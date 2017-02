Kong Skull Island: tre nuove clip dal film con Tom Hiddleston

Sono state diffuse tre nuove clip originali di Kong Skull Island, diretto da Jordan Vogt-Roberts, che ha diretto un cast di superstar, tra cui Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman e John C. Reilly.

La trama estesa di Kong Skull Island

“Corre l’anno 1973. Da qualche parte nel nostro mondo, esiste una mitica isola non ancora esplorata e rovinata dagli uomini, una terra avvolta nel mistero, dove il mito regna selvaggio. Sconosciuta e nascosta. Quando l’organizzazione segreta nota come Monarch identifica questa destinazione come il punto di origine di misteriose superspecie animali, organizza una spedizione per scoprirne i segreti. Quello che trovano sull’Isola del Teschio è un’avventura che va oltre ogni umana esperienza. Un paradiso esotico di meraviglie e terrori, dove flora e fauna si sono fuse insieme in un Eden di una giungla di creature ultraterrene.

Mentre un gruppo combatte per scappare, un altro dichiara guerra a Kong, scopriamo che il magnifico primate è al centro di una battaglia per il dominio dell’isola, bloccata in un faccia a faccia con terrificanti predatori, responsabili di aver eliminato la sua specie. Guidato dalla vendetta, Kong diventerà una furia naturale, e combatterà per prendere il suo posto di diritto sul trono della bestia più potente dell’isola, rivelando la storia di come Kong divenne Re.”

Kong Skull Island, che uscirà il 9 marzo 2017, include nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Shea Whigham e Toby Kebbell. Diretto da Jordan Vogt-Roberts, il film è scritto da Max Borenstein, John Gatins, Dan Gilroy e Derek Connolly.

Godzilla vs Kong è previsto per il momento per il 29 maggio 2020 negli USA, mentre Godzilla 2 dovrebbe arrivare l’anno prima, il 22 marzo 2019.