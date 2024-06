Vanguard – Agenti speciali: tutto quello che c’è da sapere sul film

Affermatosi come uno dei più famosi attori di action movie orientali, Jackie Chan ha nel corso dei decenni dato vita a veri e propri titoli cult, dove ha potuto sfoggiare il suo particolare stile di combattimento che unisce le arti marziali alla mimica del cinema muto. Giunto ad Hollywood, ha sempre più dato vita ad ibridi contenenti tanto le sue tradizioni orientali quanto quelle del cinema statunitense, distinguendosi in film come Rush Hour e Pallottole cinesi o il thriller d’azione The Foreigner. Nel 2020, invece, è stato protagonista di Vanguard – Agenti speciali.

Scritto e diretto da Stanley Tong, il film non è mai arrivato in Italia in quanto limitato nella sua distribuzione per via del Covid-19. Il suo passaggio televisivo è però ora l’occasione per scoprire uno degli ultimi film – ad oggi – con Chan. “Abbiamo girato in 9 città in 5 paesi, Londra, Dubai, Zambia, India e Cina. Abbiamo sperimentato così tanto durante questa produzione. Ogni volta che lavoro con Jackie, cerchiamo sempre di impressionare il nostro pubblico con la migliore immagine e idea. Soprattutto questa volta, ci abbiamo messo molta innovazione”, ha raccontato Tong.

Per tutti i fan dell’attore e per gli appassionati del genere, si tratta dunque di un titolo da non perdere, che offre grande intrattenimento unito a momenti particolarmente epici e divertenti. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Vanguard – Agenti speciali. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Vanguard – Agenti speciali

Protagonista del film è Qin Guoli, un contabile cinese che vive in Inghilterra e che viene preso di mira da Maasym, l’uomo a capo dell’organizzazione terroristica che lo ha obbligato a finanziare i suoi progetti. Quando il potere passa al figlio Omar, Guoli viene nuovamente preso di mira, ma stavolta per via del suo sapere dove si nasconde il patrimonio di Maasym. Omar assume dunque alcuni mercenari per rapire l’uomo e sua moglie, ma il contabile viene salvato da alcuni misteriosi agenti secreti.

Si tratta di Zhang Kaixuan, Lei Zhenyu e Mi Ya, tutti agenti della Vanguard, una società segreta di sicurezza. Qin, però, è ancora scosso dall’accaduto e teme che Omar possa fare del male a sua figlia Fareeda, che vive in Africa, e usarla contro di lui. È così che chiede al direttore della Vanguard, Tang Huanting, di proteggere la giovane. I tre agenti insieme allo stesso Tang si precipitano allora in Africa, dove vivranno un’avventura ricca di azione e colpi di scena.

Il cast del film

Nel film recitano Yang Yang nel ruolo di Lei Zhenyu, Ai Lun in quello di Zhang Kaixuan e Miya Muqi in quello di Mi Ya, tutti e tre agente della Vanguard. Vi sono poi Zhenwei Wang nel ruolo di Xiao Wei, Yang Jian Ping in quello di Jian Ping e Zhu Zhengting nel ruolo di Shendiao, altri tre agenti della Vangard. Jackson Lou ricopre invece il ruolo di Qin Guoli, il contabile che la Vanguard è incaricata di proteggere, mentre Xu Ruohan è Fareeda, figlia di Qin Guoli e attivista per la conservazione della fauna selvatica.

Infine, ad interpretare Tang Huanting vi è il leggendario attore Jackie Chan. Sul set egli è quasi annegato durante le riprese della scena con il jet ski, essendo rimasto intrappolato in acqua sotto una roccia. Quando finalmente è uscito dall’acqua, il regista Stanley Tong è scoppiato in lacrime la paura provata. I due si conoscono infatti molto bene, in quanto Vanguard – Agenti speciali è la loro sesta collaborazione Supercop (1992), Terremoto nel Bronx (1995), First Strike (1996), The myth – Il risveglio di un eroe (2005), e Gong fu yu jia (2017).

Il finale del film: ecco come si conclude Vanguard – Agenti speciali

Sorvegliati a vista da entrambe le parti, Omar, Broto e Qin incontrano il trafficante d’armi Josef in una concessionaria di auto usate, dove il denaro è stato convertito in auto d’oro puro. In cambio del suo compenso, Josef fornisce a Omar il sistema di controllo di un drone d’attacco missilistico, che quest’ultimo vuole usare contro Dawes. La polizia di Dubai esegue però in quel momento un attacco contro i terroristi, ma il loro avvicinamento dà al gruppo di Omar tutto il tempo necessario per attivare il drone e poi fuggire con le auto d’oro.

Gli agenti della Vanguard, a quel punto, si muovono per intercettare i terroristi e, grazie al preavviso della polizia di Dubai, le forze statunitensi intercettano e distruggono il drone. L’inseguimento termina poi all’interno di un centro commerciale, dove Omar e Broto vengono sopraffatti e arrestati. Il film si conclude poi con i protagonisti che, avendo concluso la loro missione, festeggiano il Capodanno cinese a Dubai.

Il trailer di Vanguard – Agenti speciali e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Vanguard – Agenti speciali grazie alla sua presenza su une delle più popolari piattaforme streaming presenti in Italia. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Infinity+. Per vederlo, basterè sottoscrivere un abbonamento generale e si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 10 giugno alle ore 21:20 sul canale Italia 1.