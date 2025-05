Thunderbolts*: chi muore davvero nel film Marvel?

Thunderbolts* di Jake Schreier rappresenta il culmine della Fase 5 dell’MCU e apre un nuovo capitolo nelle vite di numerosi personaggi. Ad eccezione di Bob (Lewis Pullman) e Mel (Geraldine Viswanathan), ogni personaggio principale del cast di Thunderbolts* ha alle spalle una storia di lotta contro eroi o cattivi. Grazie all’egocentrico desiderio di Valentina Allegra de Fontaine di creare una nuova squadra di supereroi, i Thunderbolts si riuniscono per la prima volta nel MCU.

A differenza di molti precedenti progetti Marvel, le rivelazioni più importanti di Thunderbolts* non sono mai state svelate durante il marketing. Dettagli come il significato dell’asterisco di Thunderbolts*, il motivo per cui Taskmaster non appare mai smascherato nei trailer, il costume di Sentry, fedele all’originale, e l’approccio dei Thunderbolts alla sconfitta del Void sono rimasti un mistero assoluto fino all’uscita di Thunderbolts*. Sebbene il film non contenga spoiler così rivoluzionari come i precedenti film della Saga del Multiverso come Deadpool & Wolverine e Spider-Man: No Way Home, offre comunque alcuni colpi di scena inaspettati.

Thunderbolts* uccide solo un personaggio importante del MCU

Antonia Dreykov, interpretata da Olga Kurylenko e alias Taskmaster, era vistosamente assente dai trailer e dal materiale promozionale di Thunderbolts*, il che ha portato a speculazioni sulla sua possibile morte all’inizio del film. Tuttavia, il controllo di Valentina Allegra de Fontaine sull’intera squadra mette ogni membro in pericolo fin dall’inizio. Infatti, il piano originale di Val è quello di manipolare Yelena Belova, US Agent, Ghost e Taskmaster per farli eliminare a vicenda. Ciononostante, Thunderbolts* si conclude con una singola vittima importante, poiché persino Bob, alias Sentry, sopravvive e si unisce ai Thunderbolts.

Thunderbolts* uccide Taskmaster all’inizio

Non sorprende che Taskmaster muoia quasi subito dopo il suo ritorno. Yelena Belova, John Walker e Ava Starr si rendono conto che la missione di Val è una trappola, ma non prima che Ghost spari alla testa di Taskmaster. Antonia Dreykov, interpretata da Olga Kurylenko, si smaschera per una frazione di secondo, esegue alcune mosse di combattimento impressionanti che mettono in ombra quelle dei suoi compagni antieroi e sopravvive ad alcuni colpi intensi. Tuttavia, Taskmaster abbassa la guardia per un istante e Ghost ne approfitta per spararle a bruciapelo in testa. A peggiorare le cose, Ghost e John Walker rubano le armi di Taskmaster e fuggono dal caveau con Yelena e Bob prima che tutto ciò che si trova all’interno venga ridotto in cenere.

Le vittime di Void non muoiono per sempre

Sentry risparmia i Thunderbolts nonostante gli ordini di Val, ma Void si risveglia e proietta un’ombra enorme su Manhattan. Come visto nei trailer dei Thunderbolts*, il Vuoto appare inizialmente trasformando decine di cittadini di New York in ombre. Tuttavia, i Thunderbolts si rendono presto conto che le vittime di Bob vengono mandate all’interno del Vuoto, dove sono tutte costrette a rivivere le loro esperienze più traumatiche. Yelena Belova si immerge nei suoi ricordi più oscuri, tra cui la sua prima missione come Vedova Nera e il suo addestramento nella Stanza Rossa, e il resto dei Thunderbolts va a cercarla.

Yelena guida Bob fuori dalla sua zona sicura e lo riporta nel mondo reale finché Void non reagisce. I Thunderbolts arrivano in loro aiuto, ma si imbattono nel Vuoto personificato. Bob lancia la sua ira contro il VUoto stesso che però vuole proprio che il ragazzo cada nella rabbia e nella disperazione. Yelena capisce che il Vuoto vuole che Bob ceda e lo abbraccia. I Thunderbolts la imitano. Grazie al loro supporto emotivo, Void retrocede e tutti riescono a uscirne indenni, incluso Bob.