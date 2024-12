The Lighthouse: come il film ha adattato una storia incompiuta di Edgar Allen Poe

The Lighthouse di Robert Eggers si è trasformato in uno dei film horror più memorabili del 2019, ma il potente film deve in realtà molto a Edgar Allen Poe.

Robert Eggers sta rapidamente diventando un nome importante nel genere horror, poiché il suo approccio più paziente allo stile cinematografico gotico ha funzionato molto bene per il regista. Mentre molti film dell’orrore si concentrano sempre più spesso su spaventi a raffica o su effetti speciali dilaganti, Eggers crea continuamente incubi d’atmosfera come The Witch e The Lighthouse.

The Lighthouse, il film di Eggers che fa seguito a The Witch, può essere un’opera più polarizzata, ma è considerata da molti un capolavoro per il tono da poema vecchio stile che offre. The Lighthouse è un sogno surreale pieno di una fotografia in bianco e nero mozzafiato, di interpretazioni sconvolgenti di Willem Dafoe e Robert Pattinson e di una relazione difficile che non vuole essere definita. L’immaginario di The Lighthouse è rimasto impresso alla maggior parte del pubblico anche dopo la fine del film, ma la natura avvincente del film può essere dovuta in parte alla leggenda dell’horror letterario, Edgar Allen Poe.

The Lighthouse adatta un racconto incompiuto di Edgar Allen Poe

“Il faro” è l’ultimo scritto a cui Edgar Allen Poe ha lavorato prima di morire; la sua prematura scomparsa ha fatto sì che il finale della storia rimanesse incompleto. Tutto ciò che Poe aveva terminato nel racconto erano solo due pagine, che alcuni hanno ipotizzato essere la totalità del racconto e che implica la morte prematura del narratore. Il racconto “Il faro” di Poe è espresso attraverso le annotazioni del diario di un guardiano del faro solitario. Le annotazioni coprono solo pochi giorni, ma esprimono la crescente solitudine e i sentimenti di paranoia del narratore.

Al di là dell’ambientazione e dei temi dominanti dell’isolamento e della solitudine, c’è ben poco in comune tra il film di Eggers e il racconto di Poe. Eggers rinchiude due persone in un faro e dà loro altre preoccupazioni, come un cadavere abbandonato sulla riva e crescenti allucinazioni, ma è affascinante vedere come la struttura essenziale sia stata presa e migliorata.

Curiosamente, è stato proprio il fratello di Robert Eggers, Max, a iniziare a lavorare su The Lighthouse come progetto quando Robert stava lavorando a The Witch. Max era rimasto bloccato nell’adattamento del racconto incompleto di Poe e Robert decise di aiutarlo aggiungendo le proprie idee e ispirazioni alla struttura che Max aveva messo insieme. Man mano che i due fratelli lavoravano insieme, Il faro è cresciuto e si è evoluto al di là delle idee di Poe, trasformandosi nel film allegorico finito. The Lighthouse lascia molto aperto all’interpretazione, ma è questa prospettiva più lucida che la storia adotta che contribuisce ad elevarla a qualcosa di speciale.