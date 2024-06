Tokarev: dal cast al finale, tutto quello che c’è da sapere sul film

Negli ultimi anni l’attore Nicolas Cage ha partecipato ad alcuni film che gli hanno permesso di guadagnare nuova popolarità dopo un periodo ricco di opere poco riuscite. Titoli come USS Indianapolis, 211 – Rapina in corso, 2030 – Fuga per il futuro o Stolen hanno infatti rappresentato il fondo della carriera del premio Oscar. Oltre a questi, un altro film molto poco apprezzato ma imperdibile per i fan di questo tipo a cui l’attore ha partecipato è Tokarev.

Diretto da Paco Cabezas, regista spagnolo noto per The Appeared e Carne de neón, è questo un revenge movie dove il protagonista si vede costretto a rispolverare il proprio istinto da killer per poter ottenere vendetta. Quando si pensa ad opere di questo genere, i primi titoli che vengono in mente sono senza dubbio Io vi troverò e John Wick, ma anche Tokarev (titolo che si riferisce all’omonima pistola di fabbricazione sovietica) offre grande intrattenimento, grazie in particolare alla presenza di Cage.

Il film, conosciuto anche con il titolo di Rage, è stato distribuito in Italia direttamente con un passaggio televisivo e proprio grazie ad una nuova messa in onda può ora essere riscoperto. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Tokarev. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla descrizione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Tokarev

Protagonista del film è Paul Mcguire, un uomo con un passato da criminale che ha deciso di cambiare completamente la sua vita. Ora, infatti, ha una carriera di successo nel campo dell’edilizia e convive felicemente insieme alla moglie Vanessa e alla figlia Caitlin, un’adolescente di sedici anni. Tuttavia, questa è solo una calma apparente, poiché il suo equilibrio è destinato a crollare proprio a causa del suo losco passato che torna a fargli visita. Accade tutto una sera quando Paul decide di portare a cena fuori la compagna e lasciare la figlia casa insieme ai suoi amici Mike ed Evan.

Durante la serata la bambina viene rapita da alcuni criminali che si sono introdotti clandestinamente in casa di Paul. Cominciano così le ricerche per ritrovare Caitlin ma tutti i tentativi sono vani: la ragazzina viene trovata senza vita in un parco nelle vicinanze. Dall’autopsia emerge che a causare la morte sarebbe stato un colpo di pistola, precisamente una Tokarev russa. È allora che Paul comincia a rivangare il suo passato da criminale per trovare gli assassini di sua figlia e vendicarsi una volta per tutte della sua uccisione.

Il cast del film

Ad interpretare Paul Maguire, come anticipato, vi è l’attore Nicolas Cage. Ad interpretare Paul da giovane, invece, vi è l’attore Weston Cage, il primo figlio avuto da Nicolas. La compagna Vanessa è interpretata da Rachel Nichols, mentre nel ruolo della figlia di Paul, Caitlin, vi è invece l’attrice Aubrey Peeples, conosciuta principalmente per il ruolo di Layla Grant in Nashville. Gli amici Mike ed Evan, invece, sono interpretati rispettivamente da Max Fowler e Jack Falahee. Infine, nel ruolo del detective Peter St. John vi è Danny Glover, attore celebre per la saga di Arma Letale.

Max Ryan interpreta Kane, mentre Michael McGrady è Danny Doherty, entrambi ex partner di Paul nell’ambiente criminale. L’attore, Peter Stormare interpreta invece Francis O’Connel, ex boss di Paul. Tra i più noti film a cui quest’ultimo ha preso parte si annoverano Il mondo perduto – Jurassic Park, Il grande Lebowski e Constantine. L’attore Pasha D. Lychnikoff è Chernov, il boss del crimine a cui Paul aveva sottratto una grossa somma di denaro e che ritiene essere il responsabile della morte della figlia.

Il finale del film

Dopo aver dato la caccia a Chernov, il boss criminale che ritiene responsabile di quanto accaduto, Paul trova una pistola Tokarev nel suo armadio, una reliquia della rapina che ha dato inizio alla guerra con il clan russo anni prima. È a questo punto che riesce a farsi raccontare la vera storia di quanto accaduto da Mike. La sera dell’incidente, infatti, bevendo e scherzando con la pistola, Mike aveva accidentalmente sparato a Caitlin, inscenando poi la storia del rapimento in preda al panico. Paul accetta questa versione e permette a Mike di andarsene vivo.

Tornato a casa, Paul telefona alla moglie, scusandosi e dicendo che le cose finiranno presto, mentre Chernov e alcuni dei suoi uomini superstiti entrano in casa sua. Paul racconta a Vanessa la storia della prima volta che ha ucciso, quando qualcuno gli ha dato un coltello durante una rissa in un bar. A quel punto Paul si accoltella mentre gli uomini entrano nella stanza e gli sparano, uccidendolo definitivamente. Il film si conclude con Vanessa che raggiunge la casa solo per assistere, con gli occhi pieni di lacrime, ai poliziotti che estraggono il corpo di Paul.

Il trailer di Tokarev e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Tokarev grazie alla sua presenza su une delle più popolari piattaforme streaming presenti in Italia. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Infinity+. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale e si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 14 giugno alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.