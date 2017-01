Injustice 2: in arrivo il set di fumetti DC Comics

La DC Entertainment annuncia il set di fumetti Injustice 2 che saranno scritti da Tom Taylor e disegnati dall’artista Bruno Redondo. Entrambi ritornano in questo secondo set di fumetti.

Con il debutto e il conseguente successo di Injustice: Gods Among Us, il set di fumetti dedicato ad Injustice è diventato velocemente molto popolare.

Injustice 2 è un prequel che tenter di colmare il divario tra la il primo videogioco e l’imminente arrivo di Injustice 2, che dovrebbe debuttare a Maggio del 2017.

Tom Taylor, scritto di Injustice 2 ha così commentato “Il nostro obiettivo generale è quello di raccontare una storia completa tra i fumetti e giochi. Ci sono poche cose in Injustice: Gods Among Us della serie e in Injustice 2 quando abbiamo iniziato a scrivere questa storia ma speriamo di aver unito Batman e tutti i supereroi nel migliore dei modi.”

La serie debutterà in digitale l’11 Aprile con nuovi capitoli che arriveranno settimanalmente. A Maggio invece la versione stampata. In Europa non ci hanno ancora conferme sull’arrivo della serie.

Injustice: Gods Among Us è un videogioco di combattimento uno contro uno tra personaggi del DC Universe in un piano bidimensionale con sfondi e personaggi renderizzati in tre dimensioni. Il gioco è sviluppato da NetherRealm Studios ed è stato pubblicato nell’aprile 2013.

La campagna di Injustice è stata scritta dallo studio NetherRealm in collaborazione con la DC Comics.