Time Is Up: dal cast alla canzone, tutto quello che c’è da sapere sul film

Il genere dei teen drama, ovvero quei film per ragazzi incentrati su profondi sconvolgimenti dell’animo, si affermano quasi sempre come grandi successi, riuscendo ad andare ad intercettare un preciso pubblico a cui troppo spesso non si dedicano le giuste attenzioni. Film come la serie di After, Colpa delle stelle, Noi siamo infinito o il recente Fabbricante di lacrime ne sono un esempio. Un altro titolo di questo genere affermatosi come un buon successo, principalmente per merito della presenza di due noti attori protagonisti, è Time Is Up (qui la recensione), realizzato nel 2021 dalla regista Elisa Amoruso, già autrice del documentario Chiara Ferragni: Unposted e del film Maledetta primavera.

“Time Is up è un film che nasce da una riflessione sul tempo e da come le circostanze di un evento possano modificare le vite di due personaggi che si incontrano e sono destinati a stare insieme.”, ha raccontato Amoruso. “Nel film ci sono diversi piani di realtà, per via della memoria di Vivien che viene ricostruita attraverso immagini brevi, colori attenuati, suoni lontani, che si mescolano nella confusione di un ricordo sospeso, quasi tra sogno e realtà. Time Is Up rappresenta la sfida di rivisitare il genere teen con delle note diverse, cercando di ricostruire tutti gli aspetti di un percorso che attraverso l’amore porta alla ricerca della propria identità.”

Per tutti gli appassionati del genere, si tratta dunque di un titolo da non perdere, che offre sì grandi emozioni ma anche profonde riflessioni su chi si è e chi si diventa quando ci si trova a confrontarsi in modo tanto stretto, come avviene con una relazione sentimentale, con altro all’infuori di sé. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Times Is Up. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori, alla colonna sonora e al sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Time Is Up

Protagonisti del film sono gli adolescenti Vivien e Roy. Lei è un’ottima studentessa, che eccelle in ogni materia, in particolare nella fisica, ma che proprio per via della sua estrema dedizione allo studio non vive a pieno la sua vita, convinta che la felicità sia rimandabile a un prossimo futuro. Lui, invece, è un giovane problematico, che si porta dietro il peso di un trauma vissuto durante l’infanzia, con il quale non riesce a fare i conti e che torna puntualmente a tormentarlo. Nonostante queste personalità opposte, un incidente comune li porterà a riflettere sulla loro vita e ad avvicinarsi, fino ad innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra.

Ad interpretare Vivien e Roy vi sono gli attori Bella Thorne e la popstar Benjamin Mascolo, i quali al tempo delle riprese erano una coppia anche nella vita reale. Lei, classe 1997, è conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love, ma vista anche nel film Il sole a mezzanotte. Mascolo, invece, è divenuto noto in quanto membro del duo musicale Benji e Fede. Accanto a loro, nel film, recitano gli attori Sebastiano Pigazzi nel ruolo di Steve e Nikolay Moss in quelli dell’allenatore di nuoto Dylan.

La colonna sonora e il libro tratto dal film

Dopo aver realizzato insieme il video di Finché le stelle non brillano, primo singolo da solista di Benjamin Mascolo, quest’ultimo e Bella Thorne cantano insieme per la prima volta in una canzone dal titolo Up in flames, che è stata inserita come brano portate all’interno di Time Is Up, e dove Mascolo canta per la prima volta in inglese. Il brano è stato prodotto da Noah Conrad (producer di note personalità della muscia come BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish). Dal film è poi stato tratto anche un romanzo omonimo con il sottotitolo L’amore cambia tutto, pubblicato dalla casa editrice Sperling & Kupfer.

Time Is Up 2: il sequel del film

Nel 2022, un anno dopo il primo film, è stato realizzato un sequel intitolato semplicemente Time Is Up 2. In questo, con Thorne e Mascolo di nuovo nei rispettivi ruoli, si raccontano ulteriori sviluppi nella storia d’amore tra Vivien e Roy, con i due in vacanza in Sicilia, terra natìa di lui, dove però si dovranno confrontare con una vecchia fiamma del ragazzo. Inoltre, Roy riceve un’offerta di lavoro che costringerà Anna a scegliere cosa fare del suo futuro. I fan si sono poi chiesti se ci sarà anche un Time Is Up 3, ma con la fine della relazione tra i due attori il progetto si è fatto meno probabile e lo stesso Mascolo in un’intervista ha dichiarato che Time Is Up è: “Una parentesi del passato”.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Time Is Up grazie alla sua presenza su une delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Prime Video. Per vederlo, basterà un abbonamento generale alla piattaforma e ricercando il titolo i avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 11 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 2.