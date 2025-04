Carrie di Mike Flanagan ha scelto la sua Sue Snell

La serie TV “Carrie” di Mike Flanagan ha già un ruolo chiave. Variety ha appreso in esclusiva che Siena Agudong si è unita all’adattamento Amazon dell’iconico romanzo di Stephen King nel ruolo fisso di Sue Snell. Si unirà a Summer H. Howell che, come avevamo riportato, si caricherà il compito di interpretare la protagonista.

Inizialmente, la serie sarebbe dovuta essere in lavorazione su Amazon nell’ottobre 2024. Al momento non c’è stato alcun annuncio ufficiale di un’eventuale acquisizione, ma si ritiene che ciò avverrà a breve. Secondo alcune fonti, le riprese di “Carrie” si stanno preparando per quest’estate a Vancouver.

La sinossi della serie la descrive come una “rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il panorama alieno del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l’emergere di misteriosi poteri telecinetici”.

Nel romanzo e nel successivo adattamento cinematografico, Sue inizialmente si unisce ai bulli che tormentano Carrie, ma in seguito decide di cercare di fare amicizia con lei. Amy Irving ha interpretato il personaggio nel film originale e nel sequel “The Rage: Carrie 2”, con Kandyse McClure e Gabriella Wilde che la interpretano nei successivi film di “Carrie”.

Mike Flanagan adatterà Carrie di Stephen King

Flanagan è diventato una delle voci più influenti nel genere horror degli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli elogi per i suoi programmi TV “The Haunting of Hill House“, “Midnight Mass” e “The Fall of the House of Usher” su Netflix, così come per film come “Doctor Sleep” e “Gerald’s Game“, un altro adattamento del romanzo di King. Più di recente, Flanagan ha adattato il racconto del 2020 di King “The Life of Chuck” in un film con Tom Hiddleston.

“Carrie” è stato il primo romanzo di King ed è stato originariamente pubblicato nel 1974. Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo del titolo. Diretto da Brian DePalma, il film ha incassato oltre 30 milioni di dollari con un budget dichiarato inferiore ai 2 milioni di dollari. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi.

Nel 1999 è uscito un sequel intitolato “The Rage: Carrie 2“, senza nessuno del cast originale, seguito da un remake per la TV nel 2002 e da un altro remake nel 2013 con Chloe Grace Moretz.