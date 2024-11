The Strangers: la storia vera dei crimini che hanno ispirato la nuova trilogia

Film horror del 2024, The Strangers: Capitolo 1 è ispirato a una storia vera, il che non fa che aumentare il senso di terrore del film. Sebbene il genere horror sia spesso associato a storie di mostri, fantasmi e altre creature soprannaturali, alcuni dei film horror più efficaci di tutti i tempi si basano su possibilità reali. La serie The Strangers, che ha avuto inizio nel 2008 e che continua con il prequel-meeting-reboot del 2024 The Strangers: Capitolo 1, sfrutta in meglio le sue origini reali, rendendo al contempo omaggio agli slasher degli anni ’80.

Nonostante le recensioni discordanti, il ritratto del film originale del 2008 di una sadica – e agghiacciante – invasione domestica non ha rivali. Bisognosa di una vacanza, una coppia (Tyler e Speedman) si avventura in una casa isolata, solo per essere terrorizzata da tre sconosciuti mascherati. Mentre la coppia lotta per sopravvivere contro gli implacabili assassini – Man in the Mask, Dollface e Pin-Up Girl – The Strangers fa leva sugli orrori della sua plausibile premessa. In effetti, più di uno straziante crimine reale costituisce la spina dorsale della narrazione di The Strangers, compresi diversi omicidi inquietanti.

La vera storia dietro a The Strangers: Capitolo 1, crimini reali che hanno ispirato il film

La storia vera del franchise si basa principalmente su tre eventi reali. La prima ispirazione è la serie di omicidi commessi dalla Manson Family nel 1969. Successivamente soprannominati “Helter Skelter”, gli omicidi furono organizzati da Charles Manson nel tentativo mal concepito di scatenare una guerra razziale che lo stesso leader della setta aveva previsto. In particolare, la brutale uccisione da parte della Manson Family dell’attrice Sharon Tate nella sua casa di Los Angeles è una chiara ispirazione per The Strangers, che vanta macabre pugnalate.

Una notte in cui i genitori del giovane Bertino non erano in casa, qualcuno bussò alla porta e chiese di qualcuno che non viveva lì.

La seconda ispirazione per la storia vera di The Strangers: Capitolo 1 è l’omicidio della baita Keddie del 1981, che vide l’uccisione di quattro persone in una piccola località turistica della California. Inquietante è il fatto che il movente di quegli omicidi sia ancora sconosciuto, dato che il dipartimento di polizia di Keddie non ha mai catturato il vero o i veri assassini. Ancora oggi, il caso rimane irrisolto. Le ovvie somiglianze con la premessa di The Strangers abbondano: i tre assalitori mascherati di The Strangers: Capitolo 1 si allontanano nel gelo del mattino dopo aver massacrato la coppia semplicemente “perché erano in casa”.

Il terzo e ultimo spunto di vita reale per The Strangers deriva dall’esperienza personale di Bertino. Una notte in cui i genitori del giovane Bertino non erano in casa, qualcuno bussò alla porta e chiese di qualcuno che non viveva lì. A differenza di quanto accade in The Strangers, però, gli aspiranti ladri bussavano alle porte per svaligiare le case vuote per la notte, invece di aggredire le persone all’interno delle loro abitazioni. Tuttavia, l’esperienza lasciò un segno indelebile in Bertino, che in seguito si trasformò nel terrificante ritratto della violenza casuale che i film di The Strangers descrive.

James Hoyt e Kristin McKay sono stati davvero uccisi?

Dato che la storia vera a cui si ispira The Strangers è una miscela di diversi omicidi reali, è lecito pensare che James Hoyt (Speedman) e Kristin McKay (Tyler) siano stati realmente vittime di un omicidio. In realtà, però, si tratta di personaggi inventati per il film. I due sono stati costruiti – nessuna coppia con questi nomi è stata uccisa nella vita reale, per quanto ne sappia lo sceneggiatore.

Tuttavia, le figure centrali del film fungono da tramite per gli omicidi reali che hanno ispirato The Strangers. Quindi, anche se James Hoyt e Kristin McKay non sono persone reali, sono dei procuratori di coloro che sono stati presi di mira in modo casuale per una violenza insensata.

Lo scenario realistico di The Strangers è ciò che lo rende così inquietante

I film horror non paranormali fanno leva sulle paure più radicate degli spettatori, il che rende ancora più inquietante quando un film terrificante si basa su eventi veri. La storia vera diThe Strangers non fa eccezione. La consapevolezza che eventi reali hanno ispirato il film lo rende particolarmente agghiacciante. In effetti, questo è il motivo per cui le proprietà dell’universo di The Conjuring sono così popolari: anche se uno spettatore non crede nei fantasmi, Ed e Lorraine Warren erano veri investigatori del paranormale. Ciò che funziona di The Strangers è che è incentrato su un atto di violenza insensato che sarebbe potuto accadere a chiunque.

The Strangers è intrigante perché espone gli spettatori a un’agghiacciante storia di “cosa sarebbe successo se”.

A differenza dei film slasher basati su personaggi più grandi della vita come Jason Voorhees, The Strangers racconta un’invasione domestica casuale e intenzionalmente brutale. Gli assassini terrorizzano psicologicamente e aggrediscono fisicamente la coppia che tengono prigioniera. La rivelazione che James e Kristin si trovavano semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato rende il terrore più palpabile. Le serie sui veri crimini sono diventate molto popolari perché permettono agli spettatori di affrontare le loro più grandi paure a distanza di sicurezza. Allo stesso modo, The Strangers è intrigante perché espone gli spettatori a un’agghiacciante storia “e se”.

Il sequel di The Strangers è altrettanto sconvolgente e realistico

The Strangers: Prey At Night si basa sull’orrore di fondo della serie

Anche se la sua uscita non ha fatto scalpore come quella di The Strangers, il sequel del 2018, Prey At Night, è un gioiello horror sottovalutato che continua a basarsi sulla rappresentazione di orrori reali plausibili del film cult. Proprio come il suo predecessore, The Strangers 2 ha preso spunto da diverse ispirazioni reali.

Anche in questo caso, l’assassinio di Sharon Tate per mano dei seguaci di Charles Manson costituisce il materiale per la serie di film. Nel secondo capitolo, il trio di sconosciuti armati terrorizza una famiglia di quattro persone in vacanza in un parcheggio per roulotte. Ancora una volta, a volte uno spavento concreto è più efficace di uno soprannaturale.

Come The Strangers si è trasformato in un franchise horror

The Strangers: Capitolo 1 dà inizio a una nuova trilogia di film

L’ispirazione alla storia vera di The Strangers ha sicuramente contribuito al successo del primo film, permettendogli di diventare un blockbuster di successo. Oltre a generare il meno popolare The Strangers: Prey at Night, il primo film della serie horror ha dato il via a un franchise di prossima realizzazione. Il nuovo film, The Strangers: Capitolo 1, non è solo un prequel dei primi due film, ma il primo di una trilogia indipendente che si svolge nella stessa continuità dei film del 2008 e del 2018.

Sebbene i film siano stati concepiti come prequel, The Strangers: Capitolo 1 non ha aggiunto molto alla mitologia di questi film e non ha offerto alcun approfondimento sui misteriosi assassini. Il primo film della nuova trilogia ha dato l’impressione di essere un remake dell’originale, con alcune scene che rispecchiano direttamente il film del 2008. Tuttavia, è possibile che le prossime due puntate rivelino qualcosa di più: The Strangers: Capitolo 2 è previsto per la fine del 2024 e The Strangers: Capitolo 3 non è ancora stata annunciata.

The Strangers è il più sconvolgente adattamento di una storia vera?

Esistono numerosi film horror basati su storie vere e, come The Strangers, molti di essi si prendono delle libertà con i fatti del caso reale. Tuttavia, anche se The Strangers ha solo una leggera somiglianza con alcuni casi di cronaca vera, è comunque più inquietante di altri film horror di questo tipo per il modo in cui tutto sembra plausibile, mettendo lo spettatore di fronte al fatto che, anche se potrebbe non essere successo come suggerisce il film, certamente avrebbe potuto.

Film dell’orrore come Amityville Horror e The Conjuring affermano di essere basati su storie vere, ma il fatto che trattino del soprannaturale permette al pubblico di sentirsi distante dai casi reali. Allo stesso modo, film come Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta traggono ispirazione da serial killer realmente esistiti, come Ed Gein e Ted Bundy, ma i fatti sono talmente cambiati e i dettagli raccapriccianti che non sembrano reali.

Tuttavia, The Strangers sfrutta la paura molto reale della sensazione che qualcuno sia in casa e la realtà inquietante delle invasioni casalinghe casuali per spaventare il pubblico. Anche la mancanza di motivazioni per gli omicidi è inquietante, poiché suggerisce che le vittime non avrebbero potuto fare nulla per evitare tutto questo. Non hanno costruito una casa su un cimitero o aperto una scatola magica: erano semplicemente a casa. The Strangers non solo mette in testa al pubblico l’idea che un crimine come questo potrebbe benissimo accadere, ma anche che potrebbe accadere a loro.