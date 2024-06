Passages, la spiegazione del finale: cosa accade a Tomas?

Rifiutato sia dal Festival di Cannes che dalla Mostra del Cinema di Venezia, il film Passages (qui la recensione) di Ira Sachs ha comunque trovato la propria strada da prima attraverso il Sundance Film Festival 2023, poi nelle sale cinematografiche e infine sulla piattaforma MUBI. Incentrato su una sorta di relazione a tre, così come avviene nel recente Challengers, il film ha suscitato scandalo per la natura esplicita di alcune scene come anche per le forti riflessioni offerte sulla natura dell’amore e delle relazioni.

Sachs, regista anche di I toni dell’amore – Love is Strange e Frankie, parlando con Cinefilos.it di Passages ha infatti affermato: “C’è stato questo passaggio che forse oggi ci permette di vedere le relazioni e i rapporti umani, sentimentali e sessuali, in un nuovo modo, diverso, nel quale le differenze sono consentite“. Su questi elementi si fonda infatti il film, attento a riproporre le dinamiche di potere e di attrazione, ma anche quella fluidità nei rapporti che oggi sembra caratterizzare le relazioni.

Si tratta dunque di un film che difficilmente lascia indifferenti, che offre immagini forti e altrettante forti emozioni. Per chi non lo avesse ancora visto, il suo passaggio televisovo è ora l’occasione per riscoprirlo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Passages. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Passages

Passages racconta una storia d’amore tra tre persone, nata dopo che il regista Tomas va a letto con una donna, l’insegnante Agathe. L’uomo ne parla poi orgogliosamente al marito Martin, raccontandogli come essere stato con una donna si sia rivelata un’esperienza eccitante e manifestando il suo desiderio di approfondire la cosa. Quando anche Martin, però, inizia a instaurare una relazione extraconiugale, Tomas tornerà a rivolgere le sue attenzioni verso il marito. Da questo momento in poi tra Tomas, Agathe e Martin nasce una relazione narcisistica piena di passione, ma anche di gelosia.

Ad interpretare Tomas vi è l’attore Franz Rogowski, recentemente visto anche nei film Freaks Out, Lubo e Bird. Accanto a lui, nel ruolo del marito Martin, vi è invece l’attore Ben Whishaw, celebre per aver interpretato Q nei recenti film della saga di James Bond. L’attrice Adèle Exarchopoulos, iconica protagonista del film La vita di Adele, interpreta invece Agathe. Completano poi il casto gli attori Erwan Kepoa Falé nel ruolo Ahmad, l’amante di Martin, Olivier Rabourdin in quello del padre di Agathe e William Nadylam nel ruolo di Clement.

La spiegazione del finale e il significato del film

Dal momento in cui Tomas si rese conto che Martin si è interessato ad Amad, perde la sua calma. Tomas voleva credere di essere insostituibile, ma ecco che si trova a doversi chiedere se suo marito abbia già voltato pagina. Più che essere emotivamente legato ai suoi partner, Tomas fatica ad accettare che le persone che manipola possano avere una vita propria che non lo coinvolge.

Tomas inizia allora a ricomparire ripetutamente nella vita di Martin, anche se finge poi di aver tagliato i ponti con lui davanti ad Agathe. Il loro rapporto viene poi messo a dura prova nel momento in cui sempre Tomas annuncia a Martin che Agathe è incinta e che entrambi vogliono quel bambino. Egli comunica questa notizia al marito in quanto sa che Martin ha sempre desiderato diventare padre e spera così di tenerlo vicino a sé facendolo diventare co-genitore.

Martin inizia dunque a credere che forse le cose tra loro tre potrebbero effettivamente funzionare e che anche il suo sogno di diventare genitore si sarebbe potuto realizzare. Ma le cose si rimescolano nuovamente quando Martin e Tomas ospitano Agathe e alcuni dei loro amici a casa loro. In quest’occasione Agathe sente Martin e Tomas fare sesso e capisce di non voler più far parte di quella relazione, come anche che non vuole tenere il bambino che porta in grembo.

Venutolo a sapere, Tomas sceglie di non parlare dell’aborto con Martin, ma alla fine di Passages egli lo scopre comunque dalla stessa Agathe. Martin si sente tradito, ed è a questo punto che comprende definitivamente quanto poco Tomas tenga a lui. Ha spinto Martin a fidarsi di nuovo di lui per il bene del bambino, ma non ha avuto il coraggio o la decenza di condividere la notizia dell’aborto con lui. A Tomas interessa solo il suo viaggio a Venezia, il suo film e l’immagine che dà di sé.

Durante il finale di Passages, dunque, Martin rompe finalmente con Tomas. Poco dopo, anche Agathe si rifiuta di riprenderlo con sé. Con il cuore spezzato, a Tomas non resta che aggirarsi senza meta in bicicletta per le strade di Parigi. Egli è talmente consumato dai suoi pensieri egoistici che ha a malapena il tempo di porsi nei panni degli altri. L’incapacità di vedersi per quello che è e l’incapacità di lavorare su sé stesso lo porta a ignorare i propri errori.

Ed è dunque questo il tema su cui riflette Passages, il modo in cui per amore certe persone tendano ad annullarsi in favore di un partner più forte che non fa che prendere senza dare, innamorato solo delle attenzioni che gli vengono riservate. Ma relazioni tutt’altro che sane come quella di Tomas, Martin e Agathe non possono durare ed è solo riconoscendo l’importanza dei sentimenti di chi ci circonda che si può instaurare un sincero e costruttivo dialogo.

Il trailer di Passages e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Passages grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e MUBI. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 10 giugno alle ore 21:20 sul canale Cielo.