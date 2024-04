Godzilla e Kong – Il nuovo impero ha superato i 350 milioni di dollari globali al box office

L'incasso del secondo film del MonsterVerse del regista Adam Wingard sembra essere di buon auspicio per consentirgli di realizzare un terzo capitolo per completare una potenziale trilogia.

Nel suo secondo weekend di uscita, Godzilla e Kong – Il nuovo impero ha subito un preoccupante calo del 60% negli USA, ma nel complesso i numeri del box office globale sono ancora forti.

Dopo il weekend di apertura, gli analisti del botteghino prevedevano un’uscita finale nelle sale di oltre 700 milioni di dollari, ma dopo gli ultimi dati nazionali, le stime sono ora scese a 550-600 milioni di dollari a livello globale.

Tuttavia, Godzilla e Kong – Il nuovo impero ha un budget di produzione incredibilmente modesto, pari a soli 135 milioni di dollari, il che significa che deve incassare solo 400 milioni di dollari in tutto il mondo per raggiungere il punto di pareggio.

Prima dell’uscita del film, il regista Adam Wingard ha rivelato di avere tre opzioni sul tavolo dopo Godzilla e Kong – Il nuovo impero: un film live-action sui ThunderCats, un sequel di Face/Off e un altro capitolo del MonsterVerse.

Sulla base di questi numeri al botteghino, pensiamo che probabilmente si tratterà di quest’ultimo. Il film si trova attualmente a 350 milioni di dollari in tutto il mondo, ben al di sopra degli incassi di Godzilla vs Kong in questo stesso periodo.

I totali internazionali stimati per Godzilla e Kong – Il nuovo impero fino a domenica includono:

China – $92.2M

Mexico – $23.7M

U.K. – $11.2M

India – $10.2M

Australia – $7.4M

Taiwan – $5.7M

Indonesia – $5.1M

Spain – $5.1M

Brazil – $5.0M

Malaysia – $3.8M

Vietnam – $3.8M

Thailand – $3.7M

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero?

La sinossi di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla e Kong – Il nuovo Impero è al cinema dal 28 marzo.