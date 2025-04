Bullet Train: le più grandi domande senza risposta del film

Bullet Train (qui la recensione) è una commedia d’azione complessa ma ben scritta, che porta avanti con ordine i temi del karma e del destino, anche se alla fine del film rimangono aperte diverse domande importanti. Interpretato da Brad Pitt, Bullet Train è pieno di arguzia e trasmette messaggi significativi tra i colpi d’azione sapientemente realizzati che dominano il film. Presenta anche camei di alcuni grandi di Hollywood, tra cui Ryan Reynolds e Sandra Bullock, che lo rendono un film assolutamente piacevole da guardare.

Basato sul romanzo di Kōtarō Isaka, Bullet Train è un film piuttosto complesso, ma la scrittura è ben legata senza grossi buchi nella trama. Tuttavia, come anticipato, ci sono ancora alcune domande lasciate senza risposta dall’adattamento che potrebbero potenzialmente portare a un sequel. Dopo aver esplorato il finale del film, in questo articolo andiamo dunque ad approfondire le principali questioni irrisolte, cercando di trovarvi delle risposte.

Carver sapeva che il lavoro era una trappola?

Questa è forse la più grande domanda senza risposta, soprattutto nel caso in cui Bullet Train dovesse avere un sequel. Carver (Ryan Reynolds) è un collega assassino che chiaramente non piace a Ladybug (Brad Pitt). Carver avrebbe dovuto partecipare a questo lavoro, ma è stato opportunamente colpito da un’oscura “malattia dello stomaco” che lo ha tenuto a casa. Questo è l’unico motivo per cui Ladybug è subentrato nella cosa.

Ladybug si lamenta spesso della sua serie di sfortune e ipotizza che questo lavoro sia semplicemente una continuazione della sua sfortuna cronica. Ma è possibile che Carver sapesse cosa sarebbe successo e abbia finto la sua malattia per far uccidere qualcun altro al suo posto? A giudicare dall’opinione che Ladybug ha di Carver, sembra certamente possibile che il misterioso assassino abbia fatto una cosa del genere.

Non solo sembra possibile che Carver faccia una cosa del genere, ma avrebbe anche un motivo per farlo. Il finale di Bullet Train rivela che è stato Carver a uccidere la moglie della Morte Bianca (Michael Shannon), dando così il via agli eventi del film. In base a tutto ciò che si sa della Morte Bianca, sembra improbabile che smetta di inseguire Carver finché non saprà che il ragazzo è morto. Ciò lascia a Carver la scelta tra cercare di uccidere la Morte Bianca o cercare di convincere il boss del crimine che è morto.

Convincere la Morte Bianca di quest’ultimo scenario sembra la decisione più semplice, ma richiederebbe un capro espiatorio. Questo gli darebbe un ottimo motivo per fingere una malattia e lasciare che Ladybug muoia al suo posto. Tuttavia, Carver avrebbe dovuto sapere che il colpo del treno proiettile era una messa in scena della Morte Bianca. Avrebbe quindi perfettamente senso se Carver avesse incastrato Ladybug di proposito, ma è impossibile dire con certezza se l’abbia fatto. Forse Bullet Train e le sue incredibili acrobazie torneranno in un sequel e risponderanno a questa domanda su Carver.

Qual è la storia di Ladybug e Maria?

Il Ladybug di Brad Pitt e la Maria di Sandra Bullock hanno un’eccellente chimica in Bullet Train, ma il pubblico rimane con delle domande sulla loro storia di lavoro insieme. Maria è la responsabile di Ladybug e i due hanno chiaramente svolto molti lavori insieme. Tuttavia, non viene mai spiegato come si siano conosciuti o se lavorino per un’organizzazione più grande. Entrambi lavorano con Carver, il che implica un sindacato. Tuttavia, è possibile che Maria sia un’addestratrice indipendente che fornisce lavoro sia a Ladybug che a Carver.

La storia di Maria e Ladybug è curiosa indipendentemente dal fatto che lavorino o meno all’interno di un’organizzazione più grande. Ladybug elogia Maria come conduttore e sarebbe affascinante scoprire perché preferisce lavorare con lei. Un prequel o un sequel potrebbero svelare il mistero del loro passato comune e dare maggiore spessore al protagonista di Bullet Train. Tuttavia, il film è caratterizzato da una trama strettamente contenuta e, cosa interessante, Ladybug è uno dei pochi attori importanti della storia senza flashback che ne spieghino il carattere.

Chi è esattamente Ladybug?

La mancanza di un background per il protagonista di Bullet Train lascia dunque il pubblico a chiedersi chi sia questo Ladybug. In base alla conversazione con Maria, Ladybug è stato fuori dal giro per un certo periodo e questo è il suo primo lavoro. Dice anche che il suo lavoro preferito è lo scippo, piuttosto che l’assassinio. Viene mostrato mentre svolge una sorta di lavoro al matrimonio del Lupo, ma a parte questo, non c’è quasi nulla sul personaggio di Ladybug.

L’identità di Ladybug rimane una delle più grandi domande senza risposta, ma è probabile che sia destinata a rimanere tale. Ladybug, conosciuto solo con il suo nome in codice, funge da contrasto con alcuni degli altri mercenari, le cui cattive azioni sono descritte nei loro flashback. Tutto ciò che il pubblico dovrebbe sapere di Ladybug è che cerca di evitare di uccidere, almeno più di quanto facciano i suoi colleghi mercenari, e che ha subito una lunga serie di sfortune. Ma poiché ha cercato di essere migliore di loro e perché non avrebbe dovuto essere lì, ha accumulato un buon karma e sopravvive miracolosamente all’incidente ferroviario, interrompendo la sua serie di sfortune.

Alla fine, tutti i mercenari oltre a Lemon (Brian Tyree Henry) e Ladybug incontrano il karma e muoiono in vari modi. Persino la Morte Bianca viene uccisa quando spara alla pistola che sua figlia, il Principe (Joey King), ha costruito per ucciderlo, dimostrando che per i personaggi di Bullet Train ciò che gira gira. L’identità di Ladybug è quella dell’uomo che non dovrebbe essere lì. Dare a lui un background più ampio potrebbe in realtà danneggiare i temi del film. Più il suo personaggio è ambiguo, meglio funziona il suo arco narrativo.