Dune 2, sequel di Dune di Denis Villeneuve ha debuttato ieri a livello mondiale e il film è già partito alla grande al botteghino grazie alle anteprime del giovedì sera e alle proiezioni all’estero. In Italia il film ha debuttato Mercoledì. Attualmente in Italia dopo i primi tre giorni la pellicola ha raccolto 1.5 milioni di euro, e ci si aspetta che oggi e domani potrà aggiungere altri 2 milioni per chiudere con un totale di 3.5 milioni di euro. Migliorando il risultato del primo film che nel 2021 totalizzo 2.1 milioni di euro.

Dune 2 che ora è stata confermata come il capitolo centrale di una trilogia – ha incassato negli USA più del doppio rispetto al primo film (5,1 milioni di dollari) dalle proiezioni in anteprima nel 2021 con 12 milioni di dollari. Il suo bilancio internazionale è di 7,6 milioni di dollari dopo l’apertura in 13 mercati stranieri. Allo stato attuale, si prevede che Dune 2 incasserà tra i 150 e i 175 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo weekend di apertura – anche se la Warner Bros. è più cauta e prevede 140 milioni di dollari.

Le recensioni stellari di Dune 2 sono sicuramente in grado di attirare più persone nelle sale, e il film è ora “certificato fresco” su Rotten Tomatoes con un impressionante 95% di critica e pubblico.

Da notare che un’apertura interna di 65-80 milioni di dollari supererebbe alla grande l’apertura interna di 41 milioni di dollari di Dune, del 2021, che ha visto le sue vendite di biglietti assorbite da un’uscita in sala day-and-date sul servizio di streaming HBO Max all’inizio di ottobre dello stesso anno. Tuttavia, Dune fu uno dei pochi titoli day-and-date a superare i 100 milioni di dollari al botteghino nazionale e uno dei soli due a superare i 400 milioni di dollari in tutto il mondo, insieme a Godzilla vs. Kong della Legendary. È stato uno dei pochi blockbuster che ha funzionato sia nelle case che nelle sale, ma ha sicuramente lasciato molti soldi sul piatto del box office theatrical.