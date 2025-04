After Earth 2: perché il sequel non è mai stato realizzato

L’action post-apocalittico After Earth (qui la recensione), interpretato da Will Smith, avrebbe dovuto lanciare un universo cinematografico e un franchise multimediale, ma i sequel non sono mai stati realizzati per vari motivi. Diretto da M. Night Shyamalan, il maestro dei colpi di scena, il film vede Smith nei panni di Cypher Raige e il figlio nella sua vita reale Jaden Smith nel ruolo del figlio del suo personaggio, Kitai Raige. I due vivono su Nova Prime, una colonia spaziale dove la razza umana si è trasferita dopo che una catastrofe ambientale ha reso la Terra inabitabile. Cypher accompagna Kitai nel suo ultimo viaggio intergalattico prima del pensionamento ma, durante il viaggio, si schiantano proprio sulla Terra, devastata e infestata da mostri.

In origine Smith aveva un piano estremamente ambizioso per un universo condiviso di After Earth che avrebbe rivaleggiato con la Marvel. Il documento di presentazione che la casa di produzione Overbrook inviò alla Sony definiva l’universo di After Earth “1000 AE” e ne paragonava le dimensioni a quelle di Star Wars, Harry Potter e Il Signore degli Anelli. Il sequel doveva dunque essere seguito da una serie televisiva in live-action, una serie televisiva animata, videogiochi, prodotti di consumo, attrazioni per parchi a tema, documentari, fumetti, un programma educativo in collaborazione con la NASA, linee di colonie e profumi e persino una piattaforma di social media 1000 AE. Ma alla fine di tutto questo non si è mai fatto nulla.

After Earth ha avuto una pessima performance al botteghino e non ha riscontrato il favore dei fan

Sebbene After Earth abbia guadagnato la considerevole cifra di 243 milioni di dollari al botteghino mondiale (secondo Box Office Mojo), è stato bollato come una delusione commerciale. La regola generale è che, visto quanto costa commercializzare i film al pubblico di tutto il mondo, un film deve incassare circa 2,5 volte il suo budget di produzione per ottenere un profitto. Con l’ingente prezzo di 130 milioni di dollari, After Earth avrebbe dovuto incassare almeno 325 milioni di dollari per diventare redditizio, e molto di più per dare allo studio abbastanza fiducia da lanciare sequel, spin-off televisivi e linee di colonie.

La Sony era già scettica sulle possibilità di successo di questo primo film, dal momento che la sua star di punta trascorre la maggior parte del tempo bloccata su un’astronave. Lo studio ha però deciso di mettere Smith in primo piano nel marketing di After Earth per far intendere che avrebbe partecipato a gran parte dell’azione del film. L’insuccesso al botteghino ha confermato i timori della Sony che il film non avrebbe colpito il pubblico. Alcuni titoli di genere che non hanno successo a livello nazionale possono poi diventare un successo nei mercati esteri, come Warcraft o Pacific Rim. After Earth ha realizzato oltre il 75% dei suoi incassi nei mercati internazionali, ma non è stato sufficiente a recuperare il budget.

Certo, alcuni fallimenti al botteghino sono riusciti a ottenere dei sequel anni dopo, se hanno ottenuto un seguito di culto negli anni successivi all’uscita nelle sale, come Tron o Blade Runner. Ma After Earth non è riuscito a sviluppare un seguito di fan nei mercati dei supporti domestici o dello streaming. A differenza di questi film di fantascienza, che sono stati elogiati dalla critica, After Earth è stato universalmente stroncato, con un indice di gradimento di appena il 12% su Rotten Tomatoes, un consenso che il pubblico ha generalmente condiviso. Insieme a L’ultimo dominatore dell’aria, questo film è stato una delle bombe al botteghino che ha fatto tornare Shyamalan alle sue radici creative, dirigendo film horror a basso budget come The Visit e Split.

Will Smith lo ha definito “un doloroso fallimento” che ha inciso profondamente sul suo rapporto con Jaden

Alla luce di ciò, Will Smith ha definito After Earth il “fallimento più doloroso” della sua carriera, affermando che è stato persino peggiore dell’insuccesso critico e commerciale di Wild Wild West, perché in questo caso era coinvolto suo figlio Jaden. Padre e figlio avevano già collaborato in precedenza a La ricerca della felicità, che è stato un successo di critica e commerciale. Smith ha quindi dichiarato di essersi pentito di aver trascinato Jaden nel “peggior massacro pubblico che abbia mai vissuto”. Ha spiegato che la parte peggiore dell’accoglienza “abissale” di After Earth da parte della critica e del commercio è stata che “Jaden ha subito il colpo”, perché è stato sotto i riflettori per la maggior parte del film.

Quando After Earth è stato bocciato, Smith si è sentito responsabile della reazione “assolutamente feroce” che Jaden ha ricevuto dalla critica e dal pubblico, perché aveva “fatto fedelmente tutto quello che gli avevo indicato di fare” durante la realizzazione del film. All’età di 15 anni, poco dopo l’uscita del film, Jaden chiese quindi ai suoi genitori se poteva diventare un minore emancipato (cosa che poi decise di non portare avanti). Smith ritiene che la discussione sull’emancipazione abbia avuto a che fare con il fallimento di After Earth: “Non abbiamo mai parlato [del fallimento di After Earth], ma so che si è sentito tradito. Si è sentito ingannato e ha perso la fiducia nella mia leadership“.

Anche se After Earth fosse stato un successo al botteghino tale da indurre la Sony a dare il via libera a After Earth 2, è improbabile che Jaden avrebbe ripreso il suo ruolo di Kitai. Viste le reazioni al vetriolo alla sua interpretazione nel primo film, avrebbe potuto essere riluttante a tornare nel franchise. Dopo l’uscita di questo film, Jaden si è quindi preso una pausa di tre anni dalla recitazione prima di tornare sullo schermo per interpretare il ruolo principale di Marcus “Dizzee” Kipling nel gioiello nascosto di Baz Luhrmann The Get Down su Netflix. Dato il rimorso per il “doloroso fallimento” di After Earth, lo stesso Smith potrebbe aver avuto timore di tornare per After Earth 2.

Will Smith ha deciso di concentrare la sua attenzione e la sua carriera altrove

Piuttosto che rischiare un ulteriore insuccesso commerciale e un’incursione del pubblico espandendo After Earth nell’universo di 1000 AE, Smith ha quindi deciso di concentrare la sua attenzione e il futuro della sua carriera su altri progetti. Negli anni successivi al fallimento del film al botteghino e alla cancellazione di After Earth 2, ha dunque realizzato alcuni dei suoi lavori più acclamati. Ha fatto luce su un importante problema del football professionistico interpretando il medico della NFL Bennet Omalu in Concussion e ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione del padre di Venus e Serena Williams in Una famiglia vincente – King Richard.

Certo, l’attore ha subito anche altri flop commerciali e di critica, come Bright e Gemini Man, ma per la maggior parte del tempo si è concentrato su interpretazioni toccanti in film che raccontano storie potenti e risonanti. L’interpretazione di Smith nel ruolo del Genio nel remake live-action di Aladdin della Disney ha ad esempio portato al più grande successo commerciale della sua carriera, superando Independence Day e diventando il primo film di Smith a superare il miliardo di dollari al box office mondiale. Il suo revival del franchise Bad Boys, Bad Boys for Life, è diventato il film di maggior incasso della serie con un incasso globale di 426 milioni di dollari.

Se After Earth fosse diventato il successo di lancio del franchise e di costruzione dell’universo che Smith sperava che fosse, allora tutto il suo tempo sarebbe stato consumato con i sequel di questo progetto e i relativi prodotti di consumo. Con After Earth 2 e i suoi seguiti a intasare la sua agenda, Smith non sarebbe stato in grado di dare la sua interpretazione da Oscar in King Richard o di rinvigorire il franchise di Bad Boys con Bad Boys for Life. Dato il successo che Smith ha ottenuto negli anni successivi, forse il doloroso fallimento di After Earth è stato più che altro una benedizione mascherata.