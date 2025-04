30 notti con il mio ex: Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti “imparano a ascoltarsi” nel nuovo film di Guido Chiesa

Arriva il 17 aprile in sala 30 notti con il mio ex, la nuova collaborazione tra Guido Chiesa e Colorado che per questa volta lavora con PiperFilm che seguirà anche la distribuzione. Il film, con protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, racconta una storia di diversità e stranezza, in cui bisogna imparare ad ascoltarsi e a starsi vicini anche in situazioni che esulano dalle regole della società.

La storia è quella di Terry, una donna con disturbi mentali che, dopo un periodo di comunità deve reinserirsi nel tessuto sociale e per farlo chiede al suo ex marito, Bruno, dal quale ha avuto una figlia, Emma, di essere ospitata per 30 giorni per una sorta di esperienza ponte che dovrebbe condurla nella sua nuova vita.

Nonostante il tema molto serio, Guido Chiesa sceglie il linguaggio della commedia, con una Ramazzotti a suo agio nei panni di Terry: “Ho interpretato tante pazzerelle al cinema. In questo caso sono un personaggio affamato di vita e di mondo”.

Secondo il regista, il film racconta principalmente “una coppia distrutta. Si racconta la difficoltà che tutti abbiamo di relazionarci con l’altro in ogni ambito. Il nostro limite è che vorremmo che l’altro fosse come siamo noi. In questa storia, invece, due persone che si vogliono molto bene riescono poco per volta a dialogare mettendosi nei panni l’uno dell’altro. Volevamo seguire il linguaggio della commedia, con una protagonista che sembra svampita, ma dice la verità un po’ come Marilyn Monroe. D’altronde penso che il modo migliore per parlare del disagio psicologico sia quello di ascoltare e ridere insieme a queste persone. Proprio come fanno al teatro patologico con spettacoli come Io sono un po’ matto… e tu?, nel quale tra l’altro ha lavorato anche Edoardo Leo”.

“La cosa più difficile dello stare insieme è trovare un punto di equilibrio – interviene Leo – Tutti siamo stati amati da qualcuno con il quale è stato difficile convivere. Il mio personaggio è ingabbiato nelle regole di una presunta normalità e per questo con il tempo si è intristito. La sua ex moglie invece infrange quelle regole sociali.”

Per Micaela Ramazzotti, la sua Terry è una mente brillante, pura e onesta, “sente le voci interne e esterne e questo le genera una grande confusione. Non bisogna avere paura della malattia mentale, ma bisogna affrontarla e raccontarla. E Terry è una che ha fatto coming out con la sua malattia. La mente umana è fatta di paure e fragilità e se ne deve parlare.”

Completano il cast Gloria Harvey, Claudio Colica e Francesca Valtorta, e la partecipazione di Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Anna Bonaiuto.