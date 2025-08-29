The Bourne Legacy: la spiegazione del finale del film

Il finale di The Bourne Legacy (qui la nostra recensione) non garantiva il ritorno di Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner, ma apriva la strada a Jason Bourne, il quarto film con Matt Damon nei panni dell’ex agente della CIA. Unico film della serie Bourne in cui Damon non compare, The Bourne Legacy è ambientato nello stesso periodo di The Bourne Ultimatum. Renner interpreta un agente della CIA geneticamente potenziato nell’ambito del programma di operazioni segrete chiamato Operation Outcome.

Tuttavia, con gli eventi di The Bourne Ultimatum che portano alla divulgazione pubblica delle operazioni segrete della CIA, i membri di Outcome come Cross devono fuggire per salvarsi la vita. La situazione peggiora ulteriormente poiché Cross dipende da pillole che migliorano le prestazioni chiamate “chems”. The Bourne Legacy è diretto da Tony Gilroy, che è stato lo sceneggiatore principale dei primi tre film di Bourne e questo thriller d’azione del 2012 vanta un cast stellare.

Vi recitano infatti i candidati all’Oscar Jeremy Renner ed Edward Norton e la vincitrice dell’Oscar Rachel Weisz, ma ha comunque ricevuto recensioni contrastanti rispetto ai suoi predecessori. L’assenza di Damon si fa sentire, anche se appare nelle fotografie e viene ripetutamente menzionato per nome. Tuttavia, alla fine, The Bourne Legacy funziona come un intrigante complemento a The Bourne Ultimatum e offre a Renner l’opportunità di mostrare il valore del suo personaggio.

Come fa Aaron Cross a essere vivo?

In tutto The Bourne Legacy, Aaron Cross lotta per sopravvivere, mentre il colonnello Eric Byer (Norton) supervisiona un’operazione volta a eliminare tutti gli agenti dell’Operazione Outcome. Con i droni del governo alle calcagna e le scorte di farmaci in esaurimento, l’alleata di Cross, la dottoressa Martha Shearing (Weisz), gli suggerisce di volare a Manila, dove potrà trovare un virus in grado di salvargli la vita. È questo virus che bloccherà in modo permanente i potenziamenti mentali nel suo corpo. Quindi, una volta che l’agente geneticamente potenziato avrà accesso a questo virus, non avrà più bisogno dei farmaci.

Ma ottenere questo virus diventa difficile, con LARX#3 (Louis Ozawa Changchien), un super soldato sottoposto al lavaggio del cervello, che lo insegue. Pochi istanti prima dell’inseguimento in moto, Cross riesce a infettarsi con il virus vivo. Ma dato che il virus ha bisogno di tempo per familiarizzare con il sistema di Cross, è comprensibile che egli si trovi in uno stato di debolezza. Anche se viene colpito e perde conoscenza, Shearing riesce a salvarlo uccidendo LARX#3. Cross sopravvive comunque all’intera prova, poiché ha riportato solo ferite superficiali alla gamba e alla spalla.

Cosa significano le parole “No More”?

Mentre Cross e Shearing fuggono sani e salvi per iniziare una nuova vita alla fine di The Bourne Legacy, la squadra di Byer visita l’appartamento di Manila dove si nascondevano i due. Byer intravede uno specchio su cui sono state scarabocchiate con un pennarello le parole “No More”. Accanto allo specchio sono appese le piastrine di Cross, a indicare che non ha più bisogno delle sostanze chimiche per sopravvivere. È ovvio che sia stato Cross o Shearing a scrivere questa frase per chiedere alla CIA di non disturbarli più.

Uccidere Jason Bourne era l’unico obiettivo dell’operazione Blackbriar?

Il finale di The Bourne Legacy vede la CIA nascondere opportunamente il suo tumultuoso passato relativo a operazioni segrete come Treadstone e Blackbriar. La narrazione è collegata all’arco narrativo di The Bourne Ultimatum incentrato sull’ex vicedirettrice della CIA Pamela Landy (Allen). Il supervisore di Blackbriar Noah Vosen (Strathairn) dichiara pubblicamente al Senato che l’unico motivo di Blackbriar era quello di dare la caccia all’agente ribelle Jason Bourne. Nel frattempo, Landy viene dichiarata colpevole di tradimento per aver divulgato alla stampa documenti riservati su Treadstone.

Sebbene questa mossa impedisca qualsiasi azione contro Vosen e Byer, la verità è che Blackbriar va oltre il semplice rintracciare Bourne. Il primo film, The Bourne Identity, ha stabilito che l’operazione Treadstone aveva lo scopo di addestrare super spie come Bourne per svolgere compiti top-secret in tutto il mondo, con alcune missioni che prevedevano il rovesciamento di governi internazionali e l’uccisione di civili.

Quando Bourne ha smascherato Treadstone, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum hanno trattato il successore aggiornato di Treadstone, Blackbriar, che prevedeva analogamente l’invio di agenti fisicamente potenziati per eseguire gli ordini della CIA. La furia omicida di Bourne ha spinto gli agenti di Blackbriar a dargli la caccia, ma anche se fossero riusciti a catturarlo, l’insabbiamento finale in The Bourne Legacy chiarisce che Blackbriar avrebbe comunque continuato a svolgere altre missioni segrete.

C’era il potenziale per un sequel?

Prima di The Bourne Legacy, i fan della serie conoscevano solo le operazioni Treadstone e Blackbriar. Tuttavia, il passato di Cross con l’Operazione Outcome ha rivelato che la CIA aveva molte altre missioni riguardanti super soldati addestrati come agenti segreti e assassini fedeli. Anche se Byer sembra arrendersi alla fine del film, le scene precedenti nella sua sala di controllo indicano come avrebbe potuto essere il sequel che non è mai stato realizzato. Dato che Byer chiede al suo team di collegarlo a “tutti i programmi beta” e a una certa operazione chiamata “Emerald Lake”, è possibile che un “The Bourne Legacy 2” avrebbe esplorato questi altri programmi e i rispettivi agenti.

La battaglia finale coinvolge anche un agente sottoposto a lavaggio del cervello chimico chiamato LARX#3, il che implica che questi è un altro programma della CIA che prevede la modificazione genetica degli agenti. Il sequel avrebbe probabilmente visto un Cross più potente, poiché non dipende più dai suoi farmaci ed è potenziato dal virus vivo. Mentre i viaggi futuri di Cross e Shearing sono lasciati aperti all’interpretazione alla fine di The Bourne Legacy, un sequel avrebbe potuto anche approfondire ulteriormente la loro collaborazione.

Il vero significato del finale di The Bourne Legacy

Per molti versi, The Bourne Legacy rispecchia lo stile di The Bourne Identity. Proprio come Jason Bourne, Aaron Cross è braccato dall’agenzia per cui un tempo lavorava fedelmente. In entrambi i casi, gli insabbiamenti e le operazioni di caccia all’uomo giocano un ruolo altrettanto significativo. Tuttavia, il finale di questo film rende il film di Tony Gilroy un comodo spin-off. C’è abbastanza potenziale per un sequel, ma riesce comunque a concludere l’arco narrativo del personaggio di Cross, dando vita ad un’avventura canonica a sé stante.