Scissione – stagione 2: la spiegazione del finale. Cosa significa la decisione di Mark e Gemma per Helly?

Attenzione! Questo articolo contiene importanti spoiler su Scissione – stagione 2.

Il finale di Scissione – stagione 2 è zeppo di colpi di scena, e supera ogni aspettativa sullo sviluppo della trama mostrando come Mark prende una decisione cruciale. Considerato che il finale della prima stagione di Scissione è spesso considerato uno dei momenti più avvincenti della televisione moderna, la seconda stagione ha dovuto affrontare l’immensa pressione di superarlo con il suo arco narrativo finale. Senza dubbio questo finale porta a una conclusione potente della seconda stagione della serie fantascientifica di Apple TV+, aprendo la strada a puntate future.

Nella sua prima metà, l’episodio 10 di Scissione – stagione 2 si svolge principalmente nel mondo esterno, dove Mark, Cobel e Devon cercano di convincere l’innie di Mark ad aiutarli a salvare Gemma. Tuttavia, quella che inizialmente sembra una semplice missione si trasforma in seguito in una discussione tra l’innie e l’outie di Mark su chi merita di vivere di più. L’arco finale dell’episodio mostra come l’innie di Mark alla fine riesce a completare Cold Harbor ma fa fatica a decidere se aiutare il suo outie. Quando finalmente si impegna a salvare Gemma, si verificano una serie di eventi caotici, lasciandoci con più domande che risposte.

La spiegazione della decisione dell’innie di Mark nel finale di Scissione – stagione 2: cosa significa per Helly e Gemma

L’innie di Mark salva Gemma ma sceglie di restare indietro con Helly

Quando Mark racconta a Helly della sua interazione con il suo outie pochi istanti prima di completare la rifinitura del file di Cold Harbor, Helly sorprendentemente gli chiede di obbedire al suo outie. Lo incoraggia a salvare Gemma e ad andarsene invece di cercare di preservare se stesso e la loro relazione. Mentre alcuni potrebbero sostenere che questo sembra fuori dal personaggio di Helly, Helly sembra finalmente capire il peso di essere l’innie di Helena. In precedenza odiava quando gli innies prendevano in considerazione il benessere dei loro outies.

Tuttavia, alla fine della seconda stagione, sembra rendersi conto che Cobel aveva ragione durante l’incidente della Overtime Contingency quando l’aveva avvertita che gli altri innies avrebbero sofferto se avesse fatto qualcosa che avrebbe danneggiato la reputazione di Lumon. Dopo l’incoraggiamento di Helly, Mark si dirige al Testing Floor per salvare Gemma. Affronta molte sfide ma alla fine riesce a portarla (la signorina Casey) alla porta delle scale e le chiede di andarsene. Con questo, lei si trasforma nella sua outie, Gemma, ma Mark non lascia Lumon.

Mentre Gemma lo osserva da fuori, Mark sceglie di stare con Helly perché questa è la sua idea di libertà. Lui crede di avere un suo senso di identità e non è disposto a rischiare di perdersi solo perché il suo outie possa vivere in pace per il resto della sua vita. Helly e Mark sembrano correre più in profondità nell’edificio Lumon, apparentemente senza avere idea di dove siano diretti. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che le autorità dell’azienda li catturino. Gemma, d’altra parte, dovrà scappare dall’edificio Lumon e trovare Devon per riuscire a far uscire Mark da Lumon.

Se Gemma riesce ad andarsene, probabilmente capirà perché Mark l’ha lasciata fuori per stare con Helly. Tuttavia, è difficile non provare empatia per lei dopo la fine della prima stagione e chiedersi quanto possa essere stato straziante per lei vedere Mark andarsene con un’altra donna. Desiderava ardentemente stare con Mark durante la sua permanenza al Testing Floor e si rifiutò persino di credere al dottor Mauer quando le disse che Mark era andato avanti. Tuttavia, con suo sgomento, la sua più grande paura si rivelò vera quando vide Mark scegliere Helly al posto suo.

La spiegazione della stanza Cold Harbor del Testing Floor e perché Lumon progetta di uccidere Gemma dopo il test

Lumon apparentemente desidera eliminare tutto il dolore dal mondo

Dopo che Mark ha finito di perfezionare il suo file Cold Harbor, Gemma viene inviata nell’ultima stanza Cold Harbor. L’episodio 7 della stagione 2 di Scissione ha rivelato che il nome di ogni stanza del Testing Floor corrispondeva a un file che Mark aveva precedentemente completato di perfezionare nel dipartimento MDR. Ciò suggeriva che Mark stava inconsapevolmente creando le innie di Gemma, su cui in seguito Lumon aveva fatto esperimenti. Con ogni stanza, Lumon esponeva una delle innie di Gemma a un evento traumatico per testare se conservava i ricordi delle sue innie dopo essere uscita dalle stanze. Gemma ha 25 innie e finora sono stati rivelati i nomi delle seguenti stanze:

Allentown

Dranesville

Siena

Lucknow

Loveland

Wellington

St. Pierre

Zurich

Sopchoppy

Cold Harbor

Nell’ultimo test di Cold Harbor, Gemma si ritrova in una stanza con nient’altro che la culla che lei e Mark avevano acquistato quando aspettavano un bambino. Gemma aveva forti ricordi della culla perché, come rivelato in un flashback in precedenza, Mark l’aveva smantellata dopo aver scoperto che forse non avrebbero mai potuto avere un figlio. Poiché la culla era associata al ricordo più forte e traumatico di Gemma, Lumon voleva testare se la sua nuova “Cold Harbor” innie avrebbe mantenuto i suoi ricordi associati alla culla. Il test si rivela un successo quando, nonostante abbia visto la culla e l’abbia smontata con una canzone che lei e Mark erano soliti ascoltare, la “Cold Harbor” innie di Gemma sembra indifferente. Non mostra segni di conservare i ricordi della sua outie, dimostrando che Lumon è riuscita a sradicare con successo il suo ricordo più doloroso. Mentre lo scopo principale di Lumon rimane sconosciuto, la società apparentemente intende usare la tecnologia per aiutare gli umani a rimuovere tutto il dolore dalle loro vite. È interessante notare che uno sguardo più attento alla culla nell’episodio 7 di Scissione – stagione 2 rivela che ha scritto Col d’Arbor su di essa, il che prefigura la rivelazione finale. Suggerisce anche che Lumon ha orchestrato gli eventi nella vita di Gemma e Mark molto più a lungo di quanto credano. Prima di allora, tuttavia, come rivela Cobel, Lumon voleva uccidere Gemma, probabilmente rimuovendo il chip dal suo cervello. Poiché Gemma era solo un soggetto di prova, il suo scopo nella società era stato raggiunto. Lumon non poteva rischiare di rilasciarla nel mondo esterno perché sapeva un po’ troppo delle loro operazioni segrete. Non potevano nemmeno tenerla perché il loro lavoro con lei era finito. Pertanto, le autorità della società pianificarono di ucciderla, credendo che avesse raggiunto il vero scopo della sua vita servendo Kier. La spiegazione del significato dei numeri MDR in Scissione Sono una porta d’accesso alla mente di Gemma Nel finale di Scissione – stagione 2, Cobel rivela che i numeri fungono da porte d’accesso alla mente di Gemma, rivelando che sono i mattoni dell’esistenza dei suoi innies. Come rivela “The Macrodata Refiner’s Orientation Booklet” in The Lexington Letter, i lavoratori MDR sono esposti a un mare di numeri, che sono classificati in quattro categorie: WO (Woe), FC (Frolic), DR (Dread) e MA (Malice). In base a come alcuni cluster nel mare di numeri li fanno sentire, i lavoratori devono riempire uniformemente i quattro contenitori in fondo ai loro schermi con i quattro cluster di numeri finché la barra di avanzamento del file non raggiunge il 100%. Ecco le quattro categorie di emozioni che i cluster di numeri dovrebbero suscitare nei lavoratori MDR:

Numeri di Categorie Sentimenti che stimolano WO Malinconia Disperazione

FC Gioia Allegria Estasi

DR Paura Ansia Apprensione

MA Rabbia Desiderio di ferire un altro essere umano

Lumon non dice mai a Mark cosa sta effettivamente ottenendo con il processo di raffinazione dei numeri perché la semplice consapevolezza del loro scopo potrebbe inibire la sua intuizione naturale. Mark lavora anche principalmente sui file di Gemma perché il suo outie “capisce” il suo cervello meglio di chiunque altro. Lumon sa che la memoria subconscia che trasuda dal cervello dell’outie di Mark nel suo innie lo aiuterà a “raffinare” Gemma in modo più efficace. Dal momento che Mark ha sempre lavorato sul cervello della moglie del suo outie, ha senso che abbia avuto il suo “colpo di fortuna da matricola” subito dopo aver iniziato a lavorare alla Lumon. Spiegato lo scopo delle capre nella Lumon Lumon ha la tradizione di sacrificarle Il finale di Scissione – stagione 2 rivela finalmente la verità sulle capre e il loro scopo nella Lumon, il che sembra respingere tutte le teorie esistenti su di loro. Come rivela il finale, Lumon apparentemente segue una tradizione di sacrificare una capra prima di uccidere un soggetto di prova una volta che il loro scopo nella compagnia è stato raggiunto. Drummond dice che lo fanno perché credono che lo spirito della capra alla fine porterà l’anima del soggetto morto tra le braccia di Kier. Questa convinzione mostra come Lumon funzioni più come una setta, dove Kier è quasi considerato un essere divino. Una capra di nome Emile, da Mammalians Nurturable, viene scelta come agnello sacrificale di Lumon. In base al rituale, si crede che porterà l’anima di Gemma a Kier dopo essere stata sacrificata. Lorne, tuttavia, fa fatica a uccidere la capra perché lei e le persone del suo dipartimento si affezionano alle capre che allevano. Dato che il dipartimento Mammalians Nurturable alleva molte capre, è difficile non chiedersi quante di loro Lumon ne abbia sacrificate in passato prima di sperimentare e uccidere diversi soggetti di prova. Perché Jame Eagan vede Kier in Helly, non Helena C’è stato un tempo in cui vedeva anche Kier in Helen Jame Eagan guarda sua figlia, Helena, con disgusto nell’episodio 9 della seconda stagione di Scissione mentre mangia uova sode. Le sibila, sostenendo che avrebbe dovuto prenderle crude come Kier. Quando in seguito vede Helly nell’edificio Lumon, nota di vedere Kier in lei. Ricorda come una volta lo aveva visto in Helena, ma lei sembra essere cambiata in modo significativo nel tempo. Apparentemente dice questo perché per quanto Helena possa aver cercato di danneggiare l’eredità di Lumon, lei si difende da sola invece di limitarsi a seguire gli ordini e soccombere all’influenza controllante dei superiori.

A differenza di Helena, che sembra aver dimenticato chi è, Helly ha un forte senso di identità ed è disposta a prendere misure estreme per preservarlo. Lei, come Kier, osa sfidare le convinzioni che le vengono imposte invece di conformarsi semplicemente come Helena. Dato che Jame sembra apprezzare Helly molto più di Helena, probabilmente trarrebbe vantaggio dalla scelta di Helly di rimanere all’interno dell’edificio Lumon. Nelle storie future della serie, potrebbe persino provare a convincerla a subentrare definitivamente come sua figlia e alla fine diventare il legittimo erede dell’azienda.

Perché l’outie di Dylan rifiuta le dimissioni del suo innie

Si rende conto di aver bisogno del suo innie più di quanto il suo innie abbia bisogno di lui

Nonostante le dimissioni dal suo incarico, Dylan si ritrova sul pavimento reciso nel finale della seconda stagione di Scissione. Riceve anche una lettera dal suo outie, che si apre con una nota furiosa ma gradualmente si ammorbidisce di tono. La lettera rivela che, nonostante il suo outie sia infuriato per quello che è successo tra lui e Gretchen, capisce perché a Gretchen piacesse così tanto. Esprime anche come trova conforto nel sapere che il suo innie di successo è lì perché ha sempre lottato per fare qualcosa della sua vita.

Dicendo che spera che Gretchen veda in lui quello che vede nel suo innie, l’outie di Dylan implica anche che, in un certo senso, ammira il suo innie. Lo percepisce come una versione ideale di se stesso che dovrebbe sforzarsi di diventare per guadagnarsi il rispetto di sua moglie. L’outie chiude la lettera dando al suo innie una scelta: può ancora andarsene se vuole, ma vorrebbe che restasse. Dylan, per una volta, si sente apprezzato e riconosciuto dal suo outie, il che gli darà una solida ragione per restare.

Dato che Milchick lotta per contenere il caos che ne consegue dopo che Mark completa il suo fascicolo Cold Harbor, Lumon potrebbe prendere in considerazione l’idea di liberarsene nella terza stagione. Anche Milchick è diventato gradualmente irritato nei confronti di Lumon a causa delle loro pratiche razziste e del trattamento disumano dei loro dipendenti. Se Lumon lo lascia andare, avrà una buona ragione per allearsi con Cobel e far crollare l’azienda. Tuttavia, considerando come finisce la seconda stagione di Scissione con Milchick che si ritrova in disaccordo con Dylan, sembra improbabile che diventerà un personaggio eroico in tempi brevi.

Con Drummond morto, Lumon avrà un posto vuoto nei ranghi più alti della sua gestione. Il fatto che il fascicolo Cold Harbor sia stato completato sotto il comando di Milchick potrebbe spingere i piani alti dell’azienda a promuoverlo e ad averlo come nuovo sostituto di Drummond. Dal momento che Milchick è anche ben collegato con il mondo esterno, Lumon potrebbe usarlo per arrivare a Gemma e ad altri estranei che complottano contro l’azienda.

Perché i titoli di coda nel finale della seconda stagione di Scissione sono in rosso, non in nero

Il cambio di colore segna l’inizio di un arco narrativo più oscuro

Ogni volta che uno spettacolo o un film crea un netto contrasto visivo tra il blu e il rosso, è difficile non associarlo a Matrix. Anche in The Secret Life of Walter Mitty, che presenta molte star di Scissione, la metafora della pillola blu e rossa di Matrix viene utilizzata come un efficace espediente narrativo per evidenziare come il personaggio principale, Walter Mitty, scelga di prendere il controllo della sua vita invece di accontentarsi della comodità. Molti spettatori hanno notato in precedenza che, in Scissione, le immagini blu solitamente rappresentano il mondo degli innies.

Tutto, dai loro vestiti ai numeri sui loro computer MDR, è blu. Se visto dalla prospettiva della filosofia di Matrix, gli innies vivono in una realtà in cui hanno ceduto il loro senso di controllo a un potere superiore. Gli outies, al contrario, riescono a vedere più sfumature di rosso perché sono molto più liberi e hanno più autonomia dei loro innies. Solo gli innies come Helly apparentemente hanno sfumature di rosso nei loro vestiti e nei loro capelli perché osano mettere in discussione Lumon e chiedere la loro libertà.

Nel finale della seconda stagione di Scissione, tuttavia, Mark, come Walter Mitty e Neo, sceglie di prendere il controllo della sua vita invece di soccombere agli ordini del suo outie. Invece di vedersi come un semplice sottoinsieme dell’identità del suo outie, si percepisce come un individuo separato e libero. Ciò lo incoraggia a prendere la metaforica “pillola rossa” e a percorrere un sentiero che serve a lui e non al suo outie. Poiché la decisione dell’innie di Mark inverte la sua dinamica con il suo outie e gli dà più autonomia sul suo corpo e sulla sua vita, persino la tavolozza dei colori sovrastante nella serie si capovolge.

Come il finale della seconda stagione di Scissione prepara la terza stagione

Gli outie sono ora ostaggi degli innie

In molti modi, gli innie tengono i loro outie come ostaggi negando loro la libertà di esistere, proprio come è stata negata loro la libertà di lasciare l’edificio Lumon. Questo, tuttavia, potrebbe avvantaggiare Lumon perché dà all’azienda una solida ragione per avere gli innie tutti per sé. Anche Jame Eagan sembra avere una strana fissazione con Helly, quindi potrebbe cogliere l’occasione per avere Helly dalla sua parte probabilmente minacciando di fare del male a Mark.

Sebbene Apple TV+ non abbia annunciato ufficialmente il rinnovo della terza stagione di Scissione, il conglomerato sudcoreano CJ Group, che possiede la società di produzione dello show, Fifth Season, ha anticipato che la produzione della terza stagione è già stata confermata (tramite CJ ENM).

Mark sembra essere ancora nelle prime fasi di reintegrazione verso la fine della seconda stagione di Scissione, ma il processo dovrebbe funzionare nella terza stagione. Ciò consentirà all’outie di Mark di prendere il controllo più e più volte, portando a molti altri conflitti tra le due personalità. Dylan probabilmente farà amicizia con il suo outie mentre Irving tornerà a Kier (la città) nella terza stagione nonostante si renda conto di come ciò metta in pericolo la sua vita. Infine, Gemma probabilmente unirà le forze con Devon e Cobel e si ritroverà nei panni di Mark mentre si mette in viaggio per aiutare suo marito a scappare da Lumon nella terza stagione di Scissione.