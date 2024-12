The Secret – Le verità nascoste: la spiegazione del finale del film

Ci sono storie legate agli orrori della Seconda guerra mondiale che non sono ancora state raccontate. Numerosi sono infatti i punti di vista ancora inediti che andrebbero esplorati e di tanto in tanto capita che qualcuno di questi trovi infine la luce grazie ad un’opera che riattivi i discorsi a riguardo. Un caso del genere lo si ha avuto nel 2020 con il film The Secret – Le verità nascoste, diretto dal regista israeliano Yuval Adler, noto anche per The Operative – Sotto copertura e Sympathy for the Devil, recente film con protagonista Nicolas Cage. Con questo suo lungometraggio del 2020, Adler si è dunque concentrato sul dramma dei Rom nel corso del secondo conflitto mondiale.

Il film è ispirato al film del 1994 La morte e la fanciulla, a sua volta adattamento di un’opera teatrale di Ariel Dorfman. Roman Polanski ha diretto la versione precedente, ambientata in Sud America, un continente noto per aver ospitato molti nazisti dopo la guerra, mentre per questo film, Adler ha raccontato di essersi immersi in una ricerca sull’esperienza dei Rom durante l’Olocausto. Il popolo Rom, che discende da un’area dell’India e che spesso viene chiamato in modo dispregiativo “zingaro” per i suoi modi nomadi, ha perso circa il 25% della sua popolazione, ovvero circa 250.000 persone, a causa dei nazisti, secondo il Museo Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti.

Ma non erano tenuti nei campi di concentramento, ha osservato Adler, più spesso erano oggetto di crimini di guerra alla luce del sole. L’episodio che la protagonista di questo film ha vissuto si basa dunque su un vero crimine di guerra avvenuto nella Romania orientale. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Secret – Le verità nascoste. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Secret – Le verità nascoste

Il film è ambientato nel Secondo dopoguerra, in America, e racconta la storia di Maja, una donna sopravvissuta alla tragedia dell’Olocausto, che si trasferisce in un quartiere residenziale degli States per iniziare una nuova vita in serenità insieme al marito. Un giorno sente qualcuno fischiettare un motivetto a lei molto familiare, lo stesso dell’aguzzino che torturava le i e la sua famiglia durante la guerra. Convinta che il suo vicino di casa sia proprio quel sadico, decide di rapirlo per vendicarsi di tutti i crimini di guerra commessi dall’uomo. Nel frattempo suo marito, al corrente del piano, inizia a dubitare di sua moglie tanto da arrivare a pensare che Maja, ancora fortemente scossa da quanto accaduto, si stia vendicando sull’uomo sbagliato.

Ad interpretare Maja vi è l’attrice Noomi Rapace. Il personaggio era stato originariamente concepito come una sopravvissuta ebrea all’Olocausto. Quando però Rapace ha rivelato di avere origini rom da parte del padre, la cosa ha ispirato Adler a cambiare Maja da donna ebrea a donna rom. Adler ha ritenuto che il cambiamento fosse ottimo “perché questa è una storia [il trauma dei rom nell’Olocausto] che di solito non si vede”. Recitano poi nel film Chris Messina nel ruolo di Lewis Reid, Joel Kinnaman in quello di Thomas Steinman e Amy Seimetz in quello di Rachel Steinman.

La spiegazione del finale del film

Nel corso del film, Thomas continua a negare le accuse di Maja sui crimini che lei gli affibia. Nel corso del film, una serie di flashback mostra i soldati tedeschi che uccidono e violentano le donne. Rivela che sua sorella Miriah era tra le vittime, ma non ricorda come sia riuscita a scappare e come la sorella sia stata uccisa. Thomas, però, continua a sostenere di essere stato a Zurigo per tutta la durata della guerra. Aggiunge di essere diventato cittadino naturalizzato degli Stati Uniti dopo aver sposato Rachel e promette che non si rivolgerà alla polizia perché ha falsificato i documenti del visto di viaggio per rimanere negli Stati Uniti.

Maja, nel tentativo di fare chiarezza, fa visita a Rachel a casa sua, dove scopre che la fede nuziale che indossa ha una Stella di David incisa all’interno. Credendo che Thomas abbia rubato l’anello a una vittima ebrea, torna a casa e taglia il dito di Thomas, gli prende la sua fede nuziale e vi trova all’interno la stessa Stella di David. Nel frattempo Lewis inizia a considerare l’idea che sua moglie sia in preda alle allucinazioni e che Thomas sia effettivamente innocente come egli si professa. Prima, però, Maja decide di sottoporlo ad un’ultima prova.

Insieme al marito porta Thomas alla periferia della città, dove aveva precedentemente scavato una fossa e lo fa inginocchiare davanti ad essa. Maja minaccia di sparargli se non le dirà la verità. È a quel punto che Thomas, in preda a un grande rimorso, confessa di essere chi Maja sostiene che sia. Racconta che lui e gli altri soldati erano sotto l’effetto di anfetamine e che erano stati svegli per cinque notti. Hanno agito in fretta e furia mentre i russi si stavano avvicinando. È inorridito, non credendo di aver fatto ciò che ha fatto. Dice a Maja che lei non è mai scappata, come aveva sempre creduto, ma è stata lasciata a morire e che solo per miracolo si è salvata.

Quando dice “sono stato io”, Lewis lo giustizia per la rabbia. A quel punto, i due coniugi seppelliscono Thomas nella fossa. Tornano poi a casa, puliscono la cantina e seppelliscono per sempre i loro segreti. Più tardi festeggiano il 4 luglio insieme a Rachel e ai loro amici, decisi entrambi ad andare avanti, con Maja che ha sostanzialmente ottenuto la sua vendetta. The Secret – Le verità nascoste, dunque, ci porta progressivamente a ritenere che Maja abbia perso la ragione e che sostanzialmente il trauma subito la stia portando a credere cose non vere. Con un colpo di scena, invece, si scopre che ha sempre avuto ragione e che, quindi, il passato può nascondersi sotto nuove identità ed è importante saperlo riconoscere.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di The Secret – Le verità nascoste grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 10 dicembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4.