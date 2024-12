Superman: James Gunn svela se il film avrà scene post-credits

Il primo teaser trailer di Superman ha dominato il ciclo delle notizie oggi, facendo crescere l’interesse nei confronti del film. Tra le tante cose che ci si è chiesti, c’è anche della possibile presenza di scene post-credits. Al recente evento stampa per Superman, al regista James Gunn è stato chiesto se il primo film del DCU includerà tali segmenti. “Se guardate le mie scene dei titoli di coda dei film Marvel, l’unica volta in cui mi sono fregato è stato quando ho inserito Adam Warlock, perché poi mi sono detto: ‘Oh cavolo, ora devo inserire Adam Warlock nel prossimo film’; il che è stato davvero una rottura di scatole”, ha spiegato.

“Quindi, non ho intenzione di creare interi universi con scene di titoli di coda”, ha continuato il regista. “Mi piace dare al pubblico che si è seduto per tutti i titoli di coda delle scene, ma preferisco che sia qualcosa di divertente per i fan e non necessariamente “Ehi, stiamo preparando tutta la prossima parte dell’universo!””. È un’osservazione giusta, anche se saremmo un po’ scioccati se Superman non facesse qualcosa per preparare il terreno per Lanterns o Supergirl: Woman of Tomorrow. Di certo, però, possiamo aspettarci delle scene divertenti che non necessariamente anticipano risvolti futuri.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro”, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione dell’Uomo d’Acciaio, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.