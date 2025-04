Game Night – Indovina chi muore stasera?, la spiegazione del finale del film

La Warner Bros. potrebbe avere tra le mani un cult con l’esilarante e imprevedibile commedia nera Game Night – Indovina chi muore stasera? (qui la recensione). Il film ruota attorno alla coppia sposata Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams), due persone ipercompetitive che organizzano una serata di giochi da tavolo con la coppia composta da Kevin (Lamorne Morris) e Michelle (Kylie Bunbury), oltre al loro stupido amico Ryan (Billy Magnussen) e alla donna con cui si trova quella sera, l’intelligente Sarah (Sharon Horgan).

Il gruppo è in costante missione per schivare le avances del vicino di Max e Annie, il triste agente di polizia Gary (Jesse Plemons), divorziato dalla loro amica Debbie. Quando Brooks (Kyle Chandler), il fratello di Max, imprenditore di successo, arriva in città, decide di ravvivare la serata di gioco del gruppo con qualcosa di molto più eccitante dei giochi da tavolo e delle sciarade, dando il via a una sconcertante ed esilarante catena di eventi. In questo articolo, esploriamo dunque il finale di Game Night – Indovina chi muore stasera? e i suoi colpi di scena.

La spiegazione del finale di Game Night – Indovina chi muore stasera?: un finto rapimento

Quando il gruppo si riunisce nella lussuosa casa affittata da Brooks, quest’ultimo stabilisce le regole della serata: uno di loro sarà presto rapito e gli altri riceveranno una serie di indizi per trovare l’amico scomparso. Dopo che un finto agente dell’FBI (Jeffrey Wright) fornisce al gruppo i fascicoli pieni di indizi, due scagnozzi armati sfondano la porta di Brooks, mettono fuori combattimento l’agente dell’FBI e iniziano una brutale rissa in casa con Brooks, che stanno cercando di rapire. Il gruppo è entusiasta di questa lotta apparentemente realistica, senza sapere che non fa parte del gioco.

Si tratta infatti di veri uomini armati che cercano di catturare Brooks per motivi che diventeranno chiari in seguito. Ogni coppia si impegna seriamente nel gioco: Max e Annie rinunciano agli indizi e seguono il furgone con gli uomini armati (con Annie che raccoglie quella che crede essere una pistola finta che Brooks ha lasciato cadere durante la lotta), Kevin e Michelle cercano di giocare lealmente, seguendo il loro file di indizi, mentre Ryan e Sarah decidono di imbrogliare pagando la società di omicidi che Brooks ha assunto per la serata. Nessuno di loro si rende conto che stanno giocando a un gioco molto reale e molto pericoloso.

La pistola del fratello di Cechov

Max e Annie riescono a rintracciare gli scagnozzi che hanno rapito Brooks in una squallida bettola, credendo ancora di partecipare a un elaborato gioco di società. Quando gli scagnozzi li raggiungono, Annie tira fuori quella che crede essere la pistola finta di Brooks e chiede a tutti di mettersi a terra in posizione yoga. Alla fine si rendono conto che Brooks è nella stanza accanto e pensano di aver vinto il gioco, ma Brooks dice loro che questo non è un gioco e che questi uomini intendono ucciderlo. Max e Annie sono increduli, ma mentre gli scagnozzi tentano di aprire la porta, Annie spara accidentalmente al braccio di Max, rendendosi conto che la sua pistola è vera nel modo più enfatico possibile. I due liberano Brooks e scappano per salvarsi.

Brooks il contrabbandiere

Mentre sono inseguiti dagli scagnozzi, Brooks confessa a Max e Annie di non essere un imprenditore, ma un contrabbandiere di alto livello che deve portare un uovo Fabergé, attualmente nelle mani di un miliardario di nome Donald Anderton, a un uomo conosciuto solo come il Bulgaro, o verrà ucciso. Nel tentativo di salvare Max e Annie, Brooks si getta dall’auto e viene catturato dagli scagnozzi. Dopo un tentativo di curare la ferita da proiettile di Max, l’intera banda si riunisce e decide di salvare Brooks rubando l’uovo ad Anderton, ma prima devono trovarlo, cosa che riescono a fare organizzando una serata di gioco improvvisata a casa di Gary e accedendo segretamente al suo database della polizia.

Il gruppo riesce a introdursi nella villa di Anderton, dove si sta svolgendo una festa del Fight Club, con grande gioia di Ryan. Ryan riesce a prendere l’uovo e, dopo un’impressionante partita di catch, riescono a fuggire dalla villa con l’uovo in mano… prima di mandarlo in frantumi quando Kevin aziona accidentalmente i freni della loro auto per la fuga. Con grande sorpresa, si rendono conto che l’uovo è falso e che il vero tesoro si trova all’interno: una lista di nomi di persone sotto protezione testimoni, che Brooks intendeva consegnare al Bulgaro.

Gary salva la situazione (più o meno)

Con grande sorpresa, il gruppo vede Brooks avvicinato dagli scagnozzi sul ciglio della strada. Tentano di salvare Brooks, ma vengono rapidamente abbattuti dai malviventi. Proprio mentre stanno per essere giustiziati, Gary arriva con la sua volante della polizia e scambia colpi di pistola con i due scagnozzi, apparentemente uccidendoli e beccandosi lui stesso un proiettile al petto. Mentre Max e Annie lo consolano e si scusano per averlo escluso, Gary sorride e rivela che è stato tutto uno stratagemma orchestrato per dimostrare che è divertente e che vale la pena uscire con lui. A quel punto, i due scagnozzi si rialzano, le loro ferite da proiettile sono finte: sono dei detenuti in libertà vigilata che fanno un favore a Gary in cambio di una riduzione della pena.

Ma proprio quando Gary sembra aver trionfato, arriva un’altra macchina e questa volta il poliziotto si becca un vero proiettile alla spalla. Al di fuori dell’innocuo piano di Gary, è arrivato il Bulgaro (Michael C. Hall) e vuole ciò che gli è dovuto. Capendo che il bulgaro lo ucciderà una volta in possesso della lista di protezione dei testimoni, Brooks inghiotte la lista e inizia una folle corsa mentre Max e Annie cercano di salvarlo. Dopo aver provocato un incredibile incidente aereo a bassa quota, Max e Annie riescono a rendere inoffensivo il bulgaro e a salvare Brooks all’arrivo delle autorità.

Un lieto fine

Dopo il salvataggio in pista, l’azione si sposta a tre mesi dopo, dove il gruppo – compreso Gary – organizza una serata di giochi a casa di Brooks, che sarà agli arresti domiciliari per i prossimi tre anni per il suo ruolo nel piano di contrabbando. È però un’occasione felice, perché Annie rivela a Max di essere incinta attraverso un gioco di sciarade. Ma nononostante questa lieta notizia, non tutto è in festa: Max non può fare a meno di sentirsi a disagio quando Brooks gli dice di aver venduto la lista di protezione dei testimoni a persone molto cattive per 3 milioni di dollari e di aver avvisato ogni persona della lista con un compenso di 20.000 dollari.

Mentre il gruppo festeggia la lieta notizia di Max e Annie, la telecamera si allontana per rivelare un furgone nero pieno di uomini mascherati che caricano le loro pistole, perché sembra che un’altra serata di gioco mortale stia per iniziare a causa della follia di Brooks. Sono probabilmente scagnozzi di qualcuno sentitosi tradito dalle azioni di Brooks e deciso a fargliela pagare. Sembrerebbe un anticipo per un possibile sequel, ma nessun seguito è mai stato realizzato e questa chiusura è dunque da prendere più semplicemente come una divertente gag finale di Game Night – Indovina chi muore stasera?.

La scena post-credits

Il film presenta anche una scena post-credits, in cui si racconta la complessità del piano di Gary per la serata di gioco. La scena ripaga di una battuta ricorrente in modo molto divertente. Per tutto il film, infatti, Gary lamenta la fine del suo matrimonio con l’amata Debbie, che sospetta lo abbia lasciato per stare con un altro uomo. La scena post-credits rivela che è proprio così, e quel qualcuno è Kenny.