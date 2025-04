Tremila anni di attesa: il film è tratto da una storia vera?

Si è speculato molto sul fatto se Tremila anni di attesa possa essere basato su una storia vera o meno. Uscito nel 2022, questo film fantasy è un potente dramma con Idris Elba nei panni di un magico Djinn che racconta la storia della sua vita a una famosa accademica. Il film ha ricevuto rapidamente un grande successo di critica grazie alle sue interpretazioni commoventi, alla creatività visiva e alla narrazione poetica, che si uniscono per dare alla storia d’amore fantastica di George Miller (regista di Mad Max: Fury Road e Furiosa: A Mad Max Saga) un’atmosfera del tutto unica e ipnotica.

C’è però molta confusione su quanto Tremila anni di attesa sia effettivamente una storia reale, soprattutto a causa dell’implicazione nella scena di apertura che tutto ciò che seguirà è basato sulla realtà. I numerosi elementi di fantasia del film dissipano rapidamente qualsiasi idea che il racconto sia interamente reale, ma il film mantiene la posizione che la sua storia sia fondata sulla verità, lasciando molti spettatori incerti su quali parti della storia siano realmente accadute.

LEGGI ANCHE: Tremila anni di attesa: la spiegazione del finale del film

La trama e il finale di Tremila anni di attesa

Il film segue Alithea (Tilda Swinton), che trova un antico artefatto che libera un Djinn (Idris Elba), il quale racconta la sua lunga storia mentre attende che Alithea esprima i suoi desideri. Il film si conclude infatti con Alithea che esprime un altro desiderio: che il Djinn che ha imparato ad amare torni al suo posto, “ovunque esso sia”. Il Djinn, che all’inizio si rifiuta di lasciarla a Londra, alla fine acconsente. Mentre il Djinn si lascia quindi la città alle spalle, il finale del film conferma che torna a far visita ad Alithea di tanto in tanto.

Tremila anni di attesa non è una storia vera

Va dunque chiarito che, contrariamente a quanto affermato nelle scene iniziali, il film di Miller non è basato su una storia vera. Nonostante i migliori tentativi del cast di Three Tremila anni di attesa di vendere la veridicità di questa storia, in realtà c’è ben poco di reale dietro la narrazione: il film è adattato dalla popolare novella di A.S. Byatt “The Djinn in the Nightingale’s Eye”, che racconta cinque brevi storie piene di magia, fantasia e messaggi più profondi sullo scopo dell’umanità nell’universo. La raccolta è stata pubblicata per la prima volta nel 1994 e Miller si è fortemente ispirato a questi racconti per la realizzazione dei suoi.

Le storie contenute in “The Djinn in the Nightingale’s Eye” utilizzano il folklore tradizionale e i tropi delle fiabe per esaminare le questioni sociali dell’epoca, con la storia principale che fa riferimento alle opere di autori famosi come Shakespeare e Chaucer. L’intera opera è una celebrazione della letteratura e della narrazione in generale, tema che Miller ha adottato nel suo adattamento cinematografico, piegando il modo in cui i film utilizzano la narrazione lineare per raccontare una storia. Altri racconti della raccolta sono “La bara di vetro” e “La storia di Gode”, che utilizzano metodi intertestuali simili per commentare la natura stessa della narrazione.

Il film prende diverse libertà

Sebbene l’adattamento di Miller sia vagamente basato sul racconto principale della raccolta della Byatt, ci sono però molte differenze tra le due opere. Il film è molto più sensazionalizzato rispetto al testo originale, concentrandosi sugli eventi delle avventure di Djinn e cercando di rendere le storie il più emozionanti possibile. Tralascia gran parte del meta-commento sulla letteratura e sul folklore che guida la novella, scegliendo di utilizzare la storia d’amore centrale tra i personaggi di Elba e della Swinton come catalizzatore del film.

Anche il finale di Tremila anni di attesa è molto diverso da quello di “The Djinn in the Nightingale’s Eye”, poiché il film si conclude in modo molto soddisfacente e cinematografico. Si concentra sulla storia d’amore dei due protagonisti, dando una conclusione concreta alla loro relazione che non è presente nella novella originale, che invece si concentra sul proprio meta-commento della società contemporanea. Il film di Miller è molto più adatto al pubblico mainstream e la sua decisione creativa di spostare il focus su qualcosa di più accessibile è stata sicuramente intelligente.

I personaggi delle storie dei Djinn sono realmente esistiti

Nonostante quella narrata nel film sia una storia di fantasia, molti dei personaggi di Tremila anni di attesa a cui il Djinn fa riferimento nelle sue storie sono però realmente esistiti. La maggior parte di essi sono figure storiche reali dell’epoca dell’Impero Ottomano. Mustafa era un principe ottomano del XVI secolo, erede del padre, il sultano Solimano, che ordinò l’esecuzione del figlio. Tuttavia, non fu a causa del desiderio di un Djinn, ma a causa dei disordini tra lui e suo padre e delle tensioni politiche interne alla sua famiglia.

In linea con gli eventi di Tremila anni di attesa, Mustafa fu infine ucciso perché il sultano Solimano era convinto che se non lo avesse eliminato egli lo avrebbe ucciso. La matrigna Hürrem, l’influente moglie del sultano Solimano, strinse poi alleanze per garantire che i suoi figli fossero favoriti come eredi, e Mustafa ne pagò il prezzo con la vita. Allo stesso modo, anche Murad IV, suo fratello Ibrahim e sua madre Kösem Sultan sono personaggi realmente esistiti. Murad IV, ad esempio, era un sultano dell’Impero Ottomano nel XVII secolo.

Era noto per aver ripristinato il potere dell’impero e per la sua brutalità in battaglia. Kösem fu invece reggente fino a quando Murad non prese il controllo del trono. Dopo la morte di Murad, Ibrahim, tenuto in gabbia nel palazzo come potenziale successore, divenne effettivamente sultano. Infine, Re Salomone fu un’importante figura storica e, sebbene l’esistenza della Regina di Saba sia contestata, è una figura chiave nel Giudaismo, nell’Islam e nel Cristianesimo.