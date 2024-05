Joker: Folie à Deux, Lady Gaga rivela il nuovo nome “molto diverso” di Harley Quinn nel prossimo sequel

Joker è stato un successo da 1 miliardo di dollari nel 2019, dimostrando che il Principe del Crimine Clown può funzionare anche senza un Batman con cui combattere. Naturalmente, mentre il film si è preso alcune libertà significative rispetto al materiale di partenza, Bruce Wayne – che potrebbe o meno essere il fratellastro di Arthur Fleck – ha comunque avuto un ruolo.

Nonostante Joker abbia tutte le carte in regola per essere un film a sé stante (si conclude rivelando il ruolo di Fleck nell’ispirare il rapinatore che ha ucciso Thomas e Martha Wayne), Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale nel corso dell’anno.

Descritto come un “musical jukebox”, ci aspettiamo che l’azione si sposti nel manicomio di Arkham, con i riflettori puntati su Arthur e Harley Quinn. O forse dovrebbe essere Lee?

Parlando nel video qui sotto, Lady Gaga condivide il suo entusiasmo per il sequel e sembra confermare che è stato apportato un importante cambiamento al nome dell’iconico cattivo.

Cosa ha detto Lady Gaga su Joker: Folie à Deux

“Sapete, è stata un’esperienza davvero bella”, dice la cantante. “Ho avuto un momento creativo incredibile e mi sento sempre così fortunata quando riesco a essere creativa ogni giorno, tutto il giorno. In questo film c’è la musica, ci sono attori incredibili e un regista meraviglioso come Todd Phillips.

“Mi sono semplicemente divertita. La mia versione di Harley Quinn è ‘Lee’“, ha detto Gaga. “Per molti versi, credo che questa sarà una Lee molto diversa per le persone e non vedo l’ora che vedano la storia che volevamo raccontare”.

Presumiamo che “Lee” sia un soprannome perché nel trailer sono state mostrate decorazioni di scena con la scritta “JOKER & HARLEY”. Naturalmente, potrebbe essere tutto nella testa di Arthur e, proprio come lui si è chiamato “Joker”, Lee potrebbe decidere di essere conosciuta come “Harley Quinn”.

“Sai, la mia versione di Harley è mia ed è molto autentica per questo film e per questi personaggi”, ha dichiarato la vincitrice di un Oscar e di un Grammy Award in un’altra recente intervista. “Non ho mai fatto nulla di simile a questo film prima d’ora, quindi sarà tutto completamente nuovo e molto divertente”.

Margot Robbie ha interpretato Harley Quinn nel DC Extended Universe e il capo dei DC Studios James Gunn ha lasciato intendere che la rivedremo nel ruolo. Per quanto riguarda la versione di Gaga, immaginiamo che questo sarà un ruolo unico per la cantante e attrice.

Joker: Folie à Deux, che rientrerà nel filone “Elseworlds” e non fa parte del nuovo DCU dei DC Studios, uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024, esattamente cinque anni dopo il debutto di Joker.

Joker: Folie à Deux, quello che sappiamo sul film

Joker: Folie à Deux presenterà il ritorno di Joaquin Phoenix nel ruolo del cattivo DC Joker. Il sequel presenterà anche il ritorno della Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Nel cast c’è anche Lady Gaga che darà vita a Harley Quinn. I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà ad Arkham Asylum e conterrà significativi “elementi musicali”.

Rumors recenti hanno anche suggerito che la versione di Gaga su Harley Quinn avrà un ruolo più importante di quanto originariamente riportato, con la storia che si svolge interamente dal suo punto di vista.

Il film di Todd Phillips del 2019 è stato un successo sia di critica che commerciale con un incasso mondiale di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, rendendolo il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ha ricevuto riconoscimenti da numerosi importanti enti premiati, tra cui due Oscar e due Golden Globe, sia per il miglior attore che per la miglior colonna sonora.