The Strangers: Capitolo 1, guida al cast e ai personaggi della nuova trilogia, al cinema dal 28 Novembre

The Strangers: Capitolo 1 vanta un cast che include molti volti noti del genere horror, oltre a star di show di successo e attori emergenti. Il film horror sulle invasioni domestiche è il seguito indipendente del successo indie del 2008 di Bryan Bertino, The Strangers, che in precedenza ha avuto un sequel in gran parte non collegato, sottotitolato Prey at Night, nel 2018. Diretto da Renny Harlin, The Strangers: Capitolo 1 è il primo di una prevista trilogia di film che si svolgeranno nell’arco di diversi giorni.

Gli unici personaggi ricorrenti del franchise che appariranno nel cast di The Strangers: Chapter 1 sono il trio di assassini mascherati del titolo. Gli assassini, noti come Man in the Mask, Pin-Up Girl e Dollface, sono stati interpretati da diversi interpreti in ogni film precedente. Probabilmente sarà così anche nel nuovo film e saranno circondati da un cast di personaggi completamente nuovo. Sebbene alcuni di questi personaggi sembrino destinati a rimanere nel corso dell’intera trilogia prevista, sembra probabile che non tutti sopravviveranno alla fine del primo capitolo.