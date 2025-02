The Imitation Game: le differenze tra il film e la storia vera

Con il film The Imitation Game (qui la nostra recensione), distribuito nei cinema di tutto il mondo nel 2014, viene portata sul grande schermo l’appassionante e drammatica storia di Alan Turing, tra i più geniali matematici del XX secolo e considerato uno dei padri dell’informatica. Il film si concentra in particolare sulla sua attività come crittografo al servizio del Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo lavoro, che diede vita alla “macchina di Turing“, permise di decifrare i messaggi che intercorrevano tra le Potenze dell’Asse, dando così la possibilità di prevenirne le mosse.

A dirigere la pellicola è il norvegese Morten Tyldum, che ha con questo film avuto l’occasione di affermarsi all’interno di Hollywood. The Imitation Game ha infatti collezionato ben otto nomination al Premio Oscar, vincendo però soltanto quella per la miglior sceneggiatura non originale. Il film esplora dunque il contributo di Turing nell’intercettare e decifrare i codici che hanno contribuito a vincere la guerra. A lui si uniscono anche la collega Joan Clarke (Keira Knightley), crittoanalista realmente esistita, e il comandante scozzese Alexander Denniston (Charles Dance), decifratore di codici.

Questo capitolo cruciale della vita di Turing è ispirato all’acclamata biografia di Andrew Hodges del 1983 Alan Turing: The Enigma. Tuttavia, va notato che The Imitation Game è solo vagamente ispirato al libro, poiché la sua trama si allontana molto dalla storia vera. Dalla personalità di Alan Turing al suo contributo alla scoperta della macchina Enigma, molti punti della trama sono stati alterati per ottenere un effetto drammatico. Nonostante il film abbia ottenuto recensioni positive e premi all’epoca della sua uscita, il film è ancora considerato una delle biografie più imprecise degli ultimi tempi e solo il 42,3% di quanto si vede può essere considerato una verità storica.

Alan Turing non è stato l’unico responsabile della decodificazione di Enigma

The Imitation Game ritrae Alan Turing come un genio che improvvisamente e da solo ribalta le sorti della lotta contro la Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene siano presenti altri decifratori di codici, tra cui Joan Clarke, il film suggerisce pesantemente che Turing sia stato l’unico responsabile della costruzione della macchina che ha sconfitto Enigma. La vera storia, in realtà, riporta di una tecnologia preesistente dei polacchi che fu poi elaborata da Turing e dal matematico britannico Gordon Welchman. La ricerca di Ralph Erskine, The Poles Reveal their Secrets – Alastair Dennistons’s Account of the July 1939 Meeting at Pyry getta ulteriore luce sui crittoanalisti del Polish Cipher Bureau.

Nel 1932, Marian Rejewski, Jerzy Różycki e Henryk Zygalski furono infatti i primi a tentare di decifrare i codici tedeschi. Nel 1939, la Polonia iniziò a rivelare questi metodi agli alleati, compresa la Gran Bretagna, ed è certo che la decifrazione dei codici dei primi anni Trenta contribuì allo sviluppo del Bombe, la macchina britannica che si basava su rotori per decifrare le combinazioni di codici. Turing era ovviamente un visionario, ma il suo contributo alla Bombe non era un’invenzione nuova di zecca. In realtà, Turing ha reso il processo più rapido con il suo prototipo, una macchina a cui ha lavorato con Gordon Welchman, che non viene però mai menzionato nel film.

Joan Clarke non fu reclutata risolvendo parole crociate

Anche il personaggio interpretato da Keira Knightley è vittima di un’inesattezza storica. Joan Clarke viene presentata come reclutata per gli sforzi di decifrazione del codice a Bletchley Park dopo aver dimostrato la sua abilità nel risolvere i cruciverba a una gara di parole crociate, che Turing che aveva preparato. Secondo il Guardian, i cruciverba venivano effettivamente utilizzati nel processo di reclutamento a Bletchley Park, ma né Turing né Clarke furono reclutati in questo modo. Clarke era una matematico di talento e fu reclutata per la missione da Gordon Welchman, collega di Turing.

Il fidanzamento di Joan Clarke e Alan Turing avvenne in circostanze diverse

The Imitation Game include il fatto che Joan Clarke e Alan Turing furono brevemente fidanzati. Secondo il film, Turing era disposto a fare questo passo per soddisfare i desideri dei suoi genitori prepotenti. Tuttavia, come racconta il libro di Andrew Hodges, il fidanzamento avvenne semplicemente perché a Turing piaceva la ragazza. Mentre Clarke accettava che Turing fosse gay, Turing apprezzava la sua compagnia e i due condividevano un interesse comune per gli scacchi e la botanica. Alla fine il fidanzamento finì, ma a differenza di The Imitation Game, il vero Alan Turing non si era affatto dimostrato privo di emozioni.

Un cliché ricorrente nei film sui geni torturati è infatti quello di ritrarre la figura centrale come socialmente impacciata. Anche The Imitation Game è preda di questa norma, dipingendo Alan Turing come un uomo introverso con cui poteva essere difficile lavorare e che difficilmente capiva le battute. Il libro di Andrew Hodges descrive sì Turing come un uomo che preferiva lavorare da solo e che poteva affrontare alcune questioni in senso letterale, ma aggiunge anche che Turing era un uomo che aveva molti amici intimi e senso dell’umorismo. L’imbarazzo sociale di Turing è quindi decisamente esagerato nell’interpretazione di Benedict Cumberbatch.

L’omosessualità di Alan Turing è attenuata

Rimanendo nella sfera privata del personaggio, la sessualità di Alan Turing non gioca un ruolo importante in The Imitation Game. I flashback rivelano la sua simpatia per il compagno di scuola Christopher Morcom (Jack Bannon) ma, come rivela la biografia di Andrew Hodges, questa relazione era unilaterale e Morcom non ricambiava i sentimenti di Turing. Il film, tuttavia, continua a mostrare l’amore reciproco tra i due. Alan Turing: Enigma mostra anche che, nonostante l’omofobia dell’epoca, il matematico poteva essere piuttosto audace nell’approcciare alcuni uomini della sua vita, ma questo aspetto è appena accennato nel film. Allo stesso modo, Arnold Murray, l’uomo che ebbe rapporti sessuali con Turing e che alla fine portò alla sua condanna, non viene mai menzionato.

La personalità del comandante Denniston è fortemente alterata

Il Comandante Denniston è ritratto come il direttore della Government Code and Cypher School, nonché come una testa calda. Nonostante sia stato responsabile del reclutamento di Turing, si cimenta in diversi scontri ideologici con il matematico. Le tensioni aumentano fino al punto in cui tenta persino di licenziare Turing dall’operazione. I nipoti di Denniston hanno però criticato questa rappresentazione in quanto imprecisa. Essi sostengono che, in realtà, egli non si attenne strettamente al pensiero militare come mostrato nel film. Inoltre, sembra che Denniston non minacciò mai di licenziare Turing, i cui sforzi erano invece molto apprezzati.

Alan Turing non è mai stato indagato per spionaggio

Un elemento cruciale nella narrazione del film è il pedinamento di Alan Turing nel 1951 da parte di un detective di nome Robert Nock (Rory Kinnear), che lo sospetta di essere una spia sovietica. The Imitation Game insiste sul fatto che è questo scontro con la legge che ha portato alla scoperta dell’omosessualità di Turing. Sebbene Turing sia stato ingiustamente schedato per oltraggio al pudore nel 1952, non è stato coinvolto il detective Nock. Turing aveva in realtà denunciato alla polizia un furto in casa, ma dovette cambiare la sua storia perché il possibile colpevole Arnold Murray aveva avuto rapporti sessuali con lui. La polizia scoprì in seguito il legame di Turing con Murray e lo condannò.

Alan Turing non ha mai incontrato una spia sovietica o un capo dei servizi segreti britannici

The Imitation Game si concentra anche sullo spionaggio in tempo di guerra, ma si prende alcune libertà nella sua rappresentazione, come ad esempio quando Alan Turing incontra la spia sovietica John Cairncross (Allen Leech). Secondo un articolo della New York Review of Books, la verità è che Turing non ha mai incrociato Cairncross. Anche se la spia lavorava a Bletchley Park, era di stanza in un’altra unità. Turing viene anche mostrato interagire con Stewart Menzies (Mark Strong), il capo dei servizi segreti britannici. Anche in questo caso, Slate sottolinea che non ci sono prove a sostegno di questo incontro.

La causa della morte di Alan Turing è discussa

Come il libro di Andrew Hodges, il poscritto alla fine di The Imitation Game menziona che Alan Turing si è tolto la vita dopo essere stato costretto a sottoporsi a una terapia chimica. Tuttavia, c’è stata qualche incertezza sulla natura della morte di Turing. Jack Copeland, l’editore di diverse opere di Turing, l’ha definita accidentale. La teoria generale, citata anche nel film, è che Turing si sia ucciso mangiando una mela al cianuro. Tuttavia, come riporta la BBC, Copeland ritiene che le indagini sulla morte di Turing siano state inadeguate. Aggiunge inoltre che Turing potrebbe essere morto a causa delle esalazioni di cianuro prodotte da un esperimento in una stanza libera.

