala, il film si affermò come uno dei peggiori flop del suo anno, arrivando ad un incasso globale di circa 197 milioni. Naturalmente, un simile risultato ha dunque annientato ogni possibilità di realizzare un sequel. Sebbene il film proponga un finale autoconclusivo, la scena finale apriva alla possibilità di un nuovo racconto ambientato nell’epoca contemporanea.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Il cacciatore di giganti grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 5 aprile alle ore 21:20 sul canale Italia 1.