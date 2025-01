Back in Action: recensione del film con Cameron Diaz e Jamie Foxx

Con il debutto su Netflix il 17 gennaio 2025, Back in Action segna un attesissimo ritorno per due amatissimi attori di Hollywood: Jamie Foxx e Cameron Diaz. Diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo… e vivere felici) e scritto in collaborazione con Brendan O’Brien (Cattivi vicini), il film si presenta come una classica action-comedy che rievoca le dinamiche familiari e le atmosfere spionistiche tipiche del genere.

La trama di Back in Action

La trama segue Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx), due ex spie della CIA che hanno abbandonato la vita pericolosa per costruire una famiglia. Tuttavia, quando la loro copertura salta, si trovano costretti a tornare in azione, con tutto il carico di tensioni e situazioni rocambolesche che ciò comporta. Pur trattandosi di un concept ampiamente esplorato, la presenza dei due protagonisti conferisce al film un’energia particolare, rendendolo un momento significativo per entrambi.

Per Jamie Foxx, il progetto rappresenta il primo film dopo il suo ricovero d’urgenza a causa di un ictus che aveva messo in dubbio il proseguimento della sua carriera (per non parlare della sua vita!). L’attore Premio Oscar si dimostra ancora una volta un talento straordinario, capace di mescolare azione e commedia con grande naturalezza, tratteggiando un personaggio che sembra timido e impacciato quando si tratta di confrontarsi con la volitiva compagna ma che poi diventa una vera e propria inarrestabile super spy. Dall’altra parte, Back in Action riporta Cameron Diaz sul set a dieci anni dal suo ultimo film. La “fidanzatina d’America” dimostra di essere ancora la regina delle commedie brillanti, regalando una performance carismatica, piena di verve e irresistibilmente divertente.

Un cast stellare e performance brillanti

Oltre alla coppia protagonista, il film si avvale di un cast di supporto efficace, con nomi come Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou. Close, in particolare, si distingue in un piccolo ma brillante ruolo, aggiungendo ulteriore classe a un ensemble già di alto livello. La regia di Seth Gordon punta su un ritmo serrato e situazioni spassose, anche se non riesce sempre a innovare in termini narrativi.

Il film non brilla per originalità: il tema delle spie in pensione che ritornano in servizio è già stato ampiamente esplorato, e la sceneggiatura, pur funzionale, non introduce elementi particolarmente innovativi. Tuttavia, il vero cuore di Back in Action sta nei suoi protagonisti. Diaz e Foxx portano sullo schermo una chimica irresistibile, dimostrando che, nonostante le convenzioni del genere, il carisma degli attori può fare la differenza.

Back in Action è un film che punta tutto su due star amatissime, riuscendo a trasformare un format già visto in un’esperienza piacevole e ricca di emozioni. Non è un capolavoro del genere, ma è un tributo al talento e alla resilienza di Jamie Foxx e Cameron Diaz. Per i fan dei due attori, è una visione imperdibile; per tutti gli altri, un’opportunità di godere di un’action-comedy leggera ma divertente.